『conSept 2026：シーズンReBORN』製作発表会、開催決定！

conSept合同会社

舞台及び映像コンテンツを企画プロデュースするconSeptが、新たな切り口でお届けする3ヶ月連続上演企画『conSept2026：シーズンReBORN』では、日頃応援してくださっているファンの皆様が参加できるイベント『conSept2026：シーズンReBORN』製作発表会を開催いたします。

ミュージカル『SERI ～ひとつのいのち 2026』、『誰かひとり / 回復する人間』、ミュージカル『シルヴィア、生きる』の各出演者及びクリエイターが出席。出席者の意気込みのコメント、質疑応答、ミュージカル作品は代表曲の歌唱披露を行う予定です。

この貴重な機会に100名様をご招待いたします。皆様のご応募をお待ちしております。

開催概要

▼日時：2026年1月14日（水）14：00～（40分程度を予定）

▼場所：東京都内

▼参加費：無料

▼内容：製作発表会、質疑応答、歌唱披露ほか

▼登壇者：

＜ミュージカル『SERI ～ひとつのいのち 2026』より＞

山口乃々華、ジェイミン、坂田隆一郎、廣川三憲、小林タカ鹿、岡村さやか、金子大介、今森愛夏、尾川詩帆、加賀谷真聡（以上出演者）、下司尚実（演出）

＜『誰かひとり / 回復する人間』より＞

山本涼介、鈴木勝大、豊田エリー、智順、平野良、古河耕史（以上出演者）、西本由香（演出）

＜ミュージカル『シルヴィア、生きる』より＞

平野綾、富田麻帆、鈴木勝吾、伊藤裕一、原田真絢

お申込み方法

下記応募フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/QFN1G3FE9hRXTKgd6

＊１つのメールアドレスで、ご本人様1回のお申込のみ。重複申し込みは無効となります。

＊【info@consept-s.com】からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

▼応募期間：2025年12月9日（火）12:00～12月19日（金）23：59まで

※本イベントは抽選制となります。

▼結果発表：12月24日（水）

※当選者の方にのみ、12月24日（水）中にメールにてご連絡いたします。

【お知らせ】

・登壇者及び内容は変更になる可能性がございます。

・当日は取材カメラが入ります。映りこみの可能性もございます。予めご了承ください。

・一部フォトセッションでは、オーディエンスの皆様も撮影が可能です。

（スマホによる静止画撮影に限ります）

【ご注意事項】

＊未就学児童のご参加は、お断り申し上げます。

＊ご当選者様にのみ当選メールをお送りいたします。当選ハガキの発送はございません。

メール以外でのご連絡はいたしませんので、当選メールお受け取りのために＜consept-s.com＞のドメインブロック等を事前に解除しておいてください。

＊当日、ご本人確認のため、写真付きの身分証明証をご持参頂きます。

＊当落に関するお問合わせには応じかねますので、あしからずご了承ください。

＊ご当選の権利は、ご本人様にのみ有効（譲渡・売買禁止）です。

＊お座席は当日、受付にて指定させていただきます。先着順ではございません。

＊当日、会場までの交通費、宿泊費などはお客様ご自身のご負担となります。

＊出演者及び内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

＊当日の製作発表の模様は、後日公式サイトなどでイベントレポートとしてご紹介致します。ご参加のお客様が写真や映像に写り込むことを、予めご了承ください。

個人情報取り扱いについて

●本イベント応募時にご提供いただいた個人情報は、次の目的のためにのみ使用いたします。

・本イベント参加応募者から当選者を選定するため。

・本イベント当選者への当選のご連絡（メール又は案内状の発送）のため。

・その他、本イベントの実施に伴う業務のため。

●ご応募時にご提供いただいた個人情報は、公演案内のご希望がない限りイベント終了後に消去いたします。

conSept合同会社について

conSept（コンセプト）は「Simple, Small but Special」を理念に、舞台芸術と映像を中心とする文化コンテンツを社会の様々な接点につなげることを目指して、2017年6月に設立されました。

過去に『いつか～one fine day』や『アーモンド』などのオリジナル舞台作品が読売演劇大賞にノミネートされたほか、4Kのテレビ番組の製作、オーバー8Kのプラネタリウム向け全天周型映像製作、VR・ARを活用した日本庭園散策アプリの開発などを行っており、2023年には近年人気を集める韓国の舞台作品紹介するK-Theater Licenseサイトの運営も開始。今後もコンテンツの企画プロデュースに限らず、文化芸術にかかわる新たな切り口を見出し裾野を広げていく事に尽力していきたいと考えています。

SNS

https://x.com/consept2017

https://www.instagram.com/consept2017/

https://www.youtube.com/consept

〈本プレスリリースに関するお問い合わせ先〉

conSept合同会社：info@consept-s.com