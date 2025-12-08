旅行券・人気コスメ・家電が当たる！ネットカフェDiCEで「新春くじ」開催！年末年始の運試しキャンペーン

写真拡大 (全5枚)

株式会社シティコミュニケーションズ

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田 大明）が運営するインターネットカフェDiCE全店で、2025年12月15日～2026年1月18日の期間で、3回来店で参加可能な豪華景品の当たる年末年始イベント「DiCE新春くじ」を開催いたします。





●ネットカフェDiCE、年末年始イベント「新春くじ」を開催

- 旅行券・人気コスメ・家電など、幅広いお客様にお楽しみいただける豪華賞品をご用意 -


ネットカフェDiCE（ダイス）は、2025年12月15日（月）から2026年1月18日（日）までの約1ヶ月間、年末年始をより楽しんでいただくための「新春くじ」キャンペーンを全店で実施します。
日頃ご利用いただいている皆さまへの感謝を込めた企画として、
“ちょっと寄ってみようかな”と思っていただけるような豪華景品を数多くご用意しました。


寒い季節のリラックス利用にも、年末年始のお出かけついでにも楽しめる内容となっており、
ご家族・友人・お一人での利用まで、さまざまなシーンで気軽にご参加いただけます。


▼参加方法




１. ネットカフェDiCE公式LINEアカウントを友だち追加


２. 店舗内に掲示されたQRコードから ショップカードを入手


３. 1来店につきスタンプ1個（1日1個まで）


４. スタンプ3個で「新春くじ（抽選券）」と交換可能


期間中に3回来店するだけで参加でき、どなたでも挑戦できるキャンペーンとなっております。


▼実施期間詳細

●スタンプ取得期間


2025年12月15日～2026年1月18日迄



●くじ・景品引き換え期間


2025年12月26日～2026年1月31日迄


※くじ・景品はなくなり次第終了 となります。


▼景品一覧




A賞：JTBトラベルギフトカード　5万円分（2名様)


　思い出づくりの旅行を応援する、人気の旅行券



B賞：選べるコスメセット　4万円相当（2名様)


　Refa・KINUJOなど、女性を中心に支持の高いブランドからお好みのアイテムを選択可能



C賞：選べる家電セット　3万円相当（2名様)


　BALMUDA・BRUNOなど、暮らしを彩る話題の家電をご用意



D賞：カタログギフト　5,000円相当(23名様）


　好きなものを選べる人気のギフト形式



E賞：スターバックス ドリンクチケット 700円分(230名様）


　ちょっとした自分へのご褒美にぴったり



F賞：次回使える室料 200円引き割引券



※A～C賞はランダム方式で店舗に配布されるため、すべての店舗で公平に当選機会がございます。



▼実施店舗（ネットカフェDiCE全23店舗）

【北海道】


　札幌狸小路本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/index.php)　札幌駅南口(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo2/)


【宮城県】


　仙台店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/)


【埼玉県】


　大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)


【東京都】


　赤羽店(https://www.diskcity.co.jp/shop/akabane/)、池袋北口店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro2/)、池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、新小岩店(https://www.diskcity.co.jp/shop/shinkoiwa/)、渋谷ちとせ会館店(https://www.diskcity.co.jp/shop/shibuya/)


　自由が丘店(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/)、大井町店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ooimachi/)、大森店(https://www.diskcity.co.jp/shop/oomori/)、蒲田駅西口店(https://www.diskcity.co.jp/shop/kamata/)、雑色店(https://www.diskcity.co.jp/shop/zoushiki/)


【神奈川県】


　川崎チネチッタ通店(https://www.diskcity.co.jp/shop/kawasaki/)、川崎仲見世通店(https://www.diskcity.co.jp/shop/kawasaki2/)、溝口店(https://www.diskcity.co.jp/shop/mizonokuchi/)、相模大野モアーズ店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sagamioono/)


　伊勢佐木町店(https://www.diskcity.co.jp/shop/isezaki/)、戸塚店(https://www.diskcity.co.jp/shop/totsuka/)、横須賀中央三笠店(https://www.diskcity.co.jp/shop/yokosuka2/)


【大阪府】


　大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)、大阪梅田東通店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osakaumeda/)


ネットカフェDiCE




「DiCE」 は、2000 年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。高級感や清潔感などから、多くの女性のお客様にもご好評を得ています。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎週違う味の提供や、他社とのコラボも行っています。グループ利用に最適な完全個室のVＩＰルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。




企業情報

会社名：株式会社シティコミュニケーションズ
所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8　アーバンセンター横浜ウエスト3F
代表者：代表取締役社長 三田大明
設立：1995年12月20日（有限会社ザシティ）
URL：http://www.city-s.co.jp/





【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社シティコミュニケーションズ
アミューズメント事業部広報担当：国井　達弘
メールアドレス：t.kunii@city-s.co.jp


電話：045-290-1130