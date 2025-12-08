ロケットナウ、スマホアプリ紹介サービス「アプリブ」による『アプリブ Best App Award 2025』カテゴリ別部門ショッピングカテゴリで優秀賞を受賞

CP One Japan合同会社

送料・サービス料が無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」は、スマホアプリ紹介サービス「アプリブ」が主催する『Best App Award 2025』カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞いたしました。

Best App Award 2025（https://app-liv.jp/award/2025/）



■ロケットナウが『Best App Award 2025』ショッピングカテゴリ優秀賞受賞

『アプリブ Best App Award 2025』は、その年に最もユーザーへ届けたい優れたアプリを表彰する、毎年恒例のアワードです。審査は、累計7万件以上のアプリをレビューしてきた「アプリブ」編集部に加え、多様な分野に精通した特別審査員による選考で決定されます。

このたび、12月1日に発表された『アプリブ Best App Award 2025』において、ロケットナウはショッピング部門の優秀賞を受賞しました。送料・サービス料が無料のフードデリバリーという特長が、生活者ニーズに応えるサービスとして高く評価されました。

現在、アプリの累計ダウンロード数は300万件を超え、サービス提供エリアは全国12都府県へ拡大しています。今後も、お得で便利なフードデリバリー体験を、全国の皆さまにお届けできるようサービスの拡充に取り組んでまいります。

■『Best App Award 2025』受賞概要

【受賞概要】

アプリ名：ロケットナウ

受賞カテゴリ：ショッピング

受賞内容：優秀賞

アプリ紹介内容：後発ながら送料・サービス料無料のインパクトで消費者の割引ニーズに応え市場を席捲。さらなる拡大に注目のデリバリーサービス

【審査員コメント】

首都圏で現在最も注目を集めているデリバリーアプリではないでしょうか。デリバリーというと割高な印象がありますが、送料やサービス料が不要という点は大きなアドバンテージです。提供エリアも全国に拡大しているので、今後のさらなる展開に注目しています。

Best App Award 2025（https://app-liv.jp/award/2025/）

■ロケットナウ（Rocket Now）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理からデザート、ドリンクまで迅速かつお得に楽しめます。最大4,000円分の初回注文専用クーポンセットもご用意しております。現在は関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、関西（大阪・京都・兵庫）、中部（愛知）を中心に展開し、急速にエリアを拡大しており、さらなる成長を目指しサービスを展開中です。

ロケットナウは、iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数で、フードデリバリーアプリ部門5カ月連続1位を獲得(*1)、アプリはサービス開始(*2)から11カ月で300万ダウンロードを突破するなどサービス拡大を続けています。

＊1 2025年7~11月 iOS、Android 統合ベース

＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点

（出所：米デジタル市場分析プラットフォーム Sensor Tower）

■『アプリブ Best App Award 2025』概要

『アプリブ Best App Award 2025』は、その年に最もユーザーへ届けたい優秀なアプリを称え表彰するアワードです。審査は、累計7万件以上のアプリをレビューしてきた国内最大級のアプリ専門メディア「アプリブ」編集部に加え、エンターテインメント、ITジャーナリスト、メディア編集長、アプリ専門家など多様な分野に精通した4名の特別審査員による選考によって、2部門12カテゴリと特別賞の計44の受賞アプリを決定いたしました。本アワードおよび受賞結果の詳細につきましては、https://app-liv.jp/award/2025/(https://app-liv.jp/award/2025/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)をご覧ください。

【受賞カテゴリ】

・カテゴリ別部門：

ビジネス・ユーティリティ／コミュニケーション／学習／エンターテインメント／ファイナンス

ゲーム／ヘルスケア／写真・ビデオ／ライフスタイル／お出かけ／ニュース・防災気象／ショッピング

・スタートアップ部門

・スポンサー特別賞

＜特別審査員＞ ※敬称略

かじがや卓哉（iPhone芸人 家電芸人）

小口貴宏（CNET Japan編集長）

鈴木朋子（ITジャーナリスト スマホ安全アドバイザー）

森下明（HARS Global Pte. Ltd. アプリの専門家）

伊藤隆史（アプリブ編集部）

■アプリ紹介サービス「アプリブ」について

ナイル株式会社が運営する、スマートフォンアプリ紹介サービス。2012年のサービス開始以来、累計約7万件のアプリをレビュー、国内最大級のアプリ専門メディアに成長。すべてのスマホユーザーがより快適で楽しい生活が送れるよう、アプリに関するさまざまな情報を幅広く提供。

アプリブ（https://app-liv.jp/）

■店舗と同価格で注文可能！「ゼロ配MAX」プロモーション展開中

人気飲食ブランドのメニューが店舗と同価格で注文可能！「ゼロ配MAX」プロモーション

「ロケットナウ」は、送料・サービス料が無料であるだけでなく、“店舗と同価格で注文できる”という特徴(*3)を訴求するプロモーション「ゼロ配MAX」を展開中です。本サービスを通じて、よりお得にフードデリバリーサービスをお楽しみいただけます。

本プロモーションでは、バーガーキング、ウェンディーズ・ファーストキッチン、SHAKE SHACKなど全13ブランド(*4)のメニューを、店舗と同価格でご注文いただけることを訴求しています。「デリバリー＝割高」という従来のイメージを覆し、より多くのお客様に手軽な価格でフードデリバリーの楽しさを体感いただけます。

プロモーション対象ブランドは今後も拡大予定であり、交通広告やイベントなども順次展開してまいります。「ロケットナウ」はお客様とのつながりを一層強化し、フードデリバリーの新しいスタンダードを築いてまいります。

＊3 店舗と同価格で注文できるのは、「お店と同価格」バッジがついている店舗限定です。

＊4 プロモーション対象ブランドは、変更・追加の可能性がございます

＜プロモーションサイト＞

https://www.rocketnow.co.jp/lp_zerohaimax_250918_jp/

■プロモーション名：「ゼロ配MAX」

■プロモーション表示期間：2025年9月24日～12月31日（予定）

■内容：プロモーション対象ブランドのメニューを、送料・サービス料無料、かつ店舗と同価格でご注文可能であることを訴求

■対象ブランド：バーガーキング / ウェンディーズ・ファーストキッチン / Taco Bell /

SHAKE SHACK / Mom’s Touch /ゴーゴーカレー / クリスピー・クリーム・ドーナツ /

CRISP SALAD WORKS / BLUE BOTTLE COFFEE / ピザハット / PRONTO /

クリスピーチキンアンドトマト / 伝説のすた丼

※プロモーション対象ブランドは、変更・追加の可能性がございます。

※「お店と同価格」の提供は対象ブランドにおいて従前から行われており、本プロモーションはその特徴を年末まで訴求するものです。

※ピザハットにおける「お店と同価格」とは、実店舗に直接デリバリー注文した際の商品価格を指します。

■対象エリア：

関東エリア（東京・神奈川・埼玉・千葉）

関西エリア（大阪・京都・兵庫）

中部エリア（愛知・静岡）

九州エリア（福岡）

東北エリア（宮城）

中国エリア（広島）

■利用方法：Rocket Nowアプリ（iOS/Android）からご注文

■CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。Coupang, Inc.はNYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150企業の一つで、テクノロジー企業として知られています。CP One Japanは、日本国内で「Rocket Now」ブランドのフードデリバリーサービスを提供しており、クーパンの技術力と革新的な物流ソリューションを活かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。