すとぷりYouTube公式チャンネルが登録者数400万人を突破！莉犬(りいぬ)からの喜びのメッセージも到着！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のYouTube公式チャンネルの登録者数が400万人を突破したことをお知らせいたします。日頃より応援してくださるすべての皆さまに支えられ、節目となる大台を達成することができました。

「すとぷり」は、2026年に迎える結成10周年に向けて活動をより一層加速しながら、「楽しい」を届け続けてまいります。

「すとぷり」は動画配信サイトを中心に、多彩な活動を行う2.5次元アイドルグループです。2016年にリーダーの「ななもり。」を中心に、歌ってみたやゲーム実況など、さまざまなジャンルで活動するクリエイターが集まり結成されました。

YouTube公式チャンネル「すとぷりちゃんねる」は2017年に本格始動。オリジナル楽曲を中心としたMusic Video、ゲーム実況、歌みた、ショートアニメ、実写企画、そして毎週日曜日に生配信している「すとぷり公式生放送」など、幅広いコンテンツをお届けしています。チャンネル登録者数は、2019年9月に50万人、2020年8月に100万人を突破。その後も成長を続け、2025年11月時点では累計104億回再生、登録者数387万人超へと拡大。そして、この度ついに登録者数400万人突破という大きな節目を迎えました。また、「すとぷり」およびメンバー個人のSNS総フォロワー数は4,994万人にのぼり、日々たくさんの方が「すとぷり」のエンタメ”を楽しみにしてくださっています。

そして「すとぷり」は2026年に結成10周年を迎えます。これまで応援してくださったすべての皆さまとの歩みを大切にしながら、グループとしても個人としても活動を加速し、“楽しい”を届け続けるための新たな挑戦にも取り組んでまいります。

直近では、「すとぷり」をはじめとする大型ライブイベント『STPR Family Festival!!(通称：すとふぇす)』を2026年2月7日(土)・8日(日)に東京ドームにて開催いたします。本公演では、後輩グループを含むSTPR所属5グループが出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を生かしたライブパフォーマンスを2日間にわたってお届けいたします。ただいま本公演のチケットの申し込みをFC最速先行で受け付けております。

10周年へ向けて勢いを増す「すとぷり」と各グループとの特別な競演を、ぜひ会場でお楽しみください。

■「すとぷり」メンバー「莉犬(りいぬ)」から喜びのメッセージ

すとぷりYouTube公式チャンネル400万人突破しましたー！！！本当にありがとう！

ゼロから始まったこのチャンネルが、ここまで来られたのは、いつも見てくれて、支えてくれて、想いを届けてくれる君のおかげだよ！

るぅちゃん、ころちゃん、さとちゃん、ジェルくん、なーくん、そして君！

みんなで一緒に積み重ねてきた「すとぷり」が俺の宝物です！

どんな時も一緒にいてくれてありがとう。

こうして紡いできた日々が、気づけば大きな物語になっていて

その続きを、これからも一緒に届けていきたいと思っています。

どんな日でも、このチャンネルの数分が君にとっての楽しい時間になるように。

そして、すとぷりメンバーや俺の声や想いが、長い時を超えても届き続けられるように。

もっともっと良いコンテンツや動画を届けられるよう、これからも全力で頑張ります！

400万人、本当にありがとう！

これからも一緒に最高の時間をつくっていこうね！

■『STPR Family Festival!! 2026』公演概要

【公演タイトル】

STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

- 2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

【会場】

東京ドーム 〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

【特設サイト】

https://festival.stpr.com/2026(https://festival.stpr.com/2026)

【主催】

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

■チケット情報

[FC最速先行（抽選）]

【受付期間】

2025年11月30日(日)21:00 ～ 2025年12月14日(日)23:59

【チケット価格】

一般指定席：9,900円(税込)

ファミリー席（着席指定席）：8,800円(税込)

【各FC 販売情報ページ】

すとふぁみ ：https://fc-strawberryprince.stpr.com/news/detail/62229

Lounge『A』：https://fc-knight-x.stpr.com/news/detail/62231

アンプタックラブ!! ：https://amptak-colors.stpr.com/news/detail/62227

Stella Nova ：https://meteorites.stpr.com/news/detail/62233

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC 公式ファンクラブ：https://sneaker-step.com/news/detail/62234

※チケットの申し込みにはいずれかのファンクラブ加入が必要です。

すとふぁみ / Lounge『A』 / アンプタックラブ!! / Stella Nova / すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC 公式ファンクラブ

≪注意事項≫

※３歳以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※同行者は各FC会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

※やむを得ない事情により出演者が変更になる可能性がございます

※出演者の変更によるチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

≪ファミリー席に関する注意事項≫

※ファミリー席は、中学生以下のお子様とその保護者様(公演当日に20歳以上)を含むグループを対象とした、スタンドに設ける[着席指定]のチケットです。(高校生は保護者ではございませんが、「大人」とさせていただきますので、ご注意ください。)

※ファミリー席は大人のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※お子様も1名様につきチケット1枚が必要です。(公演当日2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可能)ただし、2歳以下のお子様もお座席を使用される場合はチケットが必要となります。

※お申込者様・同行者様は全員同時にご入場いただきます。別々でのご入場はできませんのでお気をつけください。

※ご入場時にお子様のご年齢が証明できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる書類をお持ちください。

■「プレミアム指定席」アップグレード情報

【アップグレード料金】

＋9,900円(税込)

【特典】

１. アリーナ席確約

２. すとふぇす2026スペシャルグッズ

≪注意事項≫

※すとふぇす2026スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします

※ファミリー席のご当選チケットはプレミアム指定席【お土産付き】アップグレード受付の対象外となります

※プレミアム指定席【お土産付き】の詳細については特設サイトをご確認ください

※アップグレード受付はクレジットカード支払いのみとなります。予めご了承ください

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数400万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4,994万人にのぼる。(2025年12月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/