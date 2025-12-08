iTunesバックアップのパスワードを忘れた時に確認・復元する方法｜AnyUnlock Ver.2.2.1を公開

iMobie Inc.

iMobie株式会社は2025年12月5日（金）、iOSデバイス向けのロック解除ツール「AnyUnlock」バージョン2.2.1の最新アップデートを正式にリリースいたしました。今回のアップデートでは、操作性とユーザー体験のさらなる向上を目指し、言語切替機能とリカバリーモード関連ページのデザインと導線を最適化しました。

▶アップデート内容

1.言語切替ページの最適化

AnyUnlockは日本語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語（簡体字／繁体字）など主要言語を含む12言語以上に対応しています。多言語ユーザーに向けて、言語選択画面の構造と操作性を全面的に見直しました。AnyUnlockの起動時に、より直感的なUIで言語をスムーズに選択でき、自分に合った言語で快適に利用を開始できます。

2.リカバリーモード/DFUモード誘導のUI改善

iPhoneがフリーズして動かなくなった場合や、パスコードを忘れてロック解除ができない場合でも、迷うことなく正確な操作を進められるように、リカバリーモードモードおよびDFUモードのガイド画面を全面的に改善しました。今回のアップデートでは、iPhone／iPad／iPod touchの全モデルに対応した操作手順をわかりやすく掲載し、ユーザーの好みに応じて「動画ガイド」または「画像＋テキストガイド」を自由に切り替えることが可能となり、初心者から上級者まで、誰でも安心して操作を行える設計となっています。

▶AnyUnlockについて

iPhoneやiPadの利用中、「パスワードを忘れてしまった」「画面ロックが解除できない」「iTunesバックアップのパスワードを忘れた」といったトラブルに悩まされることは少なくありません。そんな時に頼りになるのが、iMobie社が提供するパスワード管理＆解除ツール「AnyUnlock」です。

AnyUnlock(https://www.imobie.jp/anyunlock/iphone-password-unlocker.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=au_prtimes_forgot_itunes_backup_password)は、Apple製品ユーザー向けに設計された多機能なソフトウェアで、画面ロックの解除、iTunesバックアップパスワードの復元、Apple IDの削除(https://www.imobie.jp/iphone-unlocker/delete-apple-id-way.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=au_prtimes_forgot_itunes_backup_password)など、さまざまなロック・制限をワンクリックで解除できるのが大きな特長です。専門的な知識がなくても操作しやすく、インターフェースも直感的に使えるため、初心者の方でも安心して利用できます。

主な機能

AnyUnlockの使い方 - iTunesバックアップのパスワードを忘れた時に解除方法

- iTunesバックアップのパスワード解除：暗号化されたiTunesバックアップのパスワードを忘れた場合でも、解析・解除して中のデータを復元可能。- 画面ロックの解除：パスコードを忘れてしまったiPhoneのロック画面を、数ステップで強制的に解除可能。パスコード（4桁／6桁）(https://www.imobie.jp/iphone-unlocker/fix-ipad-cannot-be-used-connect-to-itunes.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=au_prtimes_forgot_itunes_backup_password)、Touch ID、Face ID などに対応。- Apple IDの削除：前の所有者のApple IDが残っている場合でも、本人確認なしで端末から削除し、新しいIDで使用できるようになる。- スクリーンタイム・機能制限の解除：時間制限やアプリの使用制限パスコードを忘れてしまった場合でも、設定をクリア可能。

iTunesバックアップのパスワードを忘れてしまった場合でも、AnyUnlockを使えばiTunesバックアップの暗号化を解除可能性があります。以下の手順で操作してください：

Step 1：公式サイトからAnyUnlock(https://www.imobie.jp/anyunlock/iphone-password-unlocker.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=au_prtimes_forgot_itunes_backup_password)をダウンロードして、WindowsまたはMacにインストールします。インストール後、起動してください。

Step 2：ホーム画面のメニューから「iTunesバックアップの暗号化を解除」機能をクリックします。

「iTunesバックアップの暗号化を解除」機能をクリック

Step 3：バックアップが保存されているデバイス（iPhone/iPad）をUSBケーブルでパソコンに接続します。AnyUnlockが接続を認識したら、「開始」をクリックします。

「開始」をクリック

Step 4：「今すぐ解除」を押すと、自動的に暗号化の解除プロセスが始まります。

「今すぐ解除」を押すiTunesバックアップのパスワード解除中

Step 5：数分後、iTunesバックアップの暗号化が正常に解除されます。これにより、今後はバックアップ時にパスワードを求められることなく、新たなバックアップを作成することが可能になります。また、必要であれば、新しいパスワードでバックアップに再度暗号をかけることも可能です。

iTunesバックアップの暗号化が解除された

暗号化されたiTunesバックアップのパスワードを忘れてしまった場合は、AnyUnlockに搭載されている「iTunesバックアップパスワードの復元」機能のご利用をおすすめいたします。この記事をご参照ください：https://reurl.cc/xKa8M4

AnyUnlockのメリット

AnyUnlockの技術仕様

- 専門知識不要のかんたん操作：画面の案内に従うだけで手順が進むため、初めての人でも迷わず操作できます。- ローカル環境で完結するため情報漏洩の心配なし：処理はユーザーのPC上でのみ実行され、クラウドにデータを送信しないため、パスワードやデバイス情報が外部に流出するリスクがありません。- 最新iOSへの迅速な対応：定期アップデートにより、新しいiOSバージョンや最新機種でもスムーズに利用できます。- 高い成功率を追求した独自アルゴリズム：画面ロック、Apple ID、バックアップ暗号化など、それぞれのロック種別に合わせた最適な解除処理を行うため、多くのケースで解除成功につながりやすい設計になっています。

対応デバイス

- iPhone：iPhone 5s ～ iPhone17最新モデルまで- iPad：iPad Air／iPad Pro／iPad mini 等、主要モデルに対応- iPod touch：iPod touch 2~iPod touch 7

対応OS

- iOS / iPadOS： iOS 5 ～ iOS 26- Windows：Windows 7 / 8 / 10 / 11- macOS：macOS 10.13 以降

AnyUnlock公式サイト：https://reurl.cc/MMOg0X(https://reurl.cc/MMOg0X)

▶会社概要

iMobie（アイモビー）は、スマートフォンやパソコンの「困りごと」を解決するためのソフトウェアを開発するテクノロジー企業です。2011年の創業以来、データ管理・復元・端末ロック解除・システム修復といった分野に特化し、初心者でも扱える直感的な製品作りを追求してきました。代表的な製品には AnyTrans、AnyUnlock、PhoneRescue などがあり、iOS・Android・Windows・macOS と幅広い環境に対応しています。また、最新OSやデバイスの変化に素早く対応するアップデート体制を整えており、世界中のユーザーが安心して使えるツールを提供し続けています。現在は米国を拠点にグローバル展開を進め、多くの国と地域で利用されるブランドへと成長しています。

お問い合わせ先：cs@imobie.com

ホームページ：https://www.imobie.jp/

Twitter:https://twitter.com/iMobie_jp

YouTube:https://www.youtube.com/c/imobiejapan/