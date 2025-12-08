【IPU・環太平洋大学】柔道「グランドスラム・アブダビ2025」椋木美希ワールドツアー初優勝！
アラブ首長国連邦アブダビで開催された「グランドスラム・アブダビ2025」において、IPU・環太平洋大学 女子柔道部所属（体育学部体育学科4年）椋木美希選手が女子78kg超級でワールドツアー初優勝を果たしました。
大会概要
大会名：グランドスラム・アブダビ2025 開催地：アラブ首長国連邦 アブダビ 開催日：2025年11月30日（最終日）
出場選手
氏名：椋木 美希（むくのき・みき） 所属：体育学科4年／女子柔道部 階級：女子78kg超級
最終成績
成績：優勝（ワールドツアー初優勝） 勝ち上がり：全試合「一本」
試合結果詳細
【2回戦】 対戦相手：ミリツァ・ザビッチ（セルビア） 勝敗：椋木 ○ 合技［内股・袈裟固］（3分10秒） 【準々決勝】 対戦相手：ユリ＝アルマ・ミシネル（イスラエル） 勝敗：椋木 ○ 内股（3分53秒） 【準決勝】 対戦相手：エリカ・シモネッティ（イタリア） 勝敗：椋木 ○ 合技［大内刈・崩袈裟固］（2分15秒） 【決勝】 対戦相手：ニウ・シンラン（中国） 勝敗：椋木 ○ GS内股（ゴールデンスコア1分00秒）https://ipu-japan.ac.jp/exam/event/minioc-1214/https://ipu-japan.ac.jp/news/36142/