『IdentityV 第五人格』× ROUND1 のコラボキャンペーン！12/20(土)から新規描き起こしイラストを使用したグッズが多数登場！
『IdentityV 第五人格』× ラウンドワンコラボキャンペーン
当社子会社の株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、非対称対戦型マルチプレイゲーム『IdentityV 第五人格』とROUND1（株式会社ラウンドワンジャパン、本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：川口 英嗣）のコラボキャンペーンにてコラボ限定グッズを販売します。
2025年12月20日(土)12時よりGK Marketing ECサイト「GK Store」にて予約販売も実施いたします。また、ラウンドワン一部店舗での販売日・時間等は後日改めてご案内いたします。
開催情報
『IdentityV 第五人格』×ROUND1 コラボキャンペーン
〇開催期間：2025年12月20日(土)～2025年3月22(日)
[前半]2025年12月20日(土)～2026年2月5日(木)／[後半]2026年2月6日(金)～3月22(日)
〇開催店舗：ラウンドワン 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は11店舗のみ
〇イベント特設サイト
https://www.round1.co.jp/collaboration/daigojinkaku/index.htmlv
《開催内容》
- オリジナルグッズの販売
- コラボ限定パックの販売（カラオケ・ボウリング・ビリヤード・ダーツ・スポッチャ）
- コラボメニューの販売
- アミューズメントコーナー限定 クレーンゲームプライズ
- アミューズメントマストバイキャンペーン
- カラオケコラボルームの実施（ダイバーシティ東京 プラザ店、千日前店）
- ボウリングスコア登録キャンペーン
- Xフォロー＆リポストキャンペーン など
※キャンペーンによって該当店舗が異なります。
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
グッズ情報
〇販売店舗 ：ダイバーシティ東京 プラザ店、千種店、池袋店、千日前店、奈良ミ・ナーラ店、横浜駅西口店、福岡天神店、京都河原町店、金沢店、札幌すすきの店、仙台泉店(12/26 OPEN)
ラウンドワン一部店舗での販売日・時間等は後日改めてご案内いたします。
グッズ通販：GK Store
https://www.store-gk.com/
通販注文期間：2025年12月20日(土)12:00～2026年3月29日(日)23:59
トレーディングホログラム缶バッジ 等身ver.
トレーディングホログラム缶バッジ 等身ver.
販売価格：550円(税込)
種類数 ：全8種
仕様 ：約57mmφ／ブリキ
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※EC限定でコンプリートセットを販売いたします。
トレーディングホログラム缶バッジ ミニキャラver.
トレーディングホログラム缶バッジ ミニキャラver.
販売価格：550円(税込)
種類数 ：全8種
仕様 ：約57mmφ／ブリキ
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※EC限定でコンプリートセットを販売いたします。
オーロラアクリルスタンド
オーロラアクリルスタンド
販売価格：1,980円(税込)
種類数 ：全8種
仕様 ：[本体]最大約W180mm以内 [台座]約H60×W60mm程度／アクリル
トレーディングアクリルネームプレート
トレーディングアクリルネームプレート
販売価格：770円(税込)
種類数 ：全16種ランダム
仕様 ：約H28mm×W68mm／アクリル
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※EC限定でコンプリートセットを販売いたします。
トレーディング箔押しブロマイド2枚入り
トレーディング箔押しブロマイド2枚入り
販売価格：770円(税込)
種類数 ：全8種
仕様 ：約W54mm×H86mm程度／紙
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※EC限定でコンプリートセットを販売いたします。
クリアファイル 2枚入り
クリアファイル 2枚入り
販売価格：880円(税込)
種類数 ：全1種
仕様 ：A4／PP
フェイスタオル
フェイスタオル
販売価格：3,850円(税込)
種類数 ：全1種
仕様 ：約W80×H34cm以内
カプセルトイ
カプセルトイ フレークシール
フレークシール
販売価格：400円(税込)
種類数 ：全8種
仕様 ：55mm角以内／紙
＜実施店舗＞
ダイバーシティ東京 プラザ店、奈良ミ・ナーラ店、千種店、調布駅前店、千日前店
※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。
※整理券配布の実施や配布当日のご案内、商品の完売・追加等のお知らせは、各コラボグッズ販売店舗のXアカウントにてご案内いたします。
コラボ限定パック
全国のラウンドワン内のカラオケ92店舗・ボウリング97店舗・ビリヤード46店舗・ダーツ74店舗・スポッチャ54店舗にてコラボパックを販売いたします。
コラボパックをご利用いただいたお客様には、オリジナル【B4プラマット】をプレゼントいたします。
コラボ限定パック
コラボメニュー
全国のラウンドワン内のボウリング・カラオケ・ダーツ・ビリヤード全92店舗にてコラボメニューを販売いたします。さらに、スポッチャでは、お好きなドリンクにアイスを自由にトッピングしてお楽しみいただけるアレンジドリンクもご提供いたします。いずれかの対象メニューをご注文いただいたお客様には、前半【スクエア型80mmアクリルキーホルダー(全8種)】、後半【クリアチケット(全8種)】をランダムでプレゼントいたします。
コラボメニュー
アミューズメント景品（クレーンゲームプライズ）
コラボを記念して、ラウンドワンでしか手に入らない限定プライズが2/6(金)より登場予定となります。
詳細は後日ラウンドワンLIVE公式X(＠round1_fanevent)よりお知らせいたします。
カラオケコラボルーム
ダイバーシティ東京 プラザ店、千日前店限定で『IdentityV 第五人格』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。
コラボルームのご利用で、オリジナル【B4プラマット】をプレゼントいたします。
コラボルーム
ボウリングスコア登録キャンペーン／ボウリングスコア演出
全国のラウンドワン内のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア登録キャンペーンを実施いたします。紅白それぞれチームに分かれてキャンペーンに登録！
期間中、登録した方全員のスコアを集計し、総獲得スコアを競います！スコアが高いチームが勝利となり、勝利チームのランキングの中から順位賞として景品をプレゼントいたします。
※開催期間や参加条件の詳細は特設サイトにてご確認ください。
※景品の詳細は後日公開いたします。
さらに全国のラウンドワン内のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。
コラボパックのご利用と合わせてぜひお楽しみください。
ボウリングスコア登録キャンペーン
ボウリングスコア演出
歌唱キャンペーン
利用中のカラオケルームにて、対象楽曲の歌唱スコアを専用システムに登録！
紅組3曲、白組3曲に分けて平均歌唱点数の高いチームを勝利チームとします。
勝利チームの楽曲よりエントリーした方の中から「アクリルジオラマ」※を抽選で10名様にプレゼント！
※ボウリングスコアキャンペーンの景品と同一になります。
歌唱キャンペーン
デジタルスタンプラリー
全国のラウンドワン内のスポッチャ54店舗でスマートフォンを使用した【デジタルスタンプラリー】施策を実施いたします。スポッチャフロアをめぐり、デジタルスタンプを４つ集めていただいた方に【A5クリアファイル(全2種)】のうち1枚差し上げます。
デジタルスタンプラリー
コラボオリジナルフレーム
ラウンドワンのオリジナルフォトプリント機「Rism(リズム)」に、『IdentityV 第五人格』のコラボデザインが登場します。期間中、コラボパックをご利用の方、またはコラボルームをご利用いただきた方には、限定で「Rism」専用コインを1グループにつき1枚プレゼントいたします。
コラボオリジナルフレーム
会社概要
【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社
代表者 ：代表取締役社長 山本 真司
設立 ：2023年8月
本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
資本金 ：1,000万円
事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売
URL ：https://gkmarketing.co.jp/
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
【関連サイト】
■IdentityV 第五人格
《公式サイト》https://www.identityvgame.com/jp/
《公式X》https://x.com/IdentityVJP?s=20
■GK Marketing
《GK Store（公式ECサイト）》
https://www.store-gk.com/
《公式X》
https://x.com/GKMarketinginfo
IdentityV 第五人格 とは
「IdentityV 第五人格」は中国NeteaseGamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、グロテスクな表現、そしてミステリアスなストーリーが、プレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。
探偵オルフェウスのもとに舞い込んだ、とある失踪事件の捜査依頼。
プレイヤーはオルフェウスのプロファイリング能力を通じてハンター、またはサバイバーとなり、この奇妙な事件を追体験していきます。物語が進むにつれ、徐々に明らかになる真実。