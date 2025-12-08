国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」、SEMICON Japan 2025特別企画「eSports Innovators」全セッションの登壇者が決定

RAGE

国内最大級のeスポーツイベント「RAGE（レイジ）」は、2025年12月18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」特別企画「eSports Innovators ～未来を切り拓く挑戦者たち～」（主催：SEMI）に運営協力として参画いたします。

本企画では、テクノロジーとエンターテインメントの融合をテーマに、eスポーツを通じて次世代の産業・教育・マーケティングの可能性を探る特別セッションを開催します。

この度、全てのトークセッションの登壇者が決定いたしましたのでお知らせします。

■ 「eSports Innovators ～未来を切り拓く挑戦者たち～」開催概要

・開催日時：2025年12月18日（木）14:50～18:20

・会場：東京ビッグサイト 会議棟 6階 607＋608会議室

・主催：SEMI

・運営協力：RAGE

・特設サイト：https://bit.ly/4oqDO0s

・来場登録：https://bit.ly/3J8MauV

■ タイムスケジュール・登壇者詳細

【第1部】14:50 - 15:25 / eスポーツの歴史・現在・未来

単なるゲームから世界を熱狂させる現象へ。eスポーツが歩んできた道と、これからどこへ向かうのか。そのすべてを多角的に語り尽くします。

＜登壇者＞

・大友 真吾（株式会社サイバーエージェント 執行役員 / 株式会社CyberZ 専務取締役 RAGE 総合プロデューサー）

・古澤 明仁（GLOE株式会社 代表取締役）

・小林 大祐（株式会社JCG 代表取締役社長）

【第2部】15:35 - 16:10 / eスポーツ体験を革新する、未来の技術

最高のパフォーマンスと感動を生むための技術とは何か。eスポーツを支える各分野の専門家が、未来の体験を創り出すビジョンを語ります。

＜登壇者＞

・赤松 一成（タートル・ビーチ株式会社 代表取締役 CEO）

・石井 拓人（AndGAMER株式会社 取締役 COO）

・石井 靖人（SteelSeries Regional Director Japan & Korea）

【第3部】16:20 - 16:55 / eスポーツが変える、未来のマーケティング

業界を牽引する専門家たちが、この熱狂をいかにビジネスに繋げ、新たな価値を創造するのかを語ります。

＜登壇者＞

・大崎 章功（株式会社CyberE 執行役員 株式会社CyberZ RAGEゼネラルマネージャー）

・川畠 佑幾（楽天グループ株式会社 eスポーツ&MCN課 マネージャー）

・金山 優（株式会社Fennel eスポーツビジネスプロデューサー / e-Motorsports Div. General Manager）

【第4部】17:05 - 17:40 / 教育とeスポーツが描く人材育成の未来

eスポーツを通じて育まれる力を起点に、教育と産業が連携しながら次世代人材の未来を考えます。

＜登壇者＞

・江端 浩人（iU 情報経営イノベーション専門職大学 教授 / 江端浩人事務所 代表）

・江村 翼（学校法人角川ドワンゴ学園 経験学習部 課長）

・大浦 豊弘（NASEF JAPAN 専務理事 / 金沢工業大学 スクールアンバサダー）

【エキシビションマッチ】18:00 - 18:20

イベントの締めくくりとして、トッププレイヤーによるストリートファイター6での真剣勝負をお届けします。

＜出演者＞

・REJECT : YAS

・Crazy Raccoon : 立川

■ 開催記念キャンペーン第2弾

本イベントの開催を記念し、Turtle Beachのゲーミングデバイスが当たるX（旧Twitter）キャンペーンを実施しております。

※詳細はRAGE公式X（@esports_RAGE）をご確認ください。

■ 「SEMICON Japan 2025」とは

「SEMICON Japan 2025」は、2025年12月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される、エレクトロニクス・半導体製造の展示会です。DX時代を支える先端技術のコアとしての半導体を主軸に、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、自動車やIoT機器、医療機器などの応用分野まで、国内でも類を見ない幅広いトピックをカバーするイベントとして展開しています。

■「RAGE」とは

RAGE（レイジ）は、「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせ、累計動員数及び視聴数ともに国内NO.1のeスポーツブランドです。人気タイトルの公式大会の運営や大型オフラインイベントのプロデュースを手掛け、年間累計視聴数は2億再生※を突破。オフラインイベントは過去最多となる年間13公演※もの有観客イベントを開催。首都圏（東京、横浜、千葉、埼玉）から大阪、名古屋といった地方都市まで全国的に興行イベントを展開する、今、最もZ世代が熱狂するエンターテインメントコンテンツです。2025年に設立10年目を迎えるRAGEは、これからもゲーミングコミュニティの発展に寄与し続け、アジアをリーディングするサードパーティーの地位を確立することを目指していきます。

RAGE公式

HP：https://rage-esports.jp/

X：https://twitter.com/eSports_RAGE