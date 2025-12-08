大切な人と素敵なクリスマスのひと時を盛り上げるイルミネーションとイベントを実施

福島県塙町

塙町地域創生事業推進協議会は、「道の駅はなわ」にて、クリスマス期間中にイルミネーションとイベントを実施することをお知らせいたします。




【イルミネーション】

東京の一流のクリスマス電飾師が送る 約20,000球のイルミネーションが”道の駅はなわ”を包みます。



開催期間：アドベントから公現祭まで



点灯時間：日没から夜半まで



【イベント】

先着108名様


2025年12月24日・25日限定　塙町特産品クリスマスプレゼント


折込チラシにある引換券を切取り、お名前とご住所を記載の上、引換場所でお引き換えください！



開催日：


2025年12月24日（水）10:00～12:00


2025年12月25日（木）10:00～12:00



引換場所：


道の駅はなわ　１階 観光案内所カウンター


　〒963-5405 福島県東白川郡塙町塙桜木町３８８－１



塙町特産品プレゼント：


★12月24日の塙町特産品プレゼントは、


　　『元英国首相ボリスジョンソン氏も唸った』桃缶ジュース！


★12月25日の塙町特産品プレゼントは、


　　『三重県議会議長も唸った』特選塙町刺身こんにゃく！


（お一人様 24日又は25日のどちらか1回のみ有効）