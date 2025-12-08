2025年クリスマスおもちゃトレンド速報を公開！ダッドウェイの特集は12/25まで豪華特典付きで実施中

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）が開催中の「クリスマス特集」は、11月のスタートからご好評をいただき、クリスマスプレゼント選びが本格化する12月を迎えました。この度、本特集で取り扱うアイテムの中から、11月の販売実績に基づいた「2025年おもちゃトレンド速報」を公開いたします！

さあ、この冬、大切な人との思い出をここから。最高の笑顔に出会うプレゼント選びの時間を、家族の温かい思い出作りの始まりとして心ゆくまでお楽しみください！

クリスマス特集ページ

わくわくに包まれるクリスマスに、ベビー&キッズに贈りたいアイテムを年齢・予算別にご提案しています。お得にお買いものを楽しめるスペシャル特典や期間限定ギフトラッピングもご用意！プレゼントを選ぶワクワクの時間も、箱を開けるきらきらの笑顔も。クリスマスのすべてがみなさまの宝物となるようにお手伝いいたします！

特集ページ :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/christmas.aspx

2025年クリスマスおもちゃトレンド

クリスマス早割を実施していた、11月のダッドウェイオンラインストアでの販売実績に基づき、実際に売れている人気おもちゃのランキングを速報でお届け！クリスマスのおもちゃ選びで重視される「子どもの“ほしい”という気持ち」と「長く遊べる」要素を持つアイテムがランクインしました。

【第1位】シナぷしゅ「ぷしゅぷしゅ輪なげ」税込価格：5,280円

お家あそびにぴったりなふわふわのさわり心地の輪なげ。中央の芯に変身したぷしゅぷしゅに、輪っかを入れてあげましょう。くもと星のぷしゅぷしゅはリンリン鳴るしかけ、にゅうやライオンの輪っかにはループやしっぽのしかけ付きでラトルとしても楽しめます。

【第2位】GLOBBER「エクスプローラー トライク 4in1 ベビーカー／サンド」税込価格：25,300円

お子さまの成長やシーンに合わせて1台で4つのモードに変形するオールインワンの乗用玩具。大人が押して進むベビーカーからコントロールバー付き三輪車、自分で操作して楽しむ三輪車から二輪のキックバイクへ工具不要で変形。ベビーカーとしての使用時には欧州安全性規格（EN1888）を、幼児用三輪車として使用時には安全基準（SG）を取得。日差しからお子さまを守るラウンドタイプのキャノピーや、ワンタッチで静止するパーキングバーなど、移動も遊びももっと快適に、もっと自由にする一台です。

【第3位】PolarB「おままごとキッチン／フォレストグリーン」税込価格：14,500円

インテリアとしてお部屋に溶け込む、やわらかなカラーリングのおままごとキッチン。調理道具や調味料の8点付きですぐに遊べる！回すとカチカチと音が鳴るコンロのつまみ、針が回せる時計、手洗いの練習にもなるシンクと蛇口、遊びの幅が広がるオーブンなど子どもの興味をひくしかけがたっぷり。遊びのなかで職への興味を育みましょう。

＜ノベルティ＞PolarBの対象商品をご購入で「うさぎとくまのドーナッツ2個セット」プレゼント

【第4位】Sassy「かしゃかしゃぬのえほん／おさかな」税込価格：1,320円

累計160万部突破※！「Sassyのあかちゃんえほん」シリーズの『ちゃぷちゃぷ』に登場するにっこり笑顔のおさかなのキャラクターがモチーフ。うろこや海藻に見立てて、お子さまの好きなつるつるの質感のリボンがたくさん使用されています。音や様々な触り心地を楽しみながら、海の中をテーマにお話を作って遊びましょう。お出かけ時に便利なループ付きです。※2025年11月時点

＜ノベルティ＞ 店舗限定 ！Sassy商品を含む 合計税込3,000円以上ご購入で「サッシーミニタオル」1枚プレゼント

【第5位】Hola Toys「音がいっぱい！はじめてのリモコンショベルカー」税込価格：5,500円

車遊びからごっこ遊びまで！音としかけがいっぱいののりもの。プッシュトイとして遊べるほか、自動走行モードやリモコン操縦モードも搭載。リモコンは前進とバックのみのシンプルな設計で、はじめてでも「上手にできた！」を体験できます。バケットに付属のボールなどを積んだり、ドライバーの人形を取り外してごっこ遊びをしたりと、のりもの遊び以外も楽しめます。

＜ノベルティ＞税込4,000円以上のHola Toys商品をご購入で「ポケットサイズ！1歳半からのくるま」プレゼント

【第6位】Hola Toys「回るプロペラ！バナナひこうき」税込価格：13,200円

子どもたちに人気のバナナと飛行機を掛け合わせた、キャッチーなデザインの室内乗用玩具。成長に合わせて4つのモードで遊べます。10種類の賑やかな音楽や、飛行機の離着陸音などのサウンド、くるくると回りながら光るプロペラなど、好奇心をくすぐるしかけがたっぷり！シートの下は収納スペースがあり、お気に入りのおもちゃやぬいぐるみを持ち運ぶことも可能です。

＜ノベルティ＞税込4,000円以上のHola Toys商品をご購入で「ポケットサイズ！1歳半からのくるま」プレゼント

【第7位】PolarB「焼きたてパンやさん」税込価格：7,480円

パンやスイーツがたっぷり14個付いた、パンやさんのおもちゃ。オーブンでパンを焼いて、トングを使ってお店に並べて、バスケットに入れたら「はいどうぞ！」お友だちや家族と一緒に遊ぶことでコミュニケーションが広がります。野菜などのお手持ちのアイテムと組み合わせれば、マルシェとして遊びが発展。大きくなったらアクセサリーなどの小物ラックとして使うこともでき、長くお楽しみいただけます。

＜ノベルティ＞PolarBの対象商品をご購入で「うさぎとくまのドーナッツ2個セット」プレゼント

クリスマス特集限定企画

■スペシャル特典

12/25(木)までに対象商品をご購入でプレゼント！

※ノベルティはいずれもなくなり次第終了です。

※オンラインストアと店舗で特典内容が一部異なります。

■店舗&DADWAY会員さま限定 クリスマスくじ

対象店舗で税込6,600円以上お買い上げいただくと、クリスマスくじにご参加いただけます。2人に1人の確率で、DADWAYポイントまたは、フリーズドライフルーツ「もぐもぐフルーツ365」が当たります。また、参加賞として全員に、2026年1～2月中に使用できる「5％OFFクーポン」もプレゼントいたします。

＜対象店舗＞

【東 京】二子玉川ライズ店、東京ソラマチ店、南町田グランベリーパーク店

【神奈川】テラスモール湘南店

【埼 玉】さいたま新都心店

【愛 知】タカシマヤゲートタワーモール店、ららぽーと愛知東郷店

【大 阪】阪神梅田本店店

【兵 庫】神戸阪急店 ※11/14(金) NEW OPEN

【広 島】LECT広島店

※各店舗先着400名さま、なくなり次第終了。

■期間限定ギフトラッピング

コットン素材のオリジナルギフトバッグに、クリスマスデザインのチャームが付いた、特別なラッピングでお届けします。チャームはクリスマスツリーに飾るのもおすすめです。

※12/25(木)13:00までのご注文が対象です。

※1注文につき440円（税込）で承ります。

※チャームはなくなり次第終了となります。

※「のし」をご希望の場合、袋ラッピングはお選びいただけません。

※旧デザインと順次入れ替えており、旧デザインのコットンバッグにブルーのリボンでお包みする場合がございます。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。