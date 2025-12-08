イラストレーター：咲良ゆき氏のオリジナルキャラクターより「立体マウスパッド」「キャンバスアート」が登場！【2025年12月5日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、イラストレーター：咲良ゆき氏 オリジナルキャラクターの立体マウスパッドとキャンバスアートの受注を開始いたします。
咲良ゆき氏 オリジナルキャラクターの立体マウスパッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335598&id=bodyimage1】
イラストレーター：咲良ゆき氏のオリジナルキャラクターの立体マウスパッドが登場！
咲良ゆき氏による新規描き下ろしイラストを使用した豪華内容でお届け！
PCのマウスを使用する際、胸の柔らかい膨らみが手首に掛かる負担を軽減してくれるアイテムです。
実用としては勿論、飾ったりコレクションしてもお楽しみいただけます！
◆商品情報◆
●商品名／
・立体マウスパッド 児玉りん
・立体マウスパッド 児玉紗和
●価格／5,500円（税込）
●予約開始／2025年12月5日
●発売予定／2026年3月予定
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約 縦263mm×横222mm
●イラスト製作／咲良ゆき
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・りん：4981932527369
・紗和：4981932527376
咲良ゆき氏 オリジナルキャラクターのキャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335598&id=bodyimage2】
イラストレーター：咲良ゆき氏のオリジナルキャラクターのキャンバスアートが登場！
高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。
程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！
ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・キャンバスアート 児玉りん
・キャンバスアート 児玉紗和
●価格／3,850円（税込）
●予約開始／2025年12月5日
●発売予定／2026年3月予定
●素材／木材、PE、PP、レーヨン、鉄
●サイズ／F3号（約 縦273mm×横220mm）
●イラスト製作／咲良ゆき
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・りん：4981932527383
・紗和：4981932527390
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）咲良ゆき
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●咲良ゆき氏 Xアカウント：https://x.com/sakula_yuki
配信元企業：株式会社ホビージャパン
咲良ゆき氏 オリジナルキャラクターの立体マウスパッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335598&id=bodyimage1】
イラストレーター：咲良ゆき氏のオリジナルキャラクターの立体マウスパッドが登場！
咲良ゆき氏による新規描き下ろしイラストを使用した豪華内容でお届け！
PCのマウスを使用する際、胸の柔らかい膨らみが手首に掛かる負担を軽減してくれるアイテムです。
実用としては勿論、飾ったりコレクションしてもお楽しみいただけます！
◆商品情報◆
●商品名／
・立体マウスパッド 児玉りん
・立体マウスパッド 児玉紗和
●価格／5,500円（税込）
●予約開始／2025年12月5日
●発売予定／2026年3月予定
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約 縦263mm×横222mm
●イラスト製作／咲良ゆき
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・りん：4981932527369
・紗和：4981932527376
咲良ゆき氏 オリジナルキャラクターのキャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335598&id=bodyimage2】
イラストレーター：咲良ゆき氏のオリジナルキャラクターのキャンバスアートが登場！
高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。
程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！
ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・キャンバスアート 児玉りん
・キャンバスアート 児玉紗和
●価格／3,850円（税込）
●予約開始／2025年12月5日
●発売予定／2026年3月予定
●素材／木材、PE、PP、レーヨン、鉄
●サイズ／F3号（約 縦273mm×横220mm）
●イラスト製作／咲良ゆき
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・りん：4981932527383
・紗和：4981932527390
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）咲良ゆき
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●咲良ゆき氏 Xアカウント：https://x.com/sakula_yuki
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ