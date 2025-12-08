『ロールプレイング・ミステリー・シアター』初開催！人気動画クリエイター「ジャスティスター」の3人が、ステージ上で、ミステリー即興劇に初挑戦！

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、2026年3月29日（日）に「ロールプレイング・ミステリー・シアター さくら舞い散る空／わたしの輝ける星」を、ヒューリックホール東京にて実施することをお知らせいたします。

ステージ上の出演者たちが、自らのキャラクターを演じながら、シナリオに隠された謎を解き明かし、一度きりのストーリーを紡ぐ即興劇。それが「ロールプレイング・ミステリー・シアター」。

出演者に与えられているのはキャラクター設定のみ。物語が進むにつれて明らかになる手がかりと、自身のひらめきを元に、謎を解き明かします。役者たちが真実に到達するまでの行動のすべてが、あなたの目の前で、二度とないストーリーとして紡がれます。

そして、本公演では、昼夜で異なるストーリーを上演いたします。

昼公演『さくら舞い散る空』では、学校を舞台に、学生の主人公たちが奮闘します。夜公演『わたしの輝ける星』では、成長し大人になった主人公たちが、懐かしの学校で事件に直面します。

それぞれの公演は単体で楽しめますが、昼夜両方の物語を見ることで、主人公たちの歩んだ時間や隠された関係性が、より深く心に響きます。それぞれの「時」が織りなす感動を、両公演でお確かめください。

このミステリー即興劇に挑むのは、YouTube登録者数125万人越えで今大注目の7人組クリエイター「ジャスティスター」より、らいお・よしき・ごうきの3名！ 自身のチャンネルでのドラマ企画経験はありつつも、ステージ上で観客を前に演技を披露するのは今回が初めての挑戦となります。彼らがこの即興の世界にどのように体当たりで臨み、どんな真実を掴むのか、どうぞご期待ください！

公演は2026年3月29日（日）に、ヒューリックホール東京（有楽町）にて開催！ チケットは、2025年12月5日（金）より最速先行（抽選）が実施中です。

一度きりのストーリー、そして彼らの新たな挑戦を、ぜひ会場で見届けてください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■公演名

ロールプレイング・ミステリー・シアター

【昼の部】『さくら舞い散る空』

【夜の部】『わたしの輝ける星』

■公演日時

2026年3月29日（日）

昼の部 開場 12:00／開演 13:00

夜の部 開場 17:00／開演 18:00

※開催時間は当日の状況により変更になる可能性があります。

※公演時間は約120分を予定しております。

■会場

ヒューリックホール東京

東京都千代田区有楽町２丁目-５-１ 有楽町マリオン11F

（https://hulic-theater.com/）

■出演 ジャスティスター らいお・よしき・ごうき

■シナリオ はせがわみやび

■構成 内山靖二郎／アーカム・メンバーズ

■脚本・演出 早川康介

■制作 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

■協力 UUUM株式会社

■主催 株式会社KADOKAWA

■チケット

特典付きチケット …13,200円（税込）

・特典の詳細は、後日イベントサイトにてお知らせいたします。

・本チケットは前方席をお約束するものではありません。

一般チケット …8,800円（税込）

U-18チケット …6,600円（税込）

------------------------------------------------

＜U-18チケットについて＞

※U-18チケットは、高校生までで、2007年4月2日以降に生まれた方のみを対象としています。

※入場時に生徒手帳、保険証、健康保険確認書などの身分証の提示が必要です(コピー不可)。忘れた場合は一般チケットとの差額をいただきます。

※小学生の場合は、18歳以上の保護者の同伴が必要です。保護者として同伴する場合もチケットが必要です。

※入場後の受付はお受けできません。かならず、会場入場前に窓口にて身分証をご提示ください。

※U-18チケットに特典は付きません。

------------------------------------------------

※特典付きチケットのチケット特典グッズは、公演当日に会場でのみ引き換えをいたします。当日チケットをお忘れの場合や、チケットを紛失された場合、また、一般チケットでは特典をお渡しすることはできません。

【チケットお申し込み受付スケジュール】

RPミステリーシアター最速先行（抽選）

○受付期間：2025年12月5日(金)16:00～2025年12月22日(月)23:59

○当選通知：2025年12月26日（金）15:00頃

お申込みページ

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=771198

※おひとりにつき各部4枚までのお申し込みとなります。

※イベント当日に、会場でご観覧いただけるチケットです。

※チケットの今後の先行の実施、また、一般・当日券の販売は、現在未定です。また、イベント当日の動画配信につきましては、現在調整中です。実施が可能な場合は、イベント公式サイトにてお知らせいたします。

----------------------------------------

■キャラクター

雷堂勇気（らいどう ゆうき）演：らいお（ジャスティスター）

竜崎佳樹（りゅうざき よしき）演：よしき（ジャスティスター）

瑠璃川剛喜（るりがわ ごうき）演：ごうき（ジャスティスター）

----------------------------------------

■ロールプレイング・ミステリー・シアター さくら舞い散る空／わたしの輝ける星

・イベントサイト：https://dengekionline.com/special/content/RP-MysteryTheater/

・公式X：https://x.com/rp_mtheater

・公式Instagram：https://www.instagram.com/rp_mtheater/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@rp_mtheater

----------------------------------------

■ジャスティスター

【今日も誰かのヒーローに】をスローガンに掲げ、栃木県足利市を拠点に活動する同級生7人組クリエイター。オチの読めない奇想天外物語がショート動画で人気を博し、様々な企画を通して今日も誰かに笑いを届けます！

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCgoxgr8ck05DPkk851dsDCg

・Instagram：https://www.instagram.com/justi_star/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@justi_star0

----------------------------------------

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

(C)KADOKAWA CORPORATION 2025