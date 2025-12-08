「Christmas Food Market」を12月15日（月）16時半から、ひらかた中宮キャンパスのセントラルガーデンで開きます／一般の方も入構して参加できます

関西外国語大学クリスマスムードあふれる中宮キャンパスのセントラルガーデン

「Christmas Food Market」を12月15日午後4時半から、中宮キャンパスのセントラルガーデンで開きます。土曜日プロジェクト（ドプロ）の主催で特別バージョンの”ゲツプロ”でクリスマスを満喫します。一般の方もセントラルガーデン一面に輝くイルミネーションを楽しむことができます。

「Christmas Food Market」では、身体があたたまるフードの販売を予定しています。光り輝くクリスマスイルミネーションを見ながら、特別なひと時を満喫しましょう。

▶イベントの詳細は ドプロのインスタグラム(https://www.instagram.com/kgu_saturday_project/) をご確認ください。

一般の方のご参加について

一般の方が構内へ入ることができるのは、午後4時半からです。正門から入構してください。また、学内の駐輪および駐車はできませんので、公共交通機関を使ってお越しください。

ドプロとは

土曜日プロジェクト（ドプロ）は、土曜日のキャンパスライフをさらに充実させ、盛り上げようと、学生会、体育会、文化会の学生3団体が総力を挙げて取り組んでいるプロジェクトです。今回は月曜日に行うイベントなので、ドプロではなく“ゲツプロ”です。

◆お問い合わせ先

関西外国語大学 広報部

〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1

TEL：072-805-2801（代表）

E-mail：press@kansaigaidai.ac.jp