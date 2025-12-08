伊東市長選でも『ノジマセンキョ割』！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、2025年12月14日(日)の伊東市長選挙の実施を受け、ノジマ伊東店において投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」を実施しております。

【ノジマ提供特典】

ノジマでは、さらなる投票率アップを目指し

「伊東」にちなんで「1,100円分ポイント還元」を実施します。

◆期間：

2025年12月７日(日)～12月31日(木)

◆特典内容：

伊東市長選の投票済証明書もしくは投票所の看板の写真を店頭にてご提示いただき、

合計税込2,000円以上のお会計で1,100円分の

ポイントを還元いたします。

※モバイル会員様限定・おひとり様一回まで・期日前投票も可

※18歳未満の方もセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で利用可

※付与ポイントは期間・用途限定

使用期間：2025年12月７日（日）

～2026年２月28日（土）

※ノジマオンラインへの移行はできません。

◆対象店舗：ノジマ伊東店 https://www.nojima.co.jp/shop/shizuoka/itou/

【伊東市長選挙 センキョ割実施背景】

ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年から業界で初めてセンキョ割に参加いたしました。これまでに様々なセンキョ割に参加し、今年は千葉県知事選挙、東京都議会議員選挙、参議院議員選挙、横浜市長選挙で実施いたしました。

今回の伊東市長選につきましては、伊東市の店長の発案より実施に至りました。この取り組みを通して、幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば幸いです。