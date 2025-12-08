第16回 渋谷・表参道WOMEN′S RUN ヴァンドーム青山のイヤーカフでフィニッシュを祝福

株式会社ヴァンドームヤマダ

新しいカルチャーの発信地である渋谷区を舞台に開催される「渋谷・表参道WOMEN'S RUNN」は、ランニングを通じて 女性のウェルビーイングを目指したランニングイベントです。 2026年3月22日(日)に開催される第16回 渋谷・表参道WOMEN'S RUN女性限定10km レース完走者にヴァンドーム青山からオリジナルイヤーカフをプレゼントいたします。

https://womensrun.jp/※片耳用／素材：シルバー925(ロジウムメッキ)渋谷・表参道WOMEN'S RUNNオリジナルイヤーカフ

走りながら感じる心地よい風をイメージしたイヤーカフ。

流れるような流線型のフォルムが、耳元にスタイリッシュな輝きをもたらします。

耳に程よくフィットするサイズ感は、イヤホンの邪魔にならない快適な着け心地。

シルバーの光沢が上品な印象を演出し、ランニング時はもちろんデイリーに身に着けたいファッションアイテムとしてもおすすめです。

着用イメージ

■渋谷・表参道 WOMEN’S RUN 大会の特徴はこちら

>> https://womensrun.jp/feature/

■渋谷・表参道 WOMEN’S RUN 大会要項はこちら

※エントリー締切は2026年1月7日(水)迄

>> https://womensrun.jp/outline/10km/