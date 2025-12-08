「水瀬藍&くまがい杏子画業20周年記念原画展～みなくま展～」オリジナルグッズ情報解禁！！

株式会社小学館（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

小学館の少女まんが誌「Sho-Comi」で連載中の『青春ヘビーローテーション』『東京§神狼』、そして大ヒット作『なみだうさぎ～制服の片思い～』『あやかし緋扇』など多くの心ときめく少女まんがを生み出してきたまんが家・水瀬藍氏とくまがい杏子氏。二人の画業20周年を記念した合同原画展が、2026年1月9日(金)～2月1日(日)に有楽町マルイ8F イベントスペースにて開催されます。

このたび、本展で販売されるオリジナルグッズの詳細情報を解禁！ 『チョコレート・ヴァンパイア』の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや、水瀬藍先生歴代人気作品の複製原画など、ファン必見のアイテムが勢揃い。入場特典・購入特典も充実の内容となっています。

公式サイト:https://20th-minakuma.com/

公式SNS:@20th_minakuma(https://x.com/20th_minakuma?s=20)

■2作品の描き下ろしオリジナルイラスト公開！

すでに公開されているメインビジュアルに加え、本展のために描き下ろされた、新たなオリジナルイラストを公開いたしました。水瀬藍氏の代表作である、幼なじみのピュアラブを描いた『ハチミツにはつこい』と、くまがい杏子氏のヴァンパイアファンタジー・ラブ作品『チョコレート・ヴァンパイア』、2作品のシチュエーション・衣装を入れ替えたイラストとなっており、アクリルスタンドをはじめとする限定グッズにも使用されます。

■豪華オリジナルグッズのラインナップ

本展を記念したオリジナルグッズが多数登場します。コレクション性の高いトレーディングカードから、展示の思い出を持ち帰れるアイテムまで、幅広いラインナップをご用意いたしました。

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

【アクリルスタンド】税込価格: 2,090円

サイズ：本体：150×100mm以内 台座：40×80mm以内。本展を記念して作成された新作アクスタ。水瀬藍先生は『なみだうさぎ～制服の片想い～』と『ハチミツにはつこい』の2作計5種、くまがい杏子先生の『チョコレート・ヴァンパイア』のアクリルスタンドは、すべて描き下ろしイラストを使用。篝月家の四兄弟(雪、霞、雷火、霖)、冬伽が揃った計5種の豪華ラインナップです。このほかにキービジュアルのアクリルスタンド（税込価格:各2,200円）も発売！

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

【複製原画】 税込価格:各15,400円

※商品代金とは別に送料がかかります。

各先生3種

サイズ：額外寸 39.4×31.7cm／39.6×31.9cm。 原画展キービジュアルの複製原画の他、会場に展示される原画の美しさをそのままに再現した複製原画をご用意しました（受注生産）。お気に入りの名シーンをご自宅でお楽しみいただけます。先生の直筆サインを入れてお届けします。

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

【アクリルフレーム付きイラストカードセット】 税込価格:4,180円

サイズ:約14.5×19.5cm イラストカード2枚付き。アクリルフレームに入れて飾れる、特別感のあるセットです。

（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【トレーディングクリアカード】各税込価格:440円（全22柄・1パック2枚入り/1BOX11パック入り）

サイズ:約5.5×9.1cm。水瀬藍・くまがい杏子作品それぞれのクリアカード。コレクションアイテムとしてもおすすめです。

（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【キャラバッチコレクション】 各税込価格:550円／（1パック1個入り/1BOX6パック入り）

サイズ:直径約5.6cm。バッグやポーチに付けて、お気に入りのキャラクターを持ち歩けます。

（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【アクリルステッキキーホルダーコレクション】 各税込価格:880円（1パック1個入り/1BOX6パック入り）

サイズ:約8×6cm。キュートなステッキデザインのキーホルダー。普段使いにぴったりです。

（C）水瀬藍／小学館（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【ステッカーセット】 各税込価格:880円(A・B各2種、計4種展開)

サイズ:約8×6cm(デザインにより異なる) 5枚入り 水瀬藍・くまがい杏子作品、それぞれA・B2種類ずつご用意。手帳に貼ったり、スマートフォンケースに挟んだりしてお楽しみいただけます。

（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【カラーティー】 各税込価格:1,375円

パッケージサイズ:約17×11cm。おまけシール1枚（直径約5cm）入り。水瀬藍ver.はバタフライピー(マスカット)、くまがい杏子ver.はマローブルー(アールグレイ)。お湯を注ぐと色が変わる、見た目にも楽しいティーです。

（C）水瀬藍／小学館（C）くまがい杏子／小学館

【フラワーBOX】 各税込価格:13,200円

※商品代金とは別に送料がかかります。

サイズ:BOX:約10.7×14.5cm、ブロマイド:L版サイズ。水瀬藍ver.とくまがい杏子ver.をご用意。先生の作品をイメージしたBOX入りプリザーブドフラワーに、ブロマイドをセットした特別な贈り物にもおすすめのプレミアムアイテムです（受注生産）。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の写真とは異なる場合がございます。

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

【パンフレット】 税込価格:2,200円

本展の記念パンフレット。サイズ：A4、縦、本文28ページ。展示の思い出とともに、永久保存版としてお手元に。

※本書にはすべての展示物を掲載しておりません。

他にも様々なグッズが登場します！

※商品には販売上限数があります。

※物販コーナーのご利用には、展示会への入場が必要です。

※一部商品につきましては、事後通販や通信販売を予定しております。詳しくは公式サイトをご覧ください。

■入場特典・購入特典も充実

【入場特典】レプリカチケット

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

サイズ:約5.5×17cm 6種類ランダム ご入場のお客様全員に、レプリカチケットをプレゼント。どの柄が当たるかはお楽しみ!

【購入特典】名場面イラストカード

（C）水瀬藍／小学館 （C）くまがい杏子／小学館

サイズ:約10×14.8cm 物販にてお1人様1会計あたり2,000円(税込)お買い上げごとに、ランダムで1枚プレゼントいたします。

■開催概要

会場：有楽町マルイ8F イベントスペース

期間：2026年1月9日（金）～2026年2月1日（日）

時間：11:00～20:00 ※最終日2月1日は17:00閉場

「Sho－Comi」新春1号

発売中

特別価格：520円（税込）

小学館

『青春ヘビーローテーション』

ついに大学受験を迎えた水野先輩。つぐみも懸命に応援するが…!?

『東京§神狼』

配信しながら討伐を続ける采（さい）と玖音（くおん）が遭遇したのは、なんと采の…！？

■「Sho-Comi」公式サイト

https://sho-comi.com/

※付録は電子版にはつきません。

※発売日が異なる地域がございます。