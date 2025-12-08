Sales Marker、「Japan CxO Award 2025」にて事業本部長 花田 海がセールスマーケ部門 最優秀賞を受賞

株式会社Sales Marker

顧客起点で営業やマーケティング活動を戦略的に自動化する、国内初※1のインテントマーケティングサービス『Marketing Marker（マーケティングマーカー）』。その開発元である株式会社Sales Marker（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：小笠原 羽恭、以下：当社）は、株式会社BNG主催の「Japan CxO Award 2025」にて、Marketing Marker事業本部長・花田 海がセールスマーケ部門 グロースクラスで最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

※1：2025年11月1日～2025年11月30日 自社における「インテントマーケティング」でのリサーチ結果より

■受賞の経緯

Marketing Marker事業本部長の花田は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを表彰する同アワードにおいて、セールスマーケ部門 グロースクラスのファイナリストに選出されていました。

その後、2025年12月8日（月）に執り行われた授賞式において、最終審査を経て最優秀賞に選出されました。花田がこれまで推進してきた、インテントデータを基軸とした新しいマーケティングモデルの構築や、組織を牽引するリーダーシップが高く評価されたことによる受賞となります。

■Marketing Marker事業本部長・花田 海の受賞コメント

この度は、栄えある賞に選出いただき、大変光栄に存じます。

日頃より当社にご期待を寄せ、ともに価値創出に取り組んでくださっているお客様をはじめ、挑戦を支え合うメンバー、関係各所の皆さまのお力添えがあってこその受賞だと深く感謝しております。

今回の評価に甘んじることなく、次はともに働くメンバーが選出されるような組織づくりを進めながら、企業価値のさらなる向上と社会への一層の貢献を目指し、邁進してまいります。

■「Japan CxO Award 2025」表彰式の様子

なお、同アワードには花田のほかにRecruit Marker事業本部 本部長・梅村 和希もノミネートされており、当社としては2名がファイナリストに名を連ねました。

■「Japan CxO Award」とは

写真左：Recruit Marker事業本部 本部長・梅村 和希／写真右：Marketing Marker事業本部 本部長・花田 海

「Japan CxO Award」は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを選出する、日本最高峰のアワードです。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ） 詳細は公式サイト(https://japancxoaward.org/)をご覧ください。

「インテントマーケティング」とは

インテントマーケティングとは、Web上の検索や閲覧といった行動データや、広告への反応や対話ログなど多様なインテントデータを活用する成長モデルです。顧客が“今まさに関心を持っているテーマや課題”を読み取り、最適なタイミングで最適な情報を届けることにより、仮説に頼らない顧客起点のコミュニケーションを実現します。生産性と顧客体験の質を両立するインテントマーケティングは、いまBtoB領域で注目を集めています。

▶︎詳細はこちら：https://sales-marker.jp/intent-marketing/(https://sales-marker.jp/intent-marketing/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=cxo-award-grandprize)

インテントマーケティングを実現する『Marketing Marker』とは

『Marketing Marker（マーケティングマーカー）』は、企業と個人、双方のインテント（興味・関心）を掛け合わせて可視化し、顧客の関心に基づいて最適な打ち手を導き出す次世代型マーケティングプラットフォームです。

Web上の行動データや広告・コンテンツへの反応、対話ログなどを統合し、「誰が・いつ・どのチャネルで・どの程度の関心を示したか」を明らかにします。これにより、組織全体の購買意図と担当者個人の意思を一貫して捉え、AIがコンテンツ生成や実行を支援。感覚ではなくデータとAIを軸に、顧客起点でマーケティングを再構築することで、企業の持続的な成長を後押しします。

▶『Marketing Marker』サービスページ：https://sales-marker.jp/marketing-marker/(https://sales-marker.jp/marketing-marker/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=cxo-award-grandprize)

株式会社Sales Markerについて

社名：株式会社Sales Marker

設立：2021年7月29日

代表者：代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階

URL：https://corp.sales-marker.jp/(https://corp.sales-marker.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=cxo-award-grandprize)

株式会社Sales Markerは「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」をパーパスに掲げ、最新のテクノロジーやデータを活用することでビジネスにおける最適かつ迅速な意思決定を可能にするスタートアップ企業です。顧客起点の成長モデル「インテントセールス」を実現するSaaS『Sales Marker』を主軸に、採用やマーケティング領域のインテント×AIプロダクト、マルチAIエージェント『Orcha（オルカ）』を開発・提供しています。