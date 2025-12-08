【市場成長率145%のカーカスタム市場へ】プロテクションフィルム専門ブランド「9learLab」が、技術者派遣による「施工代行サービス」を核とした地域独占型代理店を限定募集開始

株式会社027

車の美しさと価値を追求する9learLabは、急成長するカーカスタム市場において、新世代プロテクションフィルム「XERA series」をはじめとする3シリーズの施工代理店・特約店を、先着20社限定で募集開始します。

本募集の最大の特長は、「技術者派遣による施工代行サービス」です。これにより、「技術がない」「人材育成に時間やコストをかけられない」といった企業の参入障壁を完全に解消。場所さえあれば、9learLabのブランド力と技術力を活用した新しいビジネススタイルで、高収益ビジネスへの参入と、貴社のブランディング強化をトータルでサポートします。

1. 募集の背景｜急成長する市場と高まるプロテクション意識

(1) 市場の成長と高収益の可能性

高級車オーナーの増加やSNSによる車体保護意識の高まりを背景に、カーカスタム市場は過去3年間で145%の成長率を記録しています。特にプロテクションフィルム市場は、まだ競合が少なく、高い利益率（粗利率60%以上も可能）が見込めるブルーオーシャン市場です。

(2) 従来の課題：技術・人材不足による参入障壁

この高収益市場への参入を阻む最大の要因は、「技術者の確保と育成」です。熟練の技術習得には時間とコストがかかり、多くの企業がビジネス機会を逸しています。

2. 9learLabが提供する「圧倒的な競合優位性」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174083/table/1_1_6c6b68990cd685679a4068b0c01e8556.jpg?v=202512081127 ]

3. 代理店様へのサポート体制と収益モデル

(1)リスクを最小限に抑える「お試しプラン」

加盟金・在庫リスクゼロで、最大3回まで施工を試せる「お試しプラン0円」をご用意。市場反応の確認や営業スキルの向上、収益性の検証をリスクなく行えます。

(2)圧倒的な収益性と安定したリピート収益

・高利益率：技術者派遣により人件費を削減し、粗利率60%以上も可能。

・安定収益：既存顧客のリピート率85%を誇り、継続的な収益を確保。

・成功事例：月間施工台数12台、月商480万円、投資回収期間4ヶ月の成功事例あり。

(3)技術・人材不足を解消する「施工代行」

施工場所を提供するだけで、熟練の9learLabスタッフが現地へ出張し、高品質な施工を代行します。そのため専門技術者の採用・育成が一切不要となり、人件費や教育コストを大幅に削減できます。

(4)ブランディングを築き上げるサポートプラン

9learLabの「究極の透明感」と「熟練の職人技」という高いブランド力を、御社の新規事業として活用できます。貴社のブランディングを強化するためのサポートプランも提供。新規顧客開拓と企業イメージ向上を両面から支援します。

4. 募集要項と今後の展望

(1) 募集概要

・募集対象：自動車関連事業を営む法人、または新規事業参入を検討中の法人

・募集数：先着20社限定（地域独占権付き）

・募集プラン：お試しプラン（加盟金0円）、ライトプラン（加盟金15万円）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174083/table/1_2_b13a1d4479b4ef0384fd876b00e0b55e.jpg?v=202512081127 ]

(2) お問い合わせ・資料請求

本件に関する詳細資料請求、および代理店加盟に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

代理店募集に関するお問い合わせ :https://9learlab.com/contact/

9learLabは、パートナー企業様と共に、日本のカーカスタム市場におけるプロテクションフィルムの普及と、愛車を大切にするオーナー様への最高のサービス提供を目指してまいります。

9learLabについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/174083/table/1_3_27d54f281ba66f308e95e794ab7173b2.jpg?v=202512081127 ]

本件に関するお問い合わせ先

9learLab（運営会社：株式会社027）

電話：070-9055-3456

Email：s-takahashi@027.co.jp

受付時間：平日 10:00～18:00