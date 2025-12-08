子供服ブランド「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」と英国トラッドを基調とする「POLO BCS」が贈るコラボ第5弾。卒園・入園にぴったりのセレモニーアイテムが12月上旬より新登場！
神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開するSLAP SLIP（スラップスリップ）」より、英国トラッドを基調とするブランド「POLO BCS」のコラボレーション第5弾となるアイテムが新登場！12月上旬より、SLAP SLIP(スラップ スリップ)全国62店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて同時発売予定です。
POLO BCSについて
ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした、日本生まれのブランド「POLO British Country Spirit」。1968年にスタートと歴史は古く、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神“を大切にしながら、新しいポロ・ファッションを提案するブランドです。
「POLO BCS」コラボレーションアイテム
英国トラッドを基調とする「POLO BCS」と「SLAP SLIP」が手がけるコラボレーション第5弾！
卒園・入園入学にぴったりなセレモニーアイテムが揃いました。
いつもより背伸びした上品なトラッドスタイルが、お子さまの特別な一日をやさしく彩ります。
■POLOジャケットパンツ3点セット
ジャケット、パンツ、シャツの3点セットで、端正なセレモニースタイルが簡単に整います。
統一感のあるコーディネートで、晴れの日の装いをより美しく引き立てます。
POLOジャケットパンツ3点セット
価格：\13,200(税込)
サイズ：110-130cm
カラー：ネイビー系・ベージュ系
12月上旬より順次発売予定。
■POLOジャケットジャンパースカートセット
ジャケットとジャンパースカートのセットで、ガーリーなお姉さんスタイルが完成します。
取り外しできるリボンを外せば、普段のお出かけにもお使いいただけます。
■POLOジャケットジャンパースカートセット
価格：\13,200(税込)
サイズ：110-130cm
カラー：ネイビー系・ベージュ系
12月上旬より順次発売予定。
■POLOライン入りニットベスト
■POLOライン入りニットベスト
価格：\3,630(税込)
サイズ：90-130cm
カラー：ホワイト・ネイビー
12月上旬より順次発売予定。
▼「POLO BCS」コラボレーションアイテムはこちらからもご覧いただけます▼(https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1poloslapslip-ceremony/)
SLAP SLIP(スラップ スリップ)とは
～子どもの欲しいをカタチに～
ヨーロッパのこどものように子どもらしい今しか着られないナチュラルなかわいさを提案
どこか上品で清楚感漂うフレンチカジュアルはいつものコーディネートをさりげなく格上げ
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)ショップリスト(全国62店舗)
https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)公式Instagram
https://www.instagram.com/slapslip_official/
■【会社概要】
会社名:株式会社ベベ
所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2
代表者:代表取締役 卜部 正寿
URL：https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売
■【お問合せ先】
株式会社ベベ カスタマーセンター
10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く)
MALL：bebe.info@java.gr.jp