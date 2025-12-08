Qualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2025 - APAC Demo Day にてクアルコム注目のエッジAIを披露2026年向け構築

クアルコムジャパン合同会社

ソウル - 2025年12月8日 - クアルコム・テクノロジーズ (Qualcomm Technologies, Inc.) はソウルでQualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2025 - APAC Demo Dayを開催しました。日本、シンガポール、韓国から選出されたスタートアップ企業15社が、Snapdragon(R) Xプロセッサー、 Snapdragon(R) 8シリーズモバイルプラットフォーム、そしてQualcomm Dragonwing(TM)製品を搭載したオンデバイスAIソリューションを発表しました。これらのソリューションは、リアルタイムかつ電力効率のAI推論がクアルコムのプラットフォーム上で直接実行され、ロボティクス、ヘルスケア、スマートシティなど、様々な分野に新たな可能性をもたらします。

ソウルで開催された「Qualcomm AI Innovators Program 2025 - APAC Demo Day」には、（左から）クアルコム ビジネス開発ディレクターのYvie Tai氏、クアルコム APAC プレジデントのO.H. Kwon氏、韓国中小ベンチャー企業部のノ・ヨンソク第1次官、クアルコム エンジニアリング担当副社長兼グローバルエコシステム開発プログラム責任者のSudeepto Roy氏、クアルコム・コリア プレジデントのKim Sang-pyo氏、そして在韓米国大使館の代表者が出席した。

6ヶ月間のメンターシップフェーズの一環として参加するスタートアップ企業はクアルコムのエンジニアによる技術サポート、クアルコム・テクノロジーズのハードウェア開発キットへのアクセス、そして導入準備を支援するビジネスワークショップへの参加ができます。また、このプログラムには知的財産（IP）に関するトレーニングと、最大5,000米ドルの特許出願インセンティブの受給資格も含まれており、長期的な競争力の強化とエコシステムの成長を増強します。

QAIPI-APAC プログラムは6か月のメンターシップフェーズを通じて、イノベーターがアイデアを展開可能で影響力のあるオンデバイスAIソリューションへと発展させることを支援します。

デモデイにプレゼンテーションを行い最終選考に残った15チームは日本からはAMATAMA、Cear、Guide Robotics、ModAstera、Noahlogy、シンガポールからはAI Seer、Biorithm、LINGOAI、MetaOptics、Vilota、韓国からはBanyaAI、MaumAI、MOTOV、SAKAK、SqueezeBits（アルファベット順）です。これらのスタートアップ企業は様々な業界におけるエッジAIの変革の可能性を強調しています。その応用範囲は産業オペレーションにおけるロボット工学やコンピュータービジョンからヘルスケアにおける分析プラットフォーム、スマートシティソリューションなど多岐にわたります。デバイス内AIのイノベーションはパーソナライズされプライバシーを保護する体験を提供し、クアルコムの強力なモバイル、コンピューティング、産業および組み込みIoT（IEoT）プラットフォームと統合されたエッジAIが、現実世界に影響を与えているかを示しています。

日、星、韓から選出された15社のスタートアップ企業がデバイス上のAIソリューションを発表し、クアルコムのプラットフォームによって実現されるリアルタイムで電力効率の高いAI推論を実演しました。

クアルコムはまたシンガポールのスタートアップ企業4社（Biorithm、LingoAI、MetaOptics、Vilota）を率いて、2025年10月29日から31日までシンガポールのイノベーション＆テクノロジーウィーク（SWITCH）に参加しました。これらの企業はヘルスケアモニタリング、リアルタイム翻訳、高度な望遠鏡光学系、ロボット認識などの分野を網羅する最先端のAIイノベーションを展示し、AIソリューションの未来の形作りの最先端技術を披露しました。

シニアバイスプレシデント、クアルコム APAC プレシデントのO.H. Kwon氏は「AIは世界中の産業を変革し続けており、アジア太平洋地域のイノベーターたちがこの進化をリードできるよう支援できることを大変嬉しく思います。私たちはイノベーターたちがプロトタイプ開発から実運用へと移行できるよう支援し、この地域の次世代AIエコシステムを積極的に構築することに尽力しています。クアルコムのグローバルな技術リーダーシップと開発者支援への継続的な投資を通じて、チームがソリューションを拡張し、新たな市場機会を創出し、業界全体にわたる長期的なイノベーションを推進できるよう支援していきます」と述べています。」

ソウルで開催された「Qualcomm AI Innovators Program 2025 - APAC Demo Day」において、シニアバイスプレシデント、クアルコム APAC プレシデントのO.H. Kwon氏が開会の挨拶を行った。

クアルコム・インコーポレーテッドのエンジニアリング副社長であり、クアルコムのグローバルエコシステム開発プログラムの責任者を務めるSudeepto Roy氏は「日本、シンガポール、韓国の発明家たちの深い専門知識を基盤に、高性能でエネルギー効率の高いエッジコンピューティングを構築しています。これは、多様な地域のワークフローにエンボディドAIを展開するための重要な触媒となります」「高度なプラットフォームと特許保護に関するガイダンスを提供することで、これらのイノベーターがそれぞれの業界固有の知見をスケーラブルなソリューションに変換し、フィジカルAI時代に向けた業務を効果的に再構築できるよう支援します」と述べています。

クアルコム・テクノロジーズは、エッジAIのグローバル展開を継続的に推進しています。AI、高性能・低消費電力コンピューティング、そしてコネクティビティを組み合わせたテクノロジープラットフォームを通じてエンドデバイスの性能向上に貢献するだけでなく、QualcommはオープンソースのハードウェアおよびソフトウェアのリーディングカンパニーであるArduinoを買収することで、開発者リソースとイノベーションエコシステムをさらに拡大しました。Arduino初のデュアルブレインボードである新型Arduino UNO QはQualcomm Dragonwing プロセッサのパワーを数百万人の開発者に提供します。

2026年に開催される予定のQualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2026 - APACでは、引き続き地域全体のスタートアップを支援し、Arduinoなどのラピッドプロトタイピングプラットフォームや、デバイスレベルのAIおよび機械学習統合の拡張サポートを通じてイノベーションを推進していきます。これらの取り組みはクアルコム・テクノロジーズのオープンソースコラボレーションとエコシステム開発へのコミットメントを強化するものであり、スタートアップ企業が初期コンセプトからプロトタイプ、そして市場投入可能なソリューションへと効率的に進歩し、イノベーションから特許取得可能な知的財産への移行を支援します。QAIPI 2026の詳細は、近日中に発表されます。詳細については、プログラムのウェブサイト（www.qualcomm.com/ai-program-for-innovators/apac）をご覧ください。

スタートアップ企業はSnapdragon X シリーズ プロセッサと Qualcomm Dragonwing(TM) 製品を搭載して、ロボット工学、ヘルスケア、スマート シティの分野におけるエッジ AI イノベーションを紹介します。

QAIPI-APAC デモデイの「AIイノベーションの次の波を解き放つ」セッションでは、クアルコムおよびAPACを代表する主要エコシステムパートナーのパネリストが、国境を越えたコラボレーション、拡大するAIトレンド、そしてスタートアップがグローバルにスケールするための機会について議論した。

