「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さま限定　SM ENTERTAINMENT JAPAN豪華アーティストライブのチケットを限定販売や抽選プレゼント

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2025年12月8日（月）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を ご契約のお客さま※1※2※3を対象に、「SMTOWN」「RIIZE」といった豪華アーティストのライブイベントチケットの限定販売や、「NCT WISH」のライブチケットの抽選プレゼントを実施します。

これらの取り組みは、ドコモが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のお客さま向けに提供する「特別な体験価値」特典の 1つです。今回のライブチケットの限定販売やプレゼントといった取り組みに加え、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティストのグッズプレゼント、映像コンテンツの配信など、今後の取り組みは順次発表予定です。

ドコモは、2026年2月（予定）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに「Lemino」と 「dアニメストア」を加え、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスのうち最大2サービスを 追加料金なしでご利用いただける「選べる特典」を提供し、「特別な体験価値」特典を拡充します。

今回はその「特別な体験価値」特典の1つとして「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用のお客さま限定※4のライブ チケットをご用意しました。SM ENTERTAINMENT JAPAN所属のアーティストが、みずほPayPayドームに集結する「SMTOWN LIVE」のライブチケットと、「RIIZE」初の東京ドームのライブチケットを抽選販売します。また日本初のアリーナ公演を開催する「NCT WISH」の兵庫・東京の全4公演から合計で170名さまへライブチケットを抽選でプレゼントします。各公演のイベント情報やライブチケット抽選販売・抽選プレゼントの申し込み先などに関する詳細については、 別紙をご確認ください。

また、2026年2月（予定）以降、「Lemino」において、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティスト出演の 映像コンテンツの配信も順次予定しております。

今後のSM ENTERTAINMENT JAPANとの取り組みなど、詳細については「ドコモ MAX 音楽特典」特設サイト および「ドコモ MAX × SM ENTERTAINMENT JAPAN」特設サイトにて順次お知らせします。

＜「ドコモ MAX 音楽特典」特設サイト＞

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000153

＜「ドコモ MAX × SM ENTERTAINMENT JAPAN」特設サイト＞

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000152

ドコモは今後も、SM ENTERTAINMENT JAPANの持つ強固なアーティストファンダム基盤と高品質なエンターテインメントコンテンツを活用し、お客さま一人ひとりへ新たな体験や多様な価値を提供してまいります。

※1 現在の料金プランや契約内容はMy docomoからご確認いただけます。

※2 お申込み時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用中の方が対象となります。お申込み時点で回線未開通の

方、「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」へのプラン変更予約をしている方、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MA

X」を解約済みの方はお申し込みいただけません。

※3 WEBでの新規契約・他社からドコモへ乗り換え(MNP)の場合、各種手続きやSIMカードのお届けなどの影響でお申込みか

らご利用開始までに最大10日ほど時間を要することがございます。今回実施するライブチケットの限定販売や抽選プレゼ

ントへの申込みを前提に新規契約・他社からドコモへ乗り換え(MNP)を検討の方は、店頭（ドコモショップ・量販店など）

での手続きをおすすめします。

※4 「Leminoプレミアム」の契約有無に関わらず、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用のお客さまはどなたでも

お申込みいただけます。

＊「Lemino」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙

特典概要

■SMTOWN

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/670_1_0c94f3555d6e2645f73a4d4b9ea4ecbf.jpg?v=202512080557 ]

■RIIZE

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/670_2_514051b115791d70b6e144fa5b9c1cfc.jpg?v=202512080557 ]

■NCT WISH

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/670_3_a165c184c9c5748048a0dd1b4f3cb4bb.jpg?v=202512080557 ]

参考

「Lemino」概要

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、 スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップを お楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ︓ https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円

（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となりま

す。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリ

ペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

＊「Lemino」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。