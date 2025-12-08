東京ドームシティ＜THEキャラ CAFE STAND＞と「ガチャピン・ムック」のコラボ開催！！
株式会社コンテンツシード
「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STANDでは、グランドメニューに加え「ガチャピン・ムック」の期間限定オリジナルメニューをご用意して皆様のご来店をお待ちしております。
「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STAND 特設ページ
https://www.the-chara.com/blog/?p=106790
【カフェスタンド情報】
コラボタイトル：「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STAND
開催日：2025年12月16日(火)～12月28日(日)
開催場所：東京ドームシティ内 黄色いビル2階
営業時間：[平日]11:00～19:00 L.O 18:30 [土日祝日]11:00～20:00 L.O 19:30
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
ガチャピン・ムック オフィシャルサイト
https://www.gachapin-mukku.com/
THEキャラ
https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)GACHAMUKKU
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売