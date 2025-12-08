【満員御礼】映画『ゴリラホール』東京先行公開、舞台挨拶が大盛況！大阪での舞台挨拶も12月13日（土）に開催！
大阪・住之江に実在するライブハウス「GORILLA HALL OSAKA」を舞台に描く青春音楽映画『ゴリラホール』（監督・脚本：Koji Uehara）が、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷にて実施された先行公開舞台挨拶が満員御礼で大盛況となりました。
当日は、主演の AIK をはじめ、松下恭子、Ruu、モリヲ、安部伊織、森山みつき、そして Koji Uehara監督 が登壇。さらに本作のエグゼクティブアドバイザーであるやべきょうすけがMCを務め、会場は終始笑顔と拍手に包まれました。
来場者からは、
「音楽に関する全ての描写がリアル。」
「実際にGORILLA HALL のLIVEに来たように錯覚した！」
など、SNS上でも多数の反響が寄せられ、非常に高い熱量を記録しています。
■ 大阪上映舞台挨拶はいよいよ12月13日（土）開催
東京に続き、大阪でも12月12日より先行公開が開始します。
13日には舞台挨拶付き上映が決定しております。
＜T・ジョイ梅田＞
開催日：12月13日（土）
11:30～ 本編上映
13:30～ 舞台挨拶（約30分）
登壇者（予定）
Koji Uehara監督／AIK／門間航／松下恭子／Ruu／モリヲ／安部伊織
※敬称略・登壇者は予告なく変更となる場合がございます
⸻
＜kino cinema 心斎橋＞
開催日：12月13日（土）
15:20～ 本編上映（予告編なし）
17:20～ 舞台挨拶（約30分）
18:00頃～ 囲み取材（約20分）
登壇者（予定）
Koji Uehara監督／AIK／門間航／松下恭子／Ruu／モリヲ／安部伊織
※敬称略・登壇者は予告なく変更となる場合がございます
■ 音楽シーンを代表するアーティストからのコメントも続々到着！（※コメント画像掲載）
さらに本作には、音楽シーンの第一線で活躍するアーティストたちからも続々とコメントが寄せられています。
作品のリアリティやライブシーンの熱量、音楽映画としての完成度に対し、ジャンルや世代を超えた共感の声が集まっています。
公式HPやSNSで随時更新中です。
桜井 誠
Dragon Ash/ The Ravens
YOUNG DAIS
YOSHIYAxxx
RADIOTS / ØUROBROS
T＄UYO＄HI
The BONEZ / Pay money To my Pain / Dragon Ash
Jeremy Quartus
Nulbarich
赤飯
オメでたい頭でなにより (活休中)
LOW IQ 01
NAOKI
10-FEET
◼︎あらすじ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h46Rig7pQEA ]
大阪のライブハウス「ゴリラホール」で働きながら、バンド活動を続ける朝子。彼女がギターボーカルを務めるバンド「GIRL TALKING ABOUT LOVE」は、音楽の夢を追いながらも、現実の厳しさに直面していた。一方、朝子の恋人・壱夜はバンド「SUMMER JOE」のフロントマンとして活躍し、着実に成功への階段を上りつつあった。そんな中、大手レーベルが主催するオーディションが開催される。壱夜のバンドが当然のように挑戦する一方で、朝子たちにも参加の機会が巡ってくる。迷いながらも、仲間たちと共に新たな一歩を踏み出す朝子。だが、その舞台の上で、彼女は思いがけない現実と向き合うことになる。夢を追い続けることの意味、大切な人との関係、そして自分の本当の気持ち。音楽とともに生きる若者たちの葛藤と成長を描く、切なくも力強い青春群像劇。
「夢を追うことは、何かを失うことかもしれない。でも、それでも――。」
予告編URL（YouTube）：
30秒 https://youtu.be/cZU5vW8eItk
60秒 https://youtu.be/h46Rig7pQEA
■ 劇場パンフレットも現在好評販売中
公式パンフレットが現在、各上映劇場にて好評発売中！
・映画の制作背景
・キャスト・スタッフインタビュー
・Kj・やべきょうすけの監督との特別対談
・劇中バンド「GIRL TALKING ABOUT LOVE」 書き下ろし歌詞ページ
・ロケ地マップ
・オフショットスチール など
本作の世界観をより深く楽しめる一冊となっています。
📍 販売劇場
・ヒューマントラストシネマ渋谷
・T・ジョイ梅田
・kino cinema 心斎橋
販売価格：1,000円（税別）
◼︎作品概要
タイトル：映画『ゴリラホール』
監督・脚本：Koji Uehara
音楽：Kj（Dragon Ash / The Ravens)
エグゼクティブ・アドバイザー：やべきょうすけ
出演者：
AIK 門間航 松下恭子 Ruu モリヲ
森山みつき 安部伊織
中川可菜 神嶋里花 松本享恭 葉月ひとみ
織原まよ ナカニシヨシキ（RIOT JUNCTION）大地陽
ENTH(特別出演) 冠徹弥(THE冠) 山口智充 黒谷友香 伊藤歩 古田新太 ほか
製作：映画「ゴリラホール」製作委員会
（中村俊也／BABYOWL/ハルク・エンタテイメント／株式会社PIF／株式会社アッシュ）
本作の制作体制には複数のクリエイティブチームが参加しており、弊社はキャスティング・広報宣伝（宣材制作・SNS運用・公式HP管理 等）といった全体のプロモーション業務に携わり、作品の立ち上げから公開に向けた情報発信まで幅広い分野で携わっております。
◼︎本作公式SNS
＜公式HP＞
http://gorilla-hall.com
＜公式X＞
https://x.com/golillahall_mov
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/golillahall_movie
＜公式YouTube＞
https://youtube.com/@movie_gorillahall?si=pk-cboa-PU4yZEDc
◼︎GORILLA HALL OSAKA
「最高の遊び場」をテーマに2023年1月にスタートした大型ライブハウス。キャパシティはスタンディングで1300名で、ライブを楽しむのはもちろん、ライブハウス自体の魅力も存分に味わえる設計。欧米のライブハウスに着想を得たコの字型に囲む2Fフロアーは、
国内ライブハウスでは他に類を見ない空間になっている。
住所：大阪市住之江区泉1-1-82（SPORTS VILLAGE SUMINOE内）
Osaka Metro四ツ橋線 住之江公園駅 ２番出口 徒歩8分
TEL：06-6690-7771