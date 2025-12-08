ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１２月９日（火）から１２月１８日（木）まで、「酪農家応援キャンペーン」を開催します。 昨今、エネルギーコストや飼料価格高騰の影響により、酪農業の経営は厳しい状況が続いています。 ＪＡタウンでは、冬の寒い時期に牛乳を飲むこと、乳製品を食べることを通じて消費拡大を促し、酪農家を応援するキャンペーンを実施します。 お馴染みの牛乳・乳製品に加えて、「農協シリーズの乳製品セット」などの特別商品を「お客様送料負担なし」で販売します。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/

【酪農家応援キャンペーン 概要】

１．期 間：令和７年１２月９日（火）～１２月１８日（木）２．内 容：対象の牛乳・乳製品などを「お客様送料負担なし」で購入できます。３．Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/

【「お客様送料負担なし」対象商品 一例】

・農協シリーズ特別セット ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3502-gentei05/

・奥中山高原アイス ４種 ８個セット(Ｓ) ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-20/

※上記の商品ページは１２月９日に公開となります

・【酪農家応援ＣＰ】榎本牧場 チーズ工房チーズ詰合せセット(４種：約500g) ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6401-7125001F1/

・カザロ ジェラート詰合せ（６個入りチャチャチャセット）ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-2501A0003/

※上記の商品ページは１２月９日に公開となります

本会は、農林水産省、一般社団法人Jミルクが立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」に参画し、牛乳の消費拡大に向けた取り組みを、業界内外一体となって取り組んでおります。「牛乳でスマイルプロジェクト」： Ｕ Ｒ Ｌhttps://smile.j-milk.jp/about/

