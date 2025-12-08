公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

吉野町市民プラザ（横浜市南区）では、12月13日（土）・14日（日）に「冬のアート＆クラフトマーケット」を開催します！

雑貨、木工作品、布作品、小物、アクセサリー、ぬいぐるみ・人形、陶器・ガラス作品、革製品、絵、花等、ここでしか手に入らない手作り作品や手作り体験会のお店がいっぱい。体験会は当日ご参加いただけます。

特別出店として、12月13日(土)には野菜と焼菓子（せなファーム）、12月14日(日)には和スイーツ（かねこ菓子店）の販売もあります。

大人も子どもも楽しめるマーケットです。お気軽にお一人で、ご家族やご友人とご一緒に、お気に入りの作品を見つけにいらっしゃいませんか。皆様のお越しをお待ちしています！

過去のマーケットの様子

◆催し物概要

１ 催し物名

吉野町市民プラザ 冬のアート＆クラフトマーケット

２ 日 時

令和7年12月13日（土）、12月14日（日）11:00～16:00

３ 会 場

横浜市吉野町市民プラザ 2階ギャラリー、ロビー

４ 出 店

12月13日（土）25店舗、12月14日（日）24店舗

５ 内 容

手作り作品の販売と手作り体験会のマーケット

６ 入場料

無料

８ 主 催

横浜市吉野町市民プラザ（指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ）

チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1429-89f205fe72d91a7a23cd07a6e85d212b.pdf

◆問い合わせ

横浜市吉野町市民プラザ

〒232-0014横浜市南区吉野町5-26 電話045-243-9261 E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp

https://yoshinoplaza.jp/

指定管理者 吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）

横浜市吉野町市民プラザ

横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。

吉野町市民プラザロゴ吉野町市民プラザ外観