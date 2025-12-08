【ＢＳ日テレ】大井町で老舗居酒屋に！元ジョッキーの福永祐一登場！

株式会社ＢＳ日本

12月9日（火）、12月16日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、元ジョッキーで現調教師の”福永祐一”をゲストに迎え、東京大井町へ。訪れたのは今年で創業50年を迎える老舗「野焼」。新鮮でリーズナブルな「お刺身の持ち合わせ」や芝浦直送の名物を使った「やきとん」が名物のお店。

■12月9日（火）放送回

矢作と福永が飲むのは10数年ぶりということで、まずはタコハイで乾杯。お酒を飲みながら、一緒に飲んでいた当時の話で盛り上がる。矢作は「ジョッキーは遊び人のイメージ。日曜日にレースをして大きいレースに勝つと、すごいお金稼ぐんだけど、その賞金が速攻入るの。だから勝つと夜遊ぶの！」と当時を振り返る。その話を受けた福永は、「結婚して、寂しさを埋めるために遊んでいた（と気づいた）」と振り返った。

そんな中、注文した「マグロステーキ」が到着。「マグロステーキ」を食べた福永は「お肉みたい！」と絶賛。矢作も「何この切り方、初めて見た！」と驚いた。おつまみを食べながら、話題は福永の調教師への転身の理由に。「調教師をやりたいが、勝っちゃった。性に合っているのはこっち。」と福永が語る。「最後のバトンを渡されるのは嫌。プレッシャーで。G1で4番人気が一番勝っている。」と騎手時代を振り返った。番組恒例の「多幸話」では、「家族」の話に。暖かい空気の中、番組はエンディングを迎えた。

■12月16日（火）放送回

話題は有馬記念に。有馬記念を勝っていないという福永は、「そこはちょっと心残り」と語る。「一番盛り上がるし、年の最後。（勝ったら）絶対気持ちいい。最後の有馬は2着で終わった。昼に芝の様子を見にコースを回ると、お客さん入っていて、これを味わえなくなるのか。。。後ろ髪をひかれたのはその時だけ。」と語る。さらに、レース前の芝チェックの話に。「みんなやっていて、前の日かすごい朝早くに（芝を）見ている。僕は最初に乗るレースの1時間くらい前に（芝を）見ているから、みんな見られているときに見ている。（だから）あいつはすごい（芝を）チェックしてる」と言われる。と騎手時代を振り返った。

注文した「生アジフライ」が到着。「うまい！」と矢作も絶賛！アジフライを食べながら、名馬「コントレイル」の話に。「コントレイルと出会って、3冠とって、一区切りついた、ああいう名馬に出会って。あの馬は手綱がいらない。『行け』と思うだけで行く。これが競走馬の理想形だと思った。」とコントレイルを語った。

番組最後はお客さんの「福岡ソフトバンクホークス」に纏わる「多幸話」で幸せな時間に包まれた。

［放送日時］ 毎週火曜よる9時54分放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ おぎやはぎ・矢作兼 ゲスト：調教師・福永祐一

［クレジット］(C)ＢＳ日テレ

［HP］サントリー タコハイ presents 全国こだわり酒場 多幸飲み紀行｜ＢＳ日テレ

［提供］ほのかな柑橘の風味とさわやかな飲み口の"味わいプレーンサワー"として酒場で愛される、サントリー「こだわり酒場のタコハイ」。