「Bitfan」にて、インフルエンサーとして活躍中のMumeixxxのオフィシャルファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月8日（月）にMumeixxxのオフィシャルファンクラブ（URL：https://mumeixxx.bitfan.id/(https://mumeixxx.bitfan.id/)）をオープンしました。
Mumeixxx（むめい）は、2004年生まれ、滋賀県出身のクリエイターでアーティストです。
2020年7月よりTikTokへの本格投稿を開始し、Z世代を中心に注目を集め、現在はSNSの総フォロワー数が約700万人（2025年11月時点）。
これまでに「関西コレクション」や「東京ガールズコレクション（TGC）」、「超十代 - ULTRA TEENS FES」など複数のファッションイベントに出演しているほか、企業とのタイアップにも取り組むなど、幅広い領域で活動しています。
さらに、2024年10月には「ぷっちょへんざっ」でメジャーデビューし、アーティストとしても活躍しています。
今回リニューアルオープンしたのは、Mumeixxxのオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、ここでしかご覧いただけないムービーやギャラリーをはじめ、本人が参加するグループチャットや生配信、チケット先行など、会員限定の特別なコンテンツを多数ご用意しています。
【サイト詳細】
■サイト名
Mumeixxx Official Fanclub
■URL
https://mumeixxx.bitfan.id/
■会費
・ライトコース：月額 480円（税込）
・スタンダードコース：月額 1,080円（税込）
・VIPコース：月額 3,000円（税込）
※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■ファンクラブコンテンツ
・Movie
・Gallery
・Staff Blog
・Ticket
・Streaming ※スタンダード、VIPコース限定
・Group Chat ※スタンダード、VIPコース限定
・Goods
・デジタル会員証
・Birthday Message ※スタンダード、VIPコース限定
VIPコースでは、チケットの最速先行をはじめ、VIP限定配信やVIP限定チャットルームなどの特典をご用意しております。
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
Bitfan：https://bitfan.id/
ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub
ストア機能：https://bitfan.id/service/store
チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket
ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live
スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch
ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk