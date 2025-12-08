KAWAII LAB.から新グループ「MORE STAR」誕生 デビュー曲「もっと、キラッと」をリリース
アソビシステムによる、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト・KAWAII LAB.より、新グループ「MORE STAR（モアスター）」が誕生。デビュー曲「もっと、キラッと」が12月8日（月）に配信リリースされ、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。
メンバーは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、KAWAII LAB.の先輩グループたちが創り出す “KAWAII”に憧れ、その光を一番近くで浴びながら、成長してきた。最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は17.8歳のメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていく。
そんなMORE STARのデビュー曲は「もっと、キラッと」。結成前の合宿で、デビューメンバー選考の課題曲として披露された楽曲で、グループ名とタイトルがリンクする「もっと（MORE）成長し、輝き・憧れ（STAR）の存在へ」という想いを象徴する一曲。ダメな自分も受け入れながら“もっとキラッと輝く”ことをテーマに、未熟ながらも前へ進もうとする彼女たちの姿を重ねた、メッセージ性の高い楽曲となっている。
本日18:30には、ミュージックビデオのティザー映像が公開。メンバー1人1人の表情がしっかりと映し出された映像になっているのでぜひチェックしてみて欲しい。ミュージックビデオの本編は12月12日（金）に公開される。本楽曲は2月11日（水）に発売される『KAWAII LAB. BEST ALBUM』に収録され、来年1月に開催されるリリースイベントにも参加する予定だ。
なお、MORE STARは12月12日（金）にKアリーナ横浜で開催されるKAWAII LAB.主催イベント「KAWAII LAB. SESSION vol.17」でデビューすることが決定。9人がこの先どのような輝きを放ち、新しい“KAWAII”を創り上げていくのか、ぜひ期待してほしい。
【メンバー】
◼︎新井心菜（あらい ここな）
出身：東京都
身長：158cm
生年月日：2008年12月18日
特技 / 趣味：ブロッコリーの大食い、ソーラン節 / 漫画を読むこと、お弁当作り
メンバーカラー：オレンジ色
初めまして！この度MORE STARとして活動させて頂くことになりました、新井心菜です！
小さい頃からずっと憧れていたアイドルになることができて、個性溢れるだいすきな8人と活動できることが決まって、本当に幸せです。
これから沢山の人の憧れの存在になれるように、精一杯頑張ります！
時には強く、時には優しく。きらきら輝いて、皆を照らせるオレンジの星になります！よろしくお願いします！
X：https://x.com/cocona_ms1218
Instagram：https://www.instagram.com/coconadayo25/
TikTok：https://www.tiktok.com/@coconadayo25
◼︎遠藤まりん（えんどう まりん）
出身：神奈川県
身長：162cm
生年月日：2007年3月29日
特技 / 趣味：口角を下げること / ディズニー行くこと
メンバーカラー：青色
初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました、青色担当の遠藤まりんです！
ずっとずっと憧れだったアイドルになれて幸せな気持ちでいっぱいです。
未熟者ですが、もっとキラッと輝けるよう、進化成長を止めないグループでいられるよう、大好きな8人と共に頑張ります！これからよろしくお願いいたします。
X：https://x.com/marin_ms0329
Instagram：https://www.instagram.com/endo__marin/
TikTok：https://www.tiktok.com/@marin_____3
◼︎笹原なな花（ささはら ななか）
出身：東京都
身長：153cm
生年月日：2009年7月7日
特技 / 趣味：英語、ダンス、簡単なアクロバット / モンチッチのグッズ集め、エンタメ鑑賞
メンバーカラー：黄色
皆さん初めまして！笹原なな花です！
この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました！
私の特技の英語を活かして、「原宿から世界へ」日本のアイドル文化を世界へと広めていきます！
また、このMORE STAR 9人でしか作り上げられないKAWAIIを見つけ、「憧れから憧れられる存在」を目指して精一杯頑張ります！まだまだ未熟な私たちですが、成長していく私たちにぜひご注目ください！
これからどうぞよろしくお願い致します。
X：https://x.com/nanaka_ms0707
Instagram：https://www.instagram.com/nanaka_MS0707
TikTok：https://www.tiktok.com/@nanaka.0707
◼︎鈴木花梨（すずき かりん）
出身：岡山県
身長：160cm
生年月日：2006年9月10日
特技 / 趣味：いっぱい食べること、ダンス / お芋を食べること
メンバーカラー：ミントグリーン色
MORE STARとして活動させて頂くことになりました、ミントグリーン担当の鈴木花梨です！
小さい頃からの「アイドルになりたい」という夢を叶えることが出来てとっても嬉しいです！
素敵なメンバー8人と沢山成長して沢山の人から愛されるアイドルを目指して頑張ります！
これからも沢山の方にKAWAIIを届けます！！応援よろしくお願いします！
X：https://x.com/karin_ms0910
Instagram：https://www.instagram.com/suzuki.karin0910/
TikTok：https://www.tiktok.com/@suzuki_karin
◼︎高梨ゆな（たかなし ゆな）
出身：千葉県
身長：158cm
生年月日：2005年9月18日
特技 / 趣味：ピカソのフルネーム暗唱 / アニメ鑑賞、読書
メンバーカラー：水色
初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました、水色担当の高梨ゆなです！
素敵なメンバーに恵まれ、「MORE STAR」として9人で活動ができること、とても幸せに思います！
「WITH KAWAII」を掲げ、皆さまと共にたくさんの夢を叶えていきたいです！
私は、歌やダンス、芸能活動共に1年生でまだまだ経験は浅いですが、皆さまにとってのお星様のような存在になれるよう、走り続けます！
まだまだ未熟者ですが、たくさんの人を応援できるようなアイドルを目指して、精進して参ります！
これからよろしくお願いいたします！
X：https://x.com/yuna_ms0918
Instagram：https://www.instagram.com/yuna_takanashi/
TikTok：https://www.tiktok.com/@yuna4_0918
◼︎中山こはく（なかやま こはく）
出身：神奈川県
身長：158cm
生年月日：2008年7月30日
特技 / 趣味：絵を描くこと、ペットボトルの水を横から飲むこと、50音の決まった縦の行だけで話すこと / パン・甘いものを食べること
メンバーカラー：シルバー色
初めまして！この度KAWAII LAB.の新グループMORE STARで活動させていただくことになりました、シルバー担当の中山こはくです！
「WITH KAWAII」のコンセプトを掲げ、皆さんと一緒に成長してたくさんの夢を叶えたいです！
また、KAWAII LAB.初のシルバー担当として、今までにない新しいKAWAIIの形をつくっていきたいと思います！
応援よろしくお願いいたします！
X：https://x.com/kohaku_ms0730
Instagram：https://www.instagram.com/kohaku_si2/
TikTok：https://www.tiktok.com/@kohaku_si2
◼︎萩田そら（はぎた そら）
出身：神奈川県
身長：172cm
生年月日：2005年8月16日
特技 / 趣味：ウクレレの弾き語り／歌うこと、皆んなと話すこと
メンバーカラー：紫色
初めまして、萩田そらです！
この度、KAWAIILAB. 新グループ「MORE STAR」としてデビューさせて頂きます！
大切な8人と大切な応援してくれる皆んなと、これからも沢山の夢を叶えていきたいです！
沢山の人をポジティブに、ニコニコあふれる毎日のお手伝いができるアイドルになれるように今まで以上に努力してまいります！
まだまだ未熟者ですが、これからの私達に沢山期待してください！
よろしくお願いします！
X：https://x.com/sora_ms0816
Instagram：https://www.instagram.com/hagita_sora_/
TikTokhttps://www.tiktok.com/@hagita_sora_
◼︎森田あみ（もりた あみ）
出身：東京都
身長：165cm
生年月日：2008年2月6日
特技 / 趣味：高速ウィンク / 映画鑑賞、ガチャガチャ、シール集め、YouTubeで料理動画を見ること
メンバーカラー：ピンク色
初めまして！
この度、MORE STAR として活動させていただくことになりました、森田あみです！(ハート)
小さい頃からずっと憧れていた“アイドル”になることができて、心の底から幸せです！
だいすきで最強な8人のメンバー、そして応援して下さる皆さまと、これからたくさんの景色を一緒に見ていけたら嬉しいです。
まだまだ未熟な私たちですが、成長する姿を見守っていただけると嬉しいです!!全力でがんばります！これからよろしくお願いいたします！
X：https://x.com/ami_ms0206
Instagram：https://www.instagram.com/ami__morita/
TikTok：https://www.tiktok.com/@ami_morita_
◼︎山本るしあ（やまもと るしあ）
出身：北海道
身長：163cm
生年月日：2007年10月13日
特技 / 趣味：ダンス、オールラウンダーなところ / 寝ること、妹と話すこと
メンバーカラー：赤色
山本るしあです！！この度、KAWAII LAB.新グループ「MORE STAR」の赤色担当としてデビューさせて頂くことになりました。
まだまだ未熟者ですが、世界中の人を幸せに、たくさんの人から愛されるグループを目指して、9人全員で切磋琢磨して頑張っていきたいと思います！！
これからも、たくさん応援よろしくお願いします！！
X：https://x.com/rushia_ms1013
Instagram：https://www.instagram.com/ruushia_/
TikTok：https://www.tiktok.com/@ruushia_
＜リリース概要＞
MORE STAR 1st Digital Single「もっと、キラッと」
配信日：2025年12月8日（月）18:00より順次配信開始
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/More_Sparkly
【MV Teaser】MORE STAR「もっと、キラッと」 ※12月8日（月）18:30公開
URL：https://youtu.be/EEI6APtik8Y
＜ライブ情報＞ ※両公演チケット完売
『KAWAII LAB. SESSION vol.17』 ※MORE STAR デビュー公演
日時：2025年12月12日（金） OPEN17:30 / START 19:00（予定）
会場：神奈川県 Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES
『KAWAII LAB. SESSION vol.18』
日時：2025年12月13日(土) OPEN 15:30 / START 17:00（予定）
会場：神奈川県 Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES
＜参加アルバムリリース情報＞
『KAWAII LAB. BEST ALBUM』
発売日：2026年2月11日（水・祝）
予約はこちら：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM
収録楽曲：
FRUITS ZIPPER：わたしの一番かわいいところ / NEW KAWAII
CANDY TUNE：キス・ミー・パティシエ / 倍倍FIGHT!
SWEET STEADY：Call me, Tell me / ぱじゃまぱーてぃー！
CUTIE STREET：かわいいだけじゃだめですか？ / ひたむきシンデレラ！
MORE STAR：もっと、キラッと など全16曲
■リリースイベント
2026年1月12日（月・祝）【大特典会】LaLa arena TOKYO-BAY
＜Profile＞
9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。
メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。
アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。
グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。
最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は17.8歳という若いメンバーで構成されており。グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。
HP：https://morestar.fanpla.jp/
X：https://x.com/MORE_STAR_
Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/
TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_
YouTube：https://www.youtube.com/@MORE_STAR1212