株式会社プエンテ、登録物件350件を突破したボリビア民泊予約サービス「ホスペダテ」がYouTube登録者120万人超の人気Vtuberアーティスト“Mellow”とタイアップ

株式会社プエンテ

YouTube登録者120万人超の人気Vtuber・ボカロアーティスト Mellow（メロウ） が、株式会社プエンテ（所在地：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）が開発・運営するボリビア民泊予約サービス 「ホスペダテ（HOSPEDATE）」 と初の公式タイアップ楽曲

「ホスペダテにあなたと泊まって夜を明かした/Pase la noche contigo en Hospedate」（日本語,スペイン語バージョン）を2025年11月15日に公開しました。

「ホスペダテにあなたと泊まって夜を明かした/Pase la noche contigo en Hospedate」by Mellow

楽曲URL：「ホスペダテにあなたと泊まって夜を明かした/Pase la noche contigo en Hospedate」（日本語,スペイン語バージョン）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fb51nPVeSjM ]

独自のLoFi-HIPHOPサウンドと映像世界を持つMellowが、「旅」「夜」「ささやかなつながり」をテーマに、ボリビア滞在の特別な時間を描いた作品となっています。

■ タイアップの背景

プエンテは2025年10月、ボリビア国内の民泊・宿泊予約が可能な新サービス 「ホスペダテ（HOSPEDATE）」 を正式リリースしました。

AIエージェントを活用した開発手法により従来比40％のコスト削減に成功し、ボリビア国内の観光DXを推進しています。

現在、ホスペダテの登録物件は 350件を突破。

都市部だけでなく、ウユニ塩湖周辺やアマゾン地域など、多様な地域の宿泊体験がオンラインで予約可能となりました。

今回のMellowとのタイアップは、

「旅を、もっと自由に・もっと心地よく楽しめる世界を広げたい」

というプエンテとMellow双方のビジョンが一致したことから実現しました。

■ タイアップ楽曲「ホスペダテにあなたと泊まって夜を明かした」について

本楽曲は、ボリビアの夜を背景にした穏やかでノスタルジックなLoFiサウンドが特徴。

「大切な人と旅先で夜を明かす時間」をテーマに、Mellow特有の静かな語りかけが心に響く作品に仕上がっています。

YouTubeチャンネル「Mellow禁断の果実」の世界観と、ホスペダテが提供する“ボリビアらしいアナログで温かい滞在体験”を、音楽を通して表現する試みとなりました。

■ HOSPEDATE（ホスペダテ）とは

ホスペダテ

公式サイト：https://hospedatebolivia.com/

※「Hospedate」はスペイン語で「泊まって」の意

ホスペダテは、ボリビア国内のホストと旅行者をつなぐ民泊予約プラットフォームで、以下の特徴を備えています。

・現地ホストが簡単に物件登録・予約管理・収益確認できるUI

・旅行者は文化体験・自然体験を含む宿泊先をオンライン予約可能

・AIエージェント活用により開発費を最大40％削減

・既に350物件以上が登録され、地方観光の活性化にも寄与

開発の背景や技術的な詳細は以下の記事でも紹介しています：

https://www.puentework.com/post/ai-agent-app-devin-manus-hospedate-case-bolivia

■ Mellow（メロウ）について

Mellow (C)️Mellow-Forbidden Fruit-

・2025年2月25日デビュー。

・LoFi-HIPHOP／ChillをベースにしたVtuber,ボカロアーティスト

・YouTubeチャンネル「Mellow禁断の果実」は登録者 120万人を突破

・黒猫を象徴とした静かで詩的な世界観が世界中のファンを魅了している

YouTube公式チャンネル「Mellow禁断の果実」

https://www.youtube.com/@mellowlofivocal

■ 今後の展開

プエンテでは、以下を順次実装・リリース予定です。

・多言語AIチャットサポート機能の拡張

・宿泊者レビューのAI解析による改善支援

・日本版ホスペダテのリリース（訪日旅行者向け）

プエンテは今後も、日本とボリビアの文化を「旅」と「デジタル」を通じてつなぐ取り組みを加速していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社プエンテ（Puente Inc.）

所在地：埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2丁目2951番地44 アートベースA202

代表者：代表取締役社長 保科一男

設立：2025年4月

事業内容：

AIアプリ開発、ボリビアオフショア開発、SaaS/EC/観光DXコンサルティング

Webサイト：

https://www.puentework.com