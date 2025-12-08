国頭村 5Gを活用したAIカメラ人流調査について

ジャパンインテグレーション株式会社

この度、弊社は5G通信の普及推進の一環として、国頭村辺戸岬の辺戸岬観光案内所にAIカメラを設置し、来館者の人流調査における実証試験を実施したことをお知らせいたします。

国頭村役場辺戸岬観光案内所

今回の実証試験は、来館者の実態を把握し辺戸岬観光案内所のサービス向上の基礎値情報収集調査となります。

本実証試験では、5Gの通信インフラをソフトバンク株式会社様、

AIカメラでは株式会社TARA様の「メバル」を活用させていただき、ご協力をいただきました。

弊社ではAIカメラに限らず、今後も地方自治体の課題に対してDX推進にお役に立てるよう尽力してまいります。

【実施場所】

辺戸岬観光案内所 沖縄県国頭郡国頭村辺戸973-5

1F：2ヶ所（入口） 、2F：1ヶ所 （展望テラス）

【実施期間】

令和7年9月16日（火曜日）から11月28日（金曜日）

▼株式会社TARA（タラ）／AIカメラサービス『メバル』

https://www.tara.co.jp/mebaru/

【会社概要】

ジャパンインテグレーション株式会社

設立：2013年10月

本社所在地：沖縄県宜野湾市大山6-8-1 NHオフィスビル 2F

代表者：新田純也

事業内容：自治体コンサルティング，BWAサービス、PKIシステム構築、ソフトウェア開発、 無線接続インターネットサービス

公式サイト：https://www.japan-int.com