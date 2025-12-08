Polimill、全国1,800自治体へ“クリスマスDM”を発送！！来年度予算づくりと行政課題の解決に役立つQommonsAI活用情報をお届け！

Polimill株式会社

行政用生成AIのトップランナーであるPolimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花）は、来年度予算づくりや行政課題の解決に役立つQommonsAI活用情報をまとめた“クリスマスDM”を、全国1,800自治体へ向けて発送開始しました。QommonsAIは全国600自治体が導入する行政専用の生成AIで、1,000アカウントの永続無料利用や、2026年春に予定するLGWAN版の無償提供など、自治体DXを後押しする基盤として高い評価を得ています。今回のDMでは、無料機能に加えて、上級者向け研修や有償プランなど“今知ると最もお得に活用できる”最新情報も特別公開し、自治体のAI導入をより現実的かつ効果的に支援する内容となっています。

■ 無料機能だけじゃない、“今知っておくとお得”な情報も公開

今回のDMでは、無料枠の紹介に加えて、政策立案や高度業務を支える上級者向け研修、DX推進を後押しする各種有償プランなど、“今知っておくとお得に導入できる”最新情報もまとめています。

来年度の予算編成やAI活用方針を検討する自治体のみなさまが

「まず何から検討すればいいか知りたい」

「無料枠と有償プランの違いを把握したい」

といったニーズに応えられるよう、情報を比較しやすい構成としています。

■ 無料で“ここまで使える！！” 日本で最も導入ハードルの低い行政専用AI

QommonsAI（コモンズAI）は全国600自治体が導入し、日常業務の効率化から住民対応、事例検索まで幅広く活用されている行政専用の生成AIです。



特に注目されているポイントは以下のとおりです。

１.1,000アカウントまで永続無料で利用できる

２.最新のLLMがトークン数無制限で無料

３.全国の行政文書・議事録・計画書などをすでにAIが学習済み

４.純国産の高性能AI基盤モデル「PLaMo 2.1 Prime」を標準搭載

５.近隣自治体から全国まで、他自治体の事例を瞬時に検索

無料とは思えない充実度に加え、導入・運用の負担が極めて少ない点が高く評価されており、

行政シェアNo.1の生成AI（※当社調べ、シングルプロダクトのみ）として、来年1,200自治体での導入を見込んでいます。

■大規模導入にも対応する柔軟な有料アカウントプランと支援体制

QommonsAIは1,000アカウントまで永続無料で利用できるだけでなく、職員数の多い自治体や複数部署での本格活用に向けて、大規模向けの有料アカウントプランもご用意しています。

☆1,001～4,000アカウント：1アカウント月額300円（上限：月額300,000円）

☆4,001～10,000アカウント：1アカウント月額200円（上限：月額500,000円）

上限額が設定されているため、

自治体規模に関わらず費用を抑えながら柔軟に拡張できる点が高く評価されています。

さらに、AIの「導入」だけでなく「活用・定着」まで切れ目なく支援するため、研修・伴走プログラムも強化しました。

☆初級・中級導入研修（現地でも何回でも無料）：基本操作の習得から初期活用をサポート

☆上級者特別研修（有料）：政策立案やEBPMなど高度なAI活用スキルを習得

☆AI導入伴走支援（有料）：専門家が戦略策定から運用まで継続的にサポート

このほかにも、無料・有料を問わず、自治体にとって最適な導入規模と活用プロセスを選べる柔軟な体制を整えていますので、ぜひDMをご覧ください！！

■ Polimillからのメッセージ

QommonsAI（コモンズAI）は、自治体職員のみなさまが日々向き合う業務をよりスムーズにし、より良い行政サービスを届けるために開発を続けている行政専用AIです。今回のDMが、来年度の予算検討やAI活用のアイデアを広げるきっかけとなれば嬉しく思います。

Polimillはこれからも、自治体のみなさまの声をもとに、“現場で本当に役立つAI”を提供し続けるパートナーでありたいと考えています。全国の自治体のみなさまとともに、行政DXの新しいスタンダードをつくっていきます。