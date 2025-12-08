2025年12月4日 - 地球連邦の承認のもと、Game Source Entertainment (GSE) とDotemuが全市民を集結させる命令を下し、アラクニドの脅威に対抗するための次の計画：『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』を正式に発表しました！このレトロFPSゲームは、かつて『Warhammer 40,000: Boltgun』を制作したAuroch Digitalにより開発され、2026年初頭にPC、Nintendo Switch2、PlayStation 5に登場予定です。

Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/2321780





ジョニー・リコ将軍(映画『スターシップ・トゥルーパーズ』のキャスパー・ヴァン・ディーンが演じ)が、地球連邦が制作した初の公式ゲームを紹介し、市民権への道を歩もうとする者向けのガイドになります

PVリンク： https://youtu.be/gWNBq_2ksMI

本作は、オリジナル映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の25年後を舞台に、戦争ベテランのサマンサ・ディーツの視点から、彼女が第一次バグ戦争中に恐ろしい「アサシンバグ」を狩った伝説の経験を辿ります。この爽快なソロキャンペーンでは、彼女の戦闘の歴史を体験し、アラクニドの母星クレンダスでアラクニドを殲滅、新しい惑星Pを探索します。プレイヤーは、象徴的なモリタライフルを含む14種類の武器、11種類の戦術支援、そしてメカ車両を操作し、壮絶な3Dピクセル化された戦闘シミュレーションで戦い抜くことができます。





未来の戦闘に備えて準備を整えたい市民は、『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』の反バグズ戦闘訓練に参加できます。バグの視点から戦況を体験し、バグの脅威を排除するためのスキルを身につけましょう。





今すぐSteamでウィッシュリストに追加し、バグ退治のために一助を捧げましょう！また、『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』の公式SNSをフォローして連邦からの最新戦況を受け取りましょう。

Facebook： https://www.facebook.com/UltimateBugWar

X ： https://x.com/UltimateBugWar









■Auroch Digitalについて

Auroch Digitalは2010年に設立され、イギリスのブリストルに本社を構える、リモートワークを中心としたスタジオです。約100名の開発者がイギリス各地から集まり活動しています。

Auroch Digitalは、多様なプロジェクトの開発に取り組んでいます。独自のIPゲーム(『Brewmaster』や『Mars Horizon』など)の自主開発から、信頼できるライセンスパートナーとの共同開発(『Warhammer 40,000: Boltgun』『Warhammer 40,000: Boltgun 2』、および『Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance』)まで幅広い取り組みを行っています。また、コンソール移植(『Democra y 4』や『Wildermyth』など)や、共同開発プロジェクト(『Sea of Thieves』や『V Rising』など)も手掛けています。

Auroch Digitalの核となる価値観は、持続可能性、包括性、公平性、アクセス可能性であり、活動の隅々にまで浸透しています。

詳細については、www.aurochdigital.comをご覧ください。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び。商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









【製品情報】

タイトル ： スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー

対応機種 ： PC/ PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)2

発売日 ： 2026年初頭

価格 ： 未定

ジャンル ： レトロファーストパーソンシューティングゲーム

プレイ人数(オフライン) ： 1人

表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

アジア発行元 ： Game Source Entertainment

開発元 ： Auroch Digital

CERO ： 審査予定

＜権利表記＞

Starship Troopers (TM) & (C)2025 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. Game software excluding TriStar Pictures, Inc. elements: (C)2025 Dotemu SAS. All Rights Reserved. Dotemu SAS and their logos are marks and trademarks of Dotemu SAS. Developed by Auroch Digital Ltd and published by Dotemu SAS. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment.