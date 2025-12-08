TCB奥村公貴医師らの研究が国際誌「PRS - Global Open」に掲載。日本全国19万件超データを用いた“世界初”の時系列・人口統計学的解析。

TCB東京中央美容外科

日本全国に103院（2025年11月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の奥村 公貴医師は、日本における二重まぶた形成術の時系列的傾向と人口動態について分析研究し、論文「Time-Series and Demographic Trends in Cosmetic Surgery: Multicenter Analysis of Double-Eyelid Embedding in Japan」（日本における埋没式二重術の時系列・人口統計学的トレンド：多施設解析）を発表しました。

同論文は2025年11月、国際美容外科学術誌「Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open」に掲載されました。

論文「Time-Series and Demographic Trends in Cosmetic Surgery: Multicenter Analysis of Double-Eyelid Embedding in Japan」

＜文献情報＞

論文タイトル：Time-Series and Demographic Trends in Cosmetic Surgery: Multicenter Analysis of Double-Eyelid Embedding in Japan

掲載誌：Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open

掲載日：2025年11月

著者：Okumura, Kohki MD; Tamura, Takahiko MD, PhD; Funakoshi, Yusuke MD, PhD; Teranishi, Hiroo MD

URL：https://journals.lww.com/prsgo/fulltext/2025/11000/time_series_and_demographic_trends_in_cosmetic.44.aspx

＜論文要旨＞

背景

美容整形市場は、技術の進歩と美的価値観の変化により急速に拡大しています。低侵襲手術は患者の間で大きな人気を集めており、特に日本では二重まぶた形成術が最も多く行われています。本研究では、二重まぶた形成術をモデルケースとして、市場動向と人口動態を分析し、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの二次的影響を評価しました。日本における二重まぶた形成術の時系列的傾向と人口動態パターンを明らかにし、美容整形市場全体の動向に関する知見を提供しました。

方法

2020年10月から2024年12月までに実施された195,893件の処置のデータを使用して、多施設共同の遡及的分析を実施しました。患者の年齢、性別、職業、処置日のデータは、自己回帰統合移動平均モデルと中断時系列分析を使用して分析され、人口統計学的影響を評価するために多変量回帰が組み込まれました。

結果

195,893件の二重まぶた埋没術の症例を分析した結果、2023年3月に需要がピークを迎え、顕著な季節性があることが明らかになりました。主な患者層は20代女性で、学生や若手会社員の需要が高いことが示されました。新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、需要は一時的に急増しましたが、その後徐々に安定し、減少傾向を示しました。時系列分析と多変量解析の結果、年齢、性別、職業が需要の重要な決定要因であることが示されました。

結論

本研究は、日本の美容整形市場に影響を与える人口動態的要因と季節的要因の重要性を浮き彫りにしました。これらの知見は、臨床業務とマーケティング戦略の改善に寄与し、将来の研究の基盤となります。

＜執筆医師＞

奥村 公貴（Kohki Okumura）

TCB梅田大阪駅前院 部長

上級指導医

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/okumura_koki

・Official SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tcb_okumura

TikTok：https://www.tiktok.com/@tcb_okumura

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCsl0rN-maPngec9Uk6nma5w

TCB梅田大阪駅前院

〒530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-8-15 K’sスクエアビル 3F

電話予約：0120-197-262

https://aoki-tsuyoshi.com/clinic/shinsaibashi/umedaosaka

＜これまでのTCBの学術研究活動について＞

・2025年11月

「Multicenter Review of More Than 110,000 Facial Thread Lifting Cases From a Cosmetic Surgery Group 」

（美容外科グループにおける11万件超の顔面スレッドリフト症例の多施設共同解析）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000313.000034186.html

・2025年11月

「Safety Profile of 4,397 Consecutive Intravenous Sedations in Office-Based Esthetic Surgery: A Single-Center Retrospective Audit」

（美容外科手術における4,397例の静脈麻酔の安全性：単施設後方視的研究）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000034186.html

・2025年10月

「Age-Related Variations in Reoperation Risk from Suture Loosening in Two-Point Buried Suture Double Eyelid Surgery: A Stratified Retrospective Cohort Analysis」

（埋没式重瞼術（2点留法）における糸ゆるみによる再施術リスクの年齢別変動：層別後ろ向きコホート解析）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000034186.html

・2025年10月

「Age-Dependent Satisfaction After Transconjunctival Fat Removal for Lower Eyelid Bags: A Multivariate Analysis of Predictive Factors」

（経結膜脱脂術における患者満足度の年齢依存性と満足度向上因子の解析）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000305.000034186.html

・2025年10月

「Five-Year Trends in Facial Thread-Lift Practice: A Nationwide Cross-Sectional Analysis of 106,639 Cases by Age Group and Thread Material」

（スレッドリフト施術の5年間の動向：年齢層と糸の材質別に全国106,639件の横断的分析）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000295.000034186.html

・2025年8月

「Split-Face Comparative Study of Extracellular Matrix and Polynucleotide Injectables Using Objective Skin Analysis」

（肌分析機を用いた細胞外マトリックス製剤とポリヌクレオチド製剤のスプリットフェイス比較検討）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000034186.html

・2025年7月

「Impact of concurrent upper eyelid lipectomy on postoperative complications in buried suture double eyelid blepharoplasty: a retrospective analysis」

（埋没式重瞼術における上眼瞼脂肪除去術の同時施行が術後合併症に与える影響：後ろ向き解析）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000034186.html

・2025年7月

「Impact of surgical experience on postoperative complications in transconjunctival buried suture blepharoplasty: a single-center retrospective study」

（経結膜的埋没式重瞼術における術後合併症への術者経験の影響：単施設後ろ向き研究）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000034186.html

・2025年6月

「UMEDA study: Upper eyelid burial surgery for middle-aged and elderly patients with dermatochalasis」

（上眼瞼皮膚弛緩を伴う中高齢者に対する埋没式重瞼術の中期成績）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000034186.html

・2025年6月

「Ideal Nasal Angle Preferences Among Japanese People: A Prospective Observational Study on Aesthetic Perception」

（日本人における理想的な鼻角度の嗜好）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000034186.html

・2025年6月

「Comparison of Long-Term Stability Between Continuous and Two-Point Buried Suture Methods in Double Eyelid Surgery: A 4-Year Retrospective Cohort Study of 1000 Cases」

（連続埋没法と2点埋没法における長期安定性の比較：1,000症例を対象とした4年間の後ろ向きコホート研究）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000034186.html

・2025年6月

「Thread Rhinoplasty With Different Methods of Barbed Thread Implantation」

（糸による隆鼻術における異なる挿入法の比較）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000034186.html

・2025年6月

「Serious Complications of Hyaluronic Acid Fillers-A Retrospective Study of 290,307 Cases」

（290,307件のヒアルロン酸注入における重篤な合併症）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000034186.html

・2025年2月

「Demographic Data of Orbital Fat Removal for Dark Circles Under Eyes in Nationwide Cosmetic Surgery Group」

（全国規模の美容外科グループにおける経結膜的眼窩脂肪除去術の大規模調査）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000034186.html

・2024年12月

「経皮的埋没式重瞼術と経結膜的埋没式重瞼術における術後合併症の検討」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000034186.html

・2024年12月

「Efficacy of Fibrin Sealant in Submental Liposuction:A Prospective Randomized Study」

（顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性：無作為化前向き研究）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000034186.html

・2024年1月

「Investigation of Patients’ Motivation for Cosmetic Surgery in a Nationwide Cosmetic Surgery Group」

（全国規模の美容外科グループにおける来院動機の調査）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000034186.html

・2023年10月

「Recent Status of Procedures in a Single Nationwide Cosmetic Surgery Group」

（全国規模の美容外科グループにおける最近の治療状況）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000034186.html

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に103院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：103院（2025年11月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp