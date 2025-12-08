「Bitfan」にて、インフルエンサーとして活躍中のMumeixxxのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月8日（月）にMumeixxxのオフィシャルファンクラブ（URL：https://mumeixxx.bitfan.id/(https://mumeixxx.bitfan.id/)）をオープンしました。




Mumeixxx（むめい）は、2004年生まれ、滋賀県出身のクリエイターでアーティストです。


2020年7月よりTikTokへの本格投稿を開始し、Z世代を中心に注目を集め、現在はSNSの総フォロワー数が約700万人（2025年11月時点）。


これまでに「関西コレクション」や「東京ガールズコレクション（TGC）」、「超十代 - ULTRA TEENS FES」など複数のファッションイベントに出演しているほか、企業とのタイアップにも取り組むなど、幅広い領域で活動しています。


さらに、2024年10月には「ぷっちょへんざっ」でメジャーデビューし、アーティストとしても活躍しています。




今回リニューアルオープンしたのは、Mumeixxxのオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、ここでしかご覧いただけないムービーやギャラリーをはじめ、本人が参加するグループチャットや生配信、チケット先行など、会員限定の特別なコンテンツを多数ご用意しています。




サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。





【サイト詳細】


■サイト名


Mumeixxx Official Fanclub




■URL


https://mumeixxx.bitfan.id/




■会費


・ライトコース：月額 480円（税込）


・スタンダードコース：月額 1,080円（税込）


・VIPコース：月額 3,000円（税込）




※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。



■ファンクラブコンテンツ


・Movie


・Gallery


・Staff Blog


・Ticket


・Streaming ※スタンダード、VIPコース限定


・Group Chat ※スタンダード、VIPコース限定


・Goods


・デジタル会員証


・Birthday Message ※スタンダード、VIPコース限定




VIPコースでは、チケットの最速先行をはじめ、VIP限定配信やVIP限定チャットルームなどの特典をご用意しております。




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/




SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。




【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】


「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。




