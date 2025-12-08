Live2D公式オンライン動画エディター「nizima ACTION!! β版」がURLから即動画編集が可能に！VTube Studio連携や効果音1300点以上追加など使いやすさも大幅アップデート！

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」の開発を行う株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年12月8日(月)、Live2Dを使って気軽にリッチな動画編集ができるオンライン動画エディター「nizima ACTION!! β版」の大幅なアップデートを実施しました。

■nizima ACTION!! β版とは

「nizima ACTION!!」は、動画をブラウザ上で手軽かつ本格的に編集できる無料オンライン動画エディターです。基本的な編集機能に加え、キーフレーム操作やマルチトラック編集などブラウザアプリとは思えない本格的な編集機能が特徴です。

さらに、VTuber標準技術であるLive2Dの開発企業としての強みを生かし、Live2Dモデルの読み込みによる編集に対応。トラッキングアプリと連携してLive2Dモデルの動きを直接レコーディングすることも可能です。

無料で使える素材も充実していて、ショート動画やPV・歌ってみた動画、VTuber動画やLive2Dモデラーの実績紹介動画など様々な用途の動画制作にぴったりです！現在β版で提供中です。

公式サイト：https://site.nizima-action.com/ja/

■最新のアップデートでは登録・ログインなしでお試し可能に！

今回のアップデートでは匿名ログイン機能が実装されました。これによりユーザー登録やログインなしでnizima ACTION!!をお試しいただけるようになりました。PC環境があれば、下記のURLからサイトにアクセスするだけですぐにサービスを体験できます。ぜひお気軽にお試しください。

[nizima ACTION!!](https://nizima-action.com/)

※匿名ログインの場合、プロジェクト作成数やエクスポートに制限があります。また履歴を削除したり、一定期間が経過すると編集データは失われますので、継続的にご利用する場合はnizimaアカウントの作成(無料)をおすすめします。

※スマートフォンやタブレット端末でのご利用はサポート対象外です。

■そのほかにも大幅に機能強化

DOVA-SYNDROMEの効果音を1300点以上追加

人気BGMサイト「DOVA-SYNDROME」の効果音素材を1300点以上、新規追加しました。誰もが聞き覚えがある人気BGMに加えて、使いやすい効果音が盛りだくさんで動画の演出の幅がさらに広がります。

編集タイムラインを縦レイアウトに切替可能に

これまでアプリ下部に固定表示されていたタイムラインがキャンバスの右に表示できるよう切り替えられるようになりました。縦型ショート動画の制作や、大きいディスプレイで操作する際の動画編集がさらにスムーズになります。

トラッキングソフトVTube Studioに対応

多くのユーザーから要望があったトラッキングソフト「VTube Studio」との連携機能が追加されました。VTube Studio上の動きを、nizima ACTION!!上のLive2Dモデルの動きとしてレコーディングすることが可能になります。

※ VTube Studioは、DenchiSoft社が開発・提供するソフトウェアです。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他、アップデートの詳細については下記の通りです。

▼詳細・その他更新履歴

https://docs.live2d.com/nizimaaction/manual/updates-history/

■今後の展開について

今後はオフライン起動やローカル保存が可能なデスクトップ版のリリースを予定しています。また、共同編集機能やお絵描き機能、ユーザーが作成したテンプレートを配布できる機能についても実用化に向けて開発を進めています。

nizima ACTION!!では、β版で頂いたユーザーの皆様からのご意見・ご要望をもとに機能の改善を行い、今後さらなるサービス向上を行っていく予定です。

ぜひnizima ACTION!! β版をお試しいただき、ご意見をお寄せください！

[アンケート回答フォーム](https://forms.gle/QGhAuRJBxBx9oTT48)

回答期限: 2025年12月22日（月）まで

公式Xや公式YouTubeチャンネルでは、nizima ACTION!!に関する最新情報や公式キャラクター「動狼アクト」の活動を発信しています。ぜひフォロー＆チャンネル登録をしてチェックしてみてください。

https://x.com/nizima_action

https://www.youtube.com/@nizima_by_live2d

[公式サイトはこちら](https://site.nizima-action.com/ja/)

■株式会社Live2Dについて

世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けフェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。

