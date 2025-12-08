”私らしく、美学に、卒業” 卒業袴コーディネートでお届けする最新ビジュアルを公開。
札幌にある写真工房ぱれっと札幌中央店(本社／有限会社三景スタジオ)から、卒業/袴前撮りをご検討中の方へ向け、"甘く、そして危うい"ドーリーフェイスで魅せる最新ビジュアルを2025年11月より公開いたしました。
「 Dolly Noir 」
私らしく、美学に、卒業。
お人形のような可愛らしさ「Dolly」と、
黒を意味し、重厚感やミステリアス性といったニュアンスを伴う「Noir」
この二つの単語をテーマに創り上げたnew visual.
【styling】黒が持つ「高級感」と柄と素材で魅せる「モダン・レトロ」の融合
伝統的な袴姿でありながら、現代的なファッションセンスが光る、洗練された着こなし。
ダークトーンで統一感ある配色のスタイルに、キラッと襟元にワンポイント入れることで、
重くなりすぎない絶妙なバランスに調和。
使用振袖はトレンドのジャガード調のデザインが特徴で、
「シンプルさ」と「デザインの個性」を兼ね備えているため、コーディネートが無限に広がります。
帯や小物で色や質感を加えるなど自由にアイテムを選び、
周りの人と差がつく "自分らしい"和装スタイル" に仕上げることができます。
振袖…P3041 / 袴…636
【make】クールな袴スタイルに合わせた「レディ・モダン」なメイク
キラキラとした目元のラインストーンと
全体を締めるビビッドリップカラーでコントラストをつけたモードでトレンド感あるメイク。
全体のクールな印象に対し、チークはジュワッと入れた血色感で可愛らしさをプラス。
強すぎる印象にならず、バランスを取ることで甘めスパイスなメイクアップに。
【hair】ヘッドリボンにエッジを効かせ、ストレートヘアでシンプルながら品のあるスタイル。
毛先までツヤのあるストレートスタイルにしており、クールで洗練された印象に。
伝統的な和装のアップスタイルとは一線を画す、現代的なムードです。
また、ヘッドアクセサリーにポイントを置いたスタイリング。
ブラックメッシュのbigリボンは「ファッションドール」のような強い個性と、
クラシカルかつゴシックな雰囲気を演出しています。
【studio】漆黒のレトロモダンを纏い、私は卒業という舞台の主役になる。
人物が主役に魅せるスポットライティングでドーリー感を表現。
ブラックファーのカーペットや、パープルカーテンの質感で
重厚感をプラスしたスタジオに創り上げております。
スタジオ名は、purple curtain
2025年11月より撮影可能になっております。
前撮りだけではなく、卒業レンタルがセットになったプランもご提案可能です。
一度きりの大切な機会、Paletteにお任せください。
個性と希望を兼ね備えた「パーソナルスタリング」で、
一生の思い出になる記念をご提供いたします。
【2025年12,1月土日祝】札幌卒業袴展示会開催
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと札幌中央店
住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
TEL：011-596-8155
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp