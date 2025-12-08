シューティングゲーム『カラス』Steam配信とゲームサントラを発売
2025年11月27日発売のシューティングゲーム『カラス』は、Steamの配信を告知するのと同時に、サウンドトラック『KAROUS original soundtrack SPRING RAIN』(ヨミ：カラス オリジナル サウンドトラック スプリングレイン)の復刻とアレンジサウンドトラック『KAROUS remixed soundtrack DEFECT IN MY HEAD』(ヨミ：カラス リミックス サウンドトラック ディフェクトインマイヘッド)の発売をお知らせいたします。
カラス ロゴ
また、2022年に発売したCD『イルベロスウォンプ オリジナル サウンドトラック』は各サブスク音楽配信サービスにて、12月中旬より順次配信開始となります。
〇Karous Steam配信
・Steam配信予定
Nintendo Switch、PS4、PS5で発売／配信中に追加し、Steamでの配信を2026年1月22日に配信をいたします。
〇Karous (Steam)
Steam カラス 英ロゴ
＜製品概要＞
ストアページ ： https://store.steampowered.com/app/4090420/
タイトル ： Karous
プラットフォーム： Steam
言語 ： 日／英
発売予定日 ： 2026年1月22日
希望小売価格 ： 3,800円(税抜)／＄25
動作最低スペック： OS: Windows 10(R)(64-bit)
プロセッサ ： Intel Core i3
メモリ ： 4GB RAM
グラフィック ： Intel HD Graphics 530
DirectX ： Version 11
ストレージ ： 500MB
〇KAROUS original soundtrack SPRING RAIN
カラスOST
・待ち望まれている再版
ゲームソフト『カラス』のオリジナルサウンドトラック。
2007年に発売した後、長らく再版されず、高騰していたところ、クラウドファンディングでご支援をいただき、再版が決定しました。
・内容
重心の低いベースと、偏執的に切り刻まれたブレイクビーツが織りなすドラムンベースで紡がれる、カラスの世界観。
ゲーム中で使用されるすべての楽曲に加え、スーパースィープの面々によるリミックスバージョン7曲を収録。
＜製品概要＞
タイトル ：KAROUS original soundtrack SPRING RAIN
プラットフォーム：CD
曲数 ：21
発売予定日 ：2025年12月25日
希望小売価格 ：3,000円(税抜)
補足 ：店舗別特典あり
〇KAROUS remixed soundtrack DEFECT IN MY HEAD
カラスアレンジOST
・鮮烈に蘇る、カラスの音世界。
『Karous』のアレンジサウンドモードの楽曲を収録。
ゲストリミキサーにスーパースィープの細江 慎治氏、佐宗 綾子氏を起用し、2025年のカラスのサウンドを楽しむことができます。
・内容
現在の解釈で再び描かれるカラスの音世界。
ゲーム内で、オリジナルとリミックスとを切り替えることが可能なBGM。
そのリミックスバージョン全曲に加え、未音源化のバージョンを4曲収録。
＜製品概要＞
タイトル ：KAROUS remixed soundtrack DEFECT IN MY HEAD
プラットフォーム：CD
曲数 ：18
発売予定日 ：2025年12月25日
希望小売価格 ：3,000円(税抜)
補足 ：店舗別特典あり
〇発売視聴用URL
https://youtu.be/hte-PCfDBNk
〇イルベロスウォンプ オリジナル サウンドトラック リマスターバージョン
イルベロスウォンプOSTリマスターバージョン
＜製品概要＞
タイトル ：イルベロスウォンプ オリジナル サウンドトラック リマスターバージョン
配信日 ：12月中旬～
配信プラットフォーム：Spotify、Amazon music等、30以上のプラットフォーム
曲数 ：58