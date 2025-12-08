東京ドームシティ＜THEキャラ CAFE STAND＞と「ガチャピン・ムック」のコラボ開催！！

株式会社コンテンツシード


「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STANDでは、グランドメニューに加え「ガチャピン・ムック」の期間限定オリジナルメニューをご用意して皆様のご来店をお待ちしております。


「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STAND　特設ページ


https://www.the-chara.com/blog/?p=106790



【カフェスタンド情報】


コラボタイトル：「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STAND


開催日：2025年12月16日(火)～12月28日(日)


開催場所：東京ドームシティ内　黄色いビル2階


営業時間：[平日]11:00～19:00　L.O 18:30　[土日祝日]11:00～20:00　L.O 19:30



【オリジナルコラボメニュー】




【ご購入者様特典】




【グッズ情報】




皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


ガチャピン・ムック オフィシャルサイト


https://www.gachapin-mukku.com/



THEキャラ


https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)GACHAMUKKU



