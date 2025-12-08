「リージャス武蔵小杉ビジネスセンター」2025年12月1日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は、2025年12月、川崎市・武蔵小杉エリアにて『リージャス武蔵小杉ビジネスセンター』を新設いたしました。川崎市でのフレキシブルオフィスの展開は初であり、川崎市の行政と商業の中心的役割を担う武蔵小杉で、スタートアップ企業やフリーランス、リモートワーカーなど、幅広いニーズに対応した柔軟なワークスペースを提供いたします。

ラウンジエリア■川崎市初進出 ― 武蔵小杉から広がる新しい働き方

川崎市は近年、再開発による都市機能の高度化と人口増加が進み、首都圏の中でも注目度の高いエリアとなっています。特に武蔵小杉は、複数路線が乗り入れる交通利便性と、商業施設・住宅の集積による生活利便性を兼ね備え、ビジネス拠点としての需要が急速に高まっています。リージャスはこうした環境を背景に、川崎市で初となるフレキシブルオフィスを開設し、スタートアップやフリーランス、リモートワーカーなど多様な働き方を支援することを狙いとしています。

本センターの開設により、武蔵小杉エリアに新たなビジネス拠点が誕生し、地域経済の活性化に寄与します。地元企業との連携を通じて、川崎市における新しい働き方の普及を推進し、地域のビジネスコミュニティ形成を支援します。今後は全国のリージャス拠点とのネットワークを活かし、東京・大阪・名古屋など主要都市との連携を強化しながら、日本全体におけるフレキシブルオフィスのさらなる拡大を目指してまいります。

■「リージャス武蔵小杉ビジネスセンター」の特徴

本センターは、JR「武蔵小杉」駅から徒歩3分の好立地に位置し、2023年竣工の築浅ビル「ディール武蔵小杉」4階に入居しています。1フロア約400坪の広さを誇り、静かな環境と利便性を兼ね備えた理想的なロケーションです。周辺には大型商業施設や高層マンションが立ち並び、都市型ビジネスに最適な環境を提供します。

リージャス武蔵小杉ビジネスセンターでは、個室オフィス、シェアデスク、会議室、ラウンジスペースなど、多様なワークスタイルに対応可能な空間を整備しています。高速インターネットやセキュリティ体制を完備し、安心して業務に集中できる環境を提供。さらに法人登記や郵便受取サービスにも対応しており、スタートアップや個人事業主にとっても利用しやすい仕組みを整えています。徒歩圏内にはカフェやレストラン、銀行、郵便局、コンビニが揃い、日常業務を円滑に進められる点も魅力です。

プライベートオフィスコワーキングスペースミーティングルーム■多様な働き方に応える、充実の設備と柔軟なプラン

本センターでは、以下のような設備とサービスを完備し、利用者の多様なニーズに対応いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/76_1_08ea4ce214fd4cfa951dd15a03fa1f6e.jpg?v=202512080627 ]■ 想定される利用シーンと業種別活用例

リージャス武蔵小杉ビジネスセンターは、以下のような利用者に特におすすめです。

・地方拠点としての活用

→ 川崎エリアでの営業・サポート拠点として、柔軟にスペースを確保可能。

・リモートワーク・ハイブリッド勤務の拠点

→ 自宅以外の集中できる環境として、個室やコワーキングスペースを活用。

・プロジェクト単位での短期利用

→ 期間限定の業務やチーム作業に、会議室や個室を柔軟に利用。

・スタートアップや個人事業主の拠点

→ 初期コストを抑えつつ、プロフェッショナルな環境で業務を開始。

業種 活用シーン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/76_2_5ed027cb49b73468c49df7061d07ca15.jpg?v=202512080627 ]■ 契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

「リージャス武蔵小杉ビジネスセンター」の計画概要

開設日：2025年12月1日

住所：神奈川県川崎市中原区中丸子35-9

ディール武蔵小杉 4階

アクセス：横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩3分

南武線 武蔵小杉駅 徒歩3分

東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分

南武線 向河原駅 徒歩7分

総面積：406.74坪

オフィス部屋数：123室

ワークステーション席数：288席

会議室：2室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジ、貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

Webページ：リージャス武蔵小杉ビジネスセンター(https://www.regus-office.jp/services/services-manned/musashi-kosugi/)

リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・200拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

日本リージャス株式 会社概要

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp