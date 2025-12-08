手指の痛み・しびれはセルフケアで改善！専門医シリーズ第６弾『悩み・不安・困った！を専門医がスッキリ解決 手・指の痛み』好評発売中！

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『悩み・不安・困った！を専門医がスッキリ解決 手・指の痛み』を2025年12月2日（火）に発売いたしました。

手指の動きの繊細さと多様さを支えているのは、複雑に組み合わされた骨や筋肉、腱、関節の仕組みです。この複雑な仕組みによって細かい作業や複雑な表現も可能になります。手指の痛み・しびれは体のなかでもとくに複雑で敏感な器官だからこそ起こりやすい現象です。

病気が原因の「手・指の痛み、しびれ」、スポーツなどのケガなどは老若男女にかかわらずさまざまな症状があらわれます。指の関節が変形する「ヘバーデン結節」「関節リュウマチ」、指や肘の炎症である「ばね指」「テニス肘」など痛みの原因を正しく知り、テーピングやマッサージ、保存療法などで対処することが効果的です。

本書は、病気に対する不安から、検査方法や治療法、手術に関する疑問や悩み、痛みを取り除くためのストレッチ・生活習慣の改善などを医学的根拠に基づき、徹底的にわかりやすく解説します。

【目次】

プロローグ：人類の進化と手指の働き

第１章 手指の痛みQ&A

第２章 ヘバーデン結節とブシャール結節の症状と治療

第３章 関節リュウマチの症状と治療

第４章 その他の病気の症状と治療

第５章 手指に痛み、しびれがあるときの日常生活

第６章 手指に痛み、しびれがある人のセルフケア

巻末：先生教えて！患者さんのお悩み相談

■著者情報

歌島大輔（うたしま・だいすけ）

整形外科専門医。日本整形外科学会認定スポーツ医。1981年生まれ。広島県出身（茨城県育ち）。山形大学医学部を卒業後、フリーランスの医師として活動。肩関節の専門医として、年間約400件の手術を手がける。医学のみならず、脳科学を取り入れた健康支援にも注力し、著書やYouTubeなどのメディアで、正しい医療情報を発信。「何歳からでも人生最大の成長期を創る」を信念に、体と心の両面から人々の健康と成長を支えている。著書に『肩こり・五十肩・腱板断裂 肩の痛みがよくなるすごい方法』（学研）、『ひざ痛と股関節痛 自力でできるリセット法』（アスコム）などがある。

YouTubeチャンネル 日本一の整形外科医YouTubeCh.

https://www.youtube.com/@d.utashima

■書誌情報

『悩み・不安・困った！を専門医がスッキリ解決 手・指の痛み』

著 者 ：歌島大輔

出版社 ：株式会社新星出版社

定 価 ：1,650円（税込）

発売日 ：2025年12月2日

仕 様 ：四六判／192ページ

