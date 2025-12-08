海外セレブリティやイノベーターに愛されるアメリカ発のハンズフリーシューズブランド「Kizik（キジック）」が原宿に上陸
丸紅コンシューマーブランズ株式会社が展開する米国発のハンズフリーシューズブランド「Kizik（キジック）」は、2025年12月8日（月）から2026年2月1日（日）までの約2ヶ月にわたり、東京・原宿に期間限定ポップアップストアをオープンいたします。
試着後約8割が購入する！近年急成長中のハンズフリーシューズブランド「Kizik」
Kizikは、米国ユタ州リンドンで生まれた世界初のハンズフリーシューズ専門ブランドです。Kizikのハンズフリーシューズの最大の特長は、「足を入れるだけで、かかとが瞬時に元の形に戻る」特許取得済みのスプリングバックヒール構造。手を使わずに足を入れるだけでスッと履けるのに、優れたフィット感で“脱げにくい”、一般的なハンズフリーシューズとは一線を画す革新的な独自技術で設計しています。また、機能だけでなくファッション性にもこだわり、シンプルなスニーカーから、キャンバス
シューズ、レザーを取り入れた気品あるシューズ、ウインターブーツまで、スタイルや好みに合わせて選べる豊富なラインナップを揃えています。そのイノベーティブでライフスタイルに馴染むユニバーサルデザインは、海外セレブリティやイノベーターをも魅了し、直近3年間の米国での累計販売個数は300万足を超えるほどに高い支持を集めています。
ベストセラーモデル新色からハンズフリーウインターブーツまで、Kizik 2025AW 新商品も多数販売
Kizik POP-UP STORE HARAJUKUでは、2025年秋に新登場した冬の装いに目を惹くウインターハンズフリーブーツ「Juno 2」や「Monaco」などを実際にご試着、ご体験いただけます。また、ハンズフリー体験エリアやフォトスポットなどKizikの世界観を体験いただけるポップアップ限定コンテンツもご用意しています。
【Kizik POP-UP STORE HARAJUKU 概要】
開催期間：2025年12月8日（月）～ 2026年2月1日（日）
会場：東京都渋谷区神宮前4-25-1
営業時間：12:00～20:00
※初日12月8日（月）は15:00オープン
※1月1日・1月2日は休業、最終日は17:00クローズ予定です。
内容：Kizikハンズフリー構造の試着・体験
レディース／メンズ各種サイズ展開（一部モデルを除く）
スタッフによるフィッティングサポート
【取扱アイテム（一部抜粋）】
ブランドを代表するベストセラーモデルから、秋冬シーズンに活躍するブーツタイプまで、人気商品をラインナップいたします。
■ Athens 2（アテネ 2）
ハンズフリー機能と保形力を両立させた、特許取得済みのヒールパーツ「CAGE」を大胆にデザインへ取り入れたKizikのベストセラーモデル。柔らかく通気性にも優れており、アクティブなライフスタイルにぴったりの一足です。
販売価格：24,200円（税込）
カラー展開：Men’s：Alloy (アロイ)Black/White (ブラック／ホワイト)Blackout (ブラックアウト)Gulf Stream (ガルフストリーム)Naval Academy (ネーバルアカデミー)Tigerlily (タイガーリリー)Willow Bough (ウィローボウ)
Women‘s：Black (ブラック)Bright White (ブライトホワイト)Oatmeal/Pristine (オートミール／プリスティン)Stormy Weather/Rose (ストーミーウェザー／ローズ)
■ Monaco（モナコ）
最新テクノロジー「External Arc(TM)」をシームレスに融合し、外側に美しいアーチを描くフォルムが際立つKizikの大人気モデルです。スウェード、ナイロン、ラバーを重ねたファッション性の高いデザインも魅力です。
販売価格：25,300円（税込）
カラー展開：
Men‘s：MonacoAlloy (アロイ)White (ホワイト)White/Black (ホワイト／ブラック)
Women‘s：MonacoStormy Weather/Naval Academy (ストーミーウェザー／ネーバルアカデミー)White/Black (ホワイト／ブラック)White/Moonbeam (ホワイト／ムーンビーム)White/Wild Rose (ホワイト／ワイルドローズ)
■ Juno 2 Low（ジュノ 2 ロー）
画期的なローカット仕様により、手を使わずに履ける新しいスノーブーツです。優れた保温性と実用性を兼ね備え、内側のクッションがアウトドアでのアクティビティを快適にサポートします。洗練されたデザインで、冬のワードローブを格上げしてくれます。
販売価格：25,850円（税込）
カラー展開：
Men‘s： Black/Alloy (ブラック／アロイ)Dark Olive/Black (ダークオリーブ／ブラック)
Women‘s： Black/Whitecap Gray (ブラック／ホワイトキャップグレー)Pristine (プリスティン)
■ Juno 2 High（ジュノ 2 ハイ）
革新的なフルカバーのハンズフリーウィンターブーツは、手を使わずに履ける次世代のウィンターブーツです。優れた防寒性と実用性を備え、クッション性のある内側がアウトドアアドベンチャーを快適にサポート。洗練されたデザインが冬の装いを格上げしてくれます。
販売価格：30,800円（税込）
カラー展開：
Women‘s： Black/Whitecap Gray (ブラック／ホワイトキャップグレー)Bright White (ブライトホワイト)Oatmeal/Pristine (オートミール／プリスティン)
■ Squeeze It(TM)（スクイーズイット）
究極の子育てハックをご紹介します。Squeeze It(TM) シューズは、赤ちゃんや幼児に簡単に履かせられる究極の時短アイテム。サイドを軽く押して、足をスライドさせるだけ。お子様が歩き始めたら、ダイナミックヒールが足入れをサポートし、手を使わずに自分で履けるハンズフリーシューズになります。
販売価格：8,800円（税込）
カラー展開： Squeeze It Monster/Green Monster (グリーンモンスター)Squeeze It Run/Bellweather Blue (ベルウェザーブルー)Festival Fuchsia (フェスティバルフューシャ)
そのほかにも、ご夫婦ペアで楽しめるモデルや、シーンを問わず使いやすいスタンダードなデザインのモデルなど、幅広くご用意いたします。Kizik日本公式オンラインストア掲載アイテムを、ほぼすべて店頭に取り揃えたフルラインナップで展開いたします。
【POPUP限定 購入特典】
■その場でお得になるキャンペーン
・Kizik Japan公式インスタグラムフォロー ＆ Kizik公式オンラインストア新規会員登録で、その場で10％OFF
※お会計時にスタッフが画面を確認させていただきます。
■まとめ買いキャンペーン
・2足ご購入で、
両方プロパー品の場合：両足とも20％OFF
1足がセール品の場合：セール品を定価から50％OFF
両方セール品の場合：両足とも定価から50％OFF
・3足以上ご購入の場合も、2足目と同条件の割引を適用
■ハッシュタグ投稿キャンペーン
POP UP期間中に、撮影した写真や動画とともに指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿いただいた方の中から、抽選で10名様にKizikシューズをプレゼントいたします。
※詳細・指定ハッシュタグは店頭にてご案内します。
※当選者の発表は、POP UP期間終了後、Kizik Japan公式インスタグラムにて当選者様のみにご連絡させていただきます。
※取扱商品・サイズ・キャンペーン内容は、予告なく変更となる場合がございます。また数量には限りがあり、なくなり次第終了となる場合がございます。
Kizikについて
米国ユタ州リンドンに拠点を置くKizikは、業界を牽引するハンズフリーシューズブランドです。200を超えるハンズフリー技術の特許を保有、または申請中で、革新的な最先端技術とアイディアを搭載した商品を次々と生み出しています。絶え間ないイノベーションに支えられるKizikは、自由に外出し、人と出会い、行動し探索し「動くことへの素晴らしさ」に気づいて摩擦のない大きく広い世界を切り開いていくという想いの基、老若男女問わずすべての人が自分らしくあれるようなイノベーティブなユニバーサルデザインを追求しています。
発売から2年後の2019年にナイキ社が出資し、ライセンス契約を結んでいます。ハンズフリーシューズ市場で先進的なブランドとして評価されています。
本社所在地:1172 West 700 North, Suite 200, Lindon, UT 84042, U.S.
Kizik(キジック)公式オンラインストア：https://kizik-japan.com/
Kizik Japan 公式インスタグラム: Kizik_JP：https://www.instagram.com/kizik_jp/
※Kizik(キジック)を装った偽の通販サイト(なりすましECサイト)が存在します。「偽の通販サイト(なりすましECサイト)」は丸紅コンシューマーブランズ株式会社と一切の関わりがございません。当社はKizikの日本国内における独占販売代理店契約を結んでおり、当社サイトが公式であり、それ以外で「公式サイト」と謳っているサイトは全て偽サイトとなりますのでご注意ください。
会社概要
丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride(エバーストライド)」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting」「永続する」と「Stride(歩み)」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。
本社所在地:東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階
HP:https://www.marucob.com/(https://www.marucob.com/)