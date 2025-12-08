CPAラーニング、簿記3級模擬試験に新機能「ランドリ」を導入 ― 81万通りのパターンで“実戦形式の稽古”が完全無料で受けられる

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見健介）が運営する簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」は、日商簿記検定3級を想定したオリジナル模擬試験に、出題パターンが自動的に変化する新機能「ランドリ」を正式リリースしました。

これにより、学習者は最大81万通りの出題パターンの中から多様な問題演習を行うことができます。本試験さながらの実践的な学習体験を通じて、着実な理解定着と合格力の強化をサポートします。

導入背景：CBT方式への最適化と対応力強化

現在、日商簿記検定3級の受験はCBT（Computer Based Testing）方式が主流であり、学習者には本番形式への慣れと多様な問題パターンへの対応力が強く求められています。

CPAラーニングはこれまでも高品質な講義や問題集を無料で提供してきましたが、このたびさらなる学習体験の進化を目指し、模擬試験を新たに30セット分追加拡充し、「ランドリ」機能を通じて81万通りの出題バリエーションを実現しました。

本機能は、CBT方式に最適化された学習体験を再構築するものであり、学習者が本試験を見据えた実戦形式の“稽古”を積み重ねることで、理解と応用力を飛躍的に高める新たな学習環境を提供します。

サービスの特徴

１.「ランドリ」機能 ― 実戦形式の“稽古”で鍛える新しい学習体験

簿記3級の各大問（大問1・大問2-1・大問2-2・大問3）毎に30セットずつの問題を用意し、最大81万通りの出題パターンを実現。学習者は本試験さながらの緊張感の中で繰り返し挑戦し、理解と応用力を鍛えることができます。

２. 30セット構成による圧倒的な演習量

従来の3セットの模擬試験に加えて、新たに10倍の30セットの問題を用意し、圧倒的な演習量を実現。問題を多面的に解くことで、出題範囲を網羅し、知識の定着を促進します。反復演習による「稽古型学習」を通じて、自然と実戦感覚を身につけられます。

３. CBT方式に完全対応した“本番慣れ”設計

「ランドリ」は日商簿記検定のCBT形式に準拠しており、問題が自動でシャッフルされる仕組みを採用。本試験同様の出題環境で演習を重ねることで、出題順序や構成の変化にも動じない“本番対応力”を育てます。

「登川講師の合格応援キャンペーン」も実施中

日商簿記3級シャッフル模擬試験「ランドリ」のリリースを記念して、「登川講師の合格応援闘魂ギフト」を抽選でプレゼントいたします。

闘魂ギフト

PRESENT1. 登川講師のサイン入りハチマキ 100名

PRESENT2. 登川講師のサイン入り『世界一やさしい会計の教科書１年生』 10名

応募期間

2025年12月8日（月）～2025年12月21日（日）

詳しくはこちら

https://www.cpa-learning.com/events/570026

CPAラーニングについて

2020年10月にサービス開始した、主に会計・経理・ファイナンス人材が、実務で必要とする知識・スキルを完全無料で受講できるeラーニングプラットフォームです。現在、累計80万人超が登録、1,700本以上の講義動画から学習をしています。経理の日常・決算業務、会計Excel、IFRSなどの実務講座から、簿記3級～1級の試験対策講座まで全て無料で学習できます。公認会計士・税理士・経営者など、経験豊富な会計のプロがわかりやすく解説しています。簿記の講義内容やテキストには、当社が2001年より運営する公認会計士資格スクール「CPA会計学院」(※)のノウハウが活用されています。

※CPA会計学院： https://cpa-net.jp/

■CPAラーニングはこちら

公式サイト

https://www.cpa-learning.com/

App Store

https://apple.co/3voTyeg

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpa_learning

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：

公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

マーケティング本部 ブランド戦略室 北村陽一郎

pr@cpa-net.jp