「Bitfan」にて、インフルエンサーとして活躍中のMumeixxxのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月8日（月）にMumeixxxのオフィシャルファンクラブ（URL：https://mumeixxx.bitfan.id/(https://mumeixxx.bitfan.id/)）をオープンしました。

Mumeixxx（むめい）は、2004年生まれ、滋賀県出身のクリエイターでアーティストです。

2020年7月よりTikTokへの本格投稿を開始し、Z世代を中心に注目を集め、現在はSNSの総フォロワー数が約700万人（2025年11月時点）。

これまでに「関西コレクション」や「東京ガールズコレクション（TGC）」、「超十代 - ULTRA TEENS FES」など複数のファッションイベントに出演しているほか、企業とのタイアップにも取り組むなど、幅広い領域で活動しています。

さらに、2024年10月には「ぷっちょへんざっ」でメジャーデビューし、アーティストとしても活躍しています。

今回リニューアルオープンしたのは、Mumeixxxのオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、ここでしかご覧いただけないムービーやギャラリーをはじめ、本人が参加するグループチャットや生配信、チケット先行など、会員限定の特別なコンテンツを多数ご用意しています。

■サイト名

Mumeixxx Official Fanclub

■URL

https://mumeixxx.bitfan.id/

■会費

・ライトコース：月額 480円（税込）

・スタンダードコース：月額 1,080円（税込）

・VIPコース：月額 3,000円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

・Movie

・Gallery

・Staff Blog

・Ticket

・Streaming ※スタンダード、VIPコース限定

・Group Chat ※スタンダード、VIPコース限定

・Goods

・デジタル会員証

・Birthday Message ※スタンダード、VIPコース限定

VIPコースでは、チケットの最速先行をはじめ、VIP限定配信やVIP限定チャットルームなどの特典をご用意しております。

