大切な人と素敵なクリスマスのひと時を盛り上げるイルミネーションとイベントを実施

福島県塙町

塙町地域創生事業推進協議会は、「道の駅はなわ」にて、クリスマス期間中にイルミネーションとイベントを実施することをお知らせいたします。

【イルミネーション】

東京の一流のクリスマス電飾師が送る 約20,000球のイルミネーションが”道の駅はなわ”を包みます。

開催期間：アドベントから公現祭まで

点灯時間：日没から夜半まで

【イベント】

先着108名様

2025年12月24日・25日限定 塙町特産品クリスマスプレゼント

折込チラシにある引換券を切取り、お名前とご住所を記載の上、引換場所でお引き換えください！

開催日：

2025年12月24日（水）10:00～12:00

2025年12月25日（木）10:00～12:00

引換場所：

道の駅はなわ １階 観光案内所カウンター

〒963-5405 福島県東白川郡塙町塙桜木町３８８－１

塙町特産品プレゼント：

★12月24日の塙町特産品プレゼントは、

『元英国首相ボリスジョンソン氏も唸った』桃缶ジュース！

★12月25日の塙町特産品プレゼントは、

『三重県議会議長も唸った』特選塙町刺身こんにゃく！

（お一人様 24日又は25日のどちらか1回のみ有効）