Ｊ１アビスパ福岡とプレミアムユニフォーム・パートナー契約を締結

株式会社ソフトサービスホールディングス（本社：福岡市博多区、代表取締役：野見山章、以下「当社」）は、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡市東区、代表取締役社長：結城耕造、以下「アビスパ福岡」）と2026シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を締結しました。

また、2026シーズンからはショーツ後面から左袖へロゴ掲出を変更することも合わせてご報告いたします。

当社はアビスパ福岡のクラブ理念である「子どもたちに夢と感動を、地域に誇りと活力を」に共感し、福岡の地元企業としてスポーツを通じ、地域社会および地域経済への貢献をより高めるため、2026シーズンも引き続き応援させていただきます。

- ユニフォームイメージ〈2026百年構想リーグ〉- 2026プレミアムユニフォーム・パートナー（左袖）- 2025プレミアムユニフォーム・パートナー（ショーツ・後面）

2025シーズンの取り組み

プレミアムユニフォーム・パートナーセレミニー

2025年7月21日（月）対京都サンガ戦試合開始前にアビスパ福岡様よりプレミアムユニフォーム・パートナーのセレモニーを開催していただきました。

ホーム最終戦でバックステージツアーを開催

2025年11月30日（日）対ガンバ大阪戦試合開始前に2025年入社新入社員、2026年入社内定者向けにスタジアムのバックステージツアーを開催しました。

今後も福利厚生及び採用イベントとしてバックステージツアーや試合観戦を実施していく予定です。

- 会社概要

商 号：株式会社ソフトサービスホールディングス

住 所：福岡市博多区東光２-１４-１

代表者：野見山 章

設 立：１９８６年３月１８日

Ｈ Ｐ：https://www.soft-service.co.jp/