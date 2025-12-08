【免許不要】坂道もスイスイ登れる電動自転車「twenty Model-001」 『Midnight Cookie Club 』神戸・御影で期間限定展示

ダイセン産業株式会社

女性のライフスタイルに寄り添う免許不要、こがない電動自転車『twenty Model‑001』と、『Midnight Cookie Club 』。坂道の多い神戸・御影エリアで、移動と休息をより豊かにするコラボレーションを実現。期間限定でデモ車体を店舗前に展示します。

また展示期間中にはスペシャルイベント日がございます！（詳細は下記をご覧ください）

Midnight cookie ciub 神戸・御影 店舗入口に『twenty Model-001』のデモ車体を展示

ダイセン産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：淡路 満）が販売する、特定小型原付ブランド『twenty』が、神戸・御影のクッキー店『Midnight Cookie Club』とコラボレーション。

坂の街・神戸・御影にフィットする移動スタイル

『twenty Model‑001』は、免許不要で乗れる電動自転車（スクーター）。最高速度20km/h、こがずに進む快適さと、坂道対応のパワーで、神戸・御影のようなアップダウンのある街にぴったり。女性視点で設計された低床フレーム、約23kgの軽量設計、リアバスケット標準装備で、買い物や通勤にも最適。「自転車よりラク、車より気軽」な新しい選択肢を提案します。

現在、クラウドファンディングサイトMakuakeにて期間限定先行販売を実施中。

台数限定の特別価格で購入出来るチャンスをお見逃しなく。

特別価格での先行販売はこちらから(https://www.makuake.com/project/twenty/)

※Midnight Cookie Club店頭での販売はございませんのでご注意ください。

1日1枚、小さなご褒美”のクッキー時間

荷物フックやリアバスケットが標準装備で買物にぴったり

『Midnight Cookie Club 』は、北海道産有機小麦、カルピス発酵バター、和三盆糖など厳選素材を使い、1日1枚でも満足できる上質なクッキーを提供。店内には季節のフルーツパフェや、ワッフルなどもあり、落ち着いたカウンター6席の喫茶スペースで“自分時間”が楽しめます。

Midnight Cookie Club のInstgramはこちら(https://www.instagram.com/midnight_cookie_club/)

移動 × ご褒美”の贅沢

店内

『twenty』が提供する“軽やかな坂道移動の自由”と、『Midnight Cookie Club』の“日常にひと工夫ある休息時間”。異なる価値観が交差するこの展示では、御影の街角で、歩くスピードとは異なる時間と空間の楽しみ方をご提案します。

コラボキャンペーン スペシャルイベント【試乗会のご案内】

twenty Modei-001 荷物もしっかり載りますtwenty Model-001 坂道もスイスイMidnight Cookie Club 喫茶スペースMidnight Cookie Club フルーツワッフル

2025年12月30日まで掲載する応援型ECサイト『Makuake』では、最大36%OFF！

今後は実現が難しい特別割引で先行購入いただけます。

またコラボイベントとして、2025年12月21日（日）11:00～17:00

Midnight Cookie Club店舗前にて『twenty Model-001』の試乗体験会を行います。

当日ご試乗いただいた女性の方限定で、ミニギフトをプレゼントします。（数に限りがございますのでご了承ください）

また事前に試乗予約し、当日ご試乗いただいた女性の方には、Midnight Cookie Clubの『フラワーボックスサブレアソート』をプレゼントいたします。（先着3ボックス ※多くの方にお楽しみいただくため、1グループで1ボックスまでとさせていただきます）

試乗予約は公式LINEからお願いします。(https://lin.ee/n6qfR8D)

展示概要

『花を贈る』をイメージしたパッケージ

展示期間：2025年12月8日（月）～12月28日（日）

時間：11:00～18:00（喫茶ラストオーダー17:00／店舗18:00閉店）

場所：Midnight Cookie Club （神戸市東灘区御影郡家1-23-13、阪急御影駅徒歩約6分）

展示内容：特定小型原付『twenty Model‑001 』デモ車体

