『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』12月13日（土）21時より「ABEMA」で無料独占放送決定！第1弾参加者を発表！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月13日（土）21時より、ポーカーのオリジナルトーナメント『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』を開催し、その模様を無料独占放送いたします。

ポーカーは、現在世界の競技人口が1億人を超えると言われており、大規模な世界大会も定期的に開催されています。また、知力や体力、集中力、忍耐力、決断力、さらには運を必要とし、プレイヤー同士が読み合い、騙し合う究極のマインドスポーツとして、注目を集めている競技です。

『小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』は、各界から集結した豪華芸能人らが、賞金100万円と“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメントです。芸能界トップクラスの実力者とも称され、長年“KOYABU SONIC”を主催してきている小籔千豊がチェアマン兼プレイヤーを務め、2025年5月に初開催。芸人やアーティスト、俳優、プロポーカー・麻雀選手など、さまざまなメンバーが集結。熾烈な戦いのすえ、初代王座にはモデルでプロ雀士の岡田紗佳が輝きました。本大会は8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名が進出するファイナルステージで構成されています。また、通常ではマナー違反となる煽り行為やボケ、ツッコミなどの発言が全て可能となっており、本大会でしか味わえないトーナメントの雰囲気をお楽しみいただけます。

このたび開催が決定した第2回大会にも、総勢16名の豪華芸能人らが集結。今回、第1弾参加者の8名を発表いたします。初参加メンバーとして、芸能界でも屈指の“ポーカー通”として知られるお笑い芸人のマテンロウ・アントニー、ニューヨーク・嶋佐和也、さらに俳優の三浦翔平の3名の参加が決定。さらに前回に引き続き、平成ノブシコブシ・吉村崇、さや香・新山、俳優の本郷奏多、プロポーカープレイヤーの“みさわ”こと小原順と岡本詩菜らの参加も決定いたしました。初参加となるアントニーは「優勝しかみてない！ポーカーがアメリカのモノだってコトを全員にわからせる！」、嶋佐は「運を味方に付けて優勝狙います」とコメントを寄せています。この他の出場者情報は、今後追って発表してまいります。（コメント全文は以下）

またABEMAポーカー公式X・YouTubeでも、番組の模様をお届けしていく予定です。ポーカーファンはもちろん、ポーカー初心者の方も気軽に、“マインドスポーツ”としての心理戦の模様をお楽しみいただける『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』にぜひご期待ください。

これまで「ABEMA」では、「麻雀チャンネル」においてプロ麻雀リーグ「Mリーグ」を生中継するほか、「将棋チャンネル」では「ABEMA」オリジナル対局を定期的に実施するなど、様々な競技を放送してまいりました。「ABEMA」を通して、「頭脳スポーツ」という新たなスポーツジャンルをより多くの方に身近に楽しんいただくことを目指しております。今後もバラエティ豊かな番組づくりおよび機能拡充を強化するとともに、「ABEMA」ならではの魅力的なコンテンツの提供を積極的に行ってまいります。

■初参加者コメント全文

◇アントニー（マテンロウ）

優勝しかみてない！ポーカーがアメリカのモノだってコトを全員にわからせる！

◇嶋佐和也（ニューヨーク）

多分この中で俺が1番下手ですが運を味方に付けて優勝狙います。あと久しくポーカー自体やってないんで本番前までにルール思い出すためにも一回やっときます。

■『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』・番組概要

・初回放送日：12月13日（土）21時～22時 ※以降毎週土曜21時より全8回放送

・放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

・#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/97sEt7F6bAFqEF

・番組URL：https://abema.tv/video/episode/90-2032_s2_p911

・出演者：

小籔千豊

※以下五十音順

アントニー（マテンロウ）

岡本詩菜

小原順（みさわ）

嶋佐和也（ニューヨーク）

新山（さや香）

本郷奏多

三浦翔平

吉村崇（平成ノブシコブシ）

※追加出演者は今後発表予定です。

・実況：田口尚平（予選、ファイナルステージ）、辻歩（敗者復活戦）

・ABEMAポーカー公式X：https://x.com/poker_ABEMA

・ABEMAポーカー公式YouTube：https://www.youtube.com/@poker_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。