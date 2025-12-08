Musashino Valleyはオンラインに引っ越します！ 新オンラインコミュニティ”FLAGS”を2026年1月1日より始動
「次のステップ」に踏み出すすべての人を応援するスタートアップスタジオ Musashino Valley を運営する株式会社MVP（本社：東京都三鷹市、代表取締役MF 伊藤 羊一、以下MVP）は、活動の主軸をオンラインへ移行し、2026年1月1日よりオンラインコミュニティ”FLAGS（フラッグス）” を始動します。
これに伴い、本日より入会の事前申込を開始しました。また、コミュニティ開始に先立ち、2025年12月22日（月）に、スタート直前の事前オンライン説明会を実施します。
”FLAGS”入会申込URL：https://flags-mv.jp
■ Musashino Valleyはオンラインに引っ越します
Musashino Valleyはこれまで、三鷹に設置したコワーキングスペースを中心に、学びと実践、挑戦者同士のつながりを育んできました。 一方で、「場所や時間に縛られず、もっと多くの人とつながりたい」「日常の中で継続的に学び、行動する場を届けたい」という声も多く寄せられ、実際にオンラインでのやり取りが増えてきました。
そこで今回、活動の軸足をオンラインへと移し、より開かれたかたちで“挑戦の土壌”を日本中・世界中に広げていく新たな取り組みとして、コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を導入し、オンラインコミュニティ”FLAGS”を開始します。
■ オンラインコミュニティ”FLAGS”とは
”FLAGS”は、「自分の旗を立てて生きる」ことを選ぶ人のためのオンラインコミュニティです。
未来をただ待つのではなく、自ら描き、動き、学び続ける。そんな生き方を実践する仲間が集い、互いの挑戦を応援し合うコミュニティとして誕生しました。
アントレプレナーシップやリーダーシップを「知識」で終わらせるのではなく、「行動」へとつなげていくこと。
読書会や勉強会、対話の場、実践的なワークを通じて、一人ひとりが自身の価値観やWillに向き合い、次の一歩を踏み出すプロセスを仲間とともに歩んでいきます。
”FLAGS”の意味
For people who choose to:
shape the Future, live with Leadership, move with Action, Grow with passion,
and reach their Supreme self. Welcome to FLAGS.
通常プラン 3,000円+税
学割プラン 1,500円+税（※）
※大学生、専門学校生、高専生（4年生以上）対象。大学院生を除く
”FLAGS”は1月1日のオープンに向けて入会申込をスタートしました！ 以下からお申込みください。
https://flags-mv.jp
※お申込み手続きには数日間お時間がかかります。1月1日からのご利用をご希望の場合はお早めにお申込みください。早期申込みをした場合も、課金開始は1月1日からになりますのでご安心ください。
■ 12月22日開催｜スタート直前の事前説明会を開催！
本説明会では、Musashino Valley代表の伊藤羊一 が、”FLAGS”立ち上げの背景や想い、全体像について直接語ります。
・なぜ今、このタイミングでオンラインコミュニティを始めるのか
・”FLAGS”で大切にしたい価値観とは何か
・どんな人と、どんな未来を描いていきたいのか
後半では、参加者からの質問にもその場で回答。
単なる説明会ではなく、”FLAGS”の空気感や世界観を体感できる「オープニングセッション」となります。
＜開催概要＞
日時：2025年12月22日（月）19:30～20:30
形式：オンライン開催（Zoom）
参加方法：Peatixより事前申込
URL：https://flags-mv.peatix.com/
※本イベントは、”FLAGS”開始前に開催される唯一の公式説明会です。
■ 2026年1月 ”FLAGS”メンバー向けイベント（予定）
”FLAGS”開始直後から、メンバー限定のイベントを複数開催予定です。
入会を検討中の方は、ぜひ今からスケジュールを押さえてください。
”FLAGS” オンボーディングMTG
日時：2026年1月14日（水）19:30～21:00
内容：”FLAGS”での過ごし方や、最初の一歩を踏み出すためのガイダンスを行います。
”FLAGS” 勉強会（1行書くだけ日記）
日時：2026年1月23日（金）19:30～21:00
内容：日々の行動と内省を習慣化するための実践的ワークを紹介します。
※いずれもオンラインコミュニティ入会者向けのイベントです。
※参加方法については1月1日以降にオンラインにてご案内いたします。
※開催日までにお申込み手続きを完了させた方のみ参加可能となります（入会手続きには数日間かかります）
■ Musashino Valley Pitch Final 開催 ～あなたの「NEXT」を叫べ～
Musashino Valleyがオンラインに引っ越すにあたり、これまでリアル開催を続けてきた Musashino Valley Pitch のファイナルイベントを三鷹のコワーキングスペースにて開催します。
あなたは自分の人生をかけて何をしたいのか、何を変えたいのか、どんな未来を目指すのか。それぞれが描く『NEXT』を言葉にし、アウトプットすることで、未来に向けた一歩を踏み出しましょう。
＜開催概要＞
Musashino Valley Pitch Final ～あなたの「NEXT」を叫べ～
日時：2026年1月24日（土）交流会 17:00～、Pitch 18:00～
形式：リアル開催（Musashino Valley三鷹コワーキングスペースにて）
住所：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley内
参加方法：Peatixより事前申込
募集：登壇者（15名程度）、登壇者を応援するオーディエンス
URL：https://musashino-valley-pitch-final.peatix.com/
17:00～18:00 事前交流会（自由参加）
18:00～20:00 Pitch
Pitch後も交流の時間を設けています。
登壇者は15名程度を募集予定。
登壇希望者が多数の場合、募集を早期に締め切る可能性があります。
■ Musashino Valley代表 伊藤羊一 コメント
これまで三鷹のコワーキングスペースに集い、ともに学び挑戦してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。今回、Musashino Valleyは活動の軸足を対面中心からオンラインに移し、場所や立場を超えて「自分の旗を立てる」仲間とつながる場としてFLAGSを始動します。一人ひとりが自分の意志でNEXTを描き、アントレプレナーシップをもって一歩一歩積み重ねていく。そのプロセスを、私たちは全力で伴走していきます。新しいMusashino Valleyに、ぜひご期待ください。
■ Musashino Valleyについて
Musashino Valleyは、”Guide to the Next”を掲げ、参加者一人ひとりのアントレプレナーシップを育み、それぞれが自分の旗を立て、踏み出し、共創していくコミュニティの形成を目指しています。そのために、以下の2つの事業を軸に活動しています。
【スクール事業】
アントレプレナーシップをもって踏み出していくためのプログラムを提供しています。”Musashino Valley アカデミア” ”Musashino Valley Incubation Studio”をはじめ、様々なプログラムを通じて、価値観やマインドを深め、行動につながる実践的な学びを届けています。
【コミュニティ事業】
”FLAGS”を中心に、ともに学び、実践していくコミュニティを運営しています。人材育成、キャリア支援など個人への働きかけをベースに、企業内大学支援、組織開発支援など、挑戦が社会へと広がっていく土壌づくりも進めています。スクールで育まれた価値観や志がコミュニティへと接続され、そこから新たなネットワークやプロジェクトが生まれ、さらに次の挑戦へとつながっていく。Musashino Valleyは、こうして、次の時代を切り拓く人と組織を応援していきます。
■会社概要
企業名：株式会社MVP
設立 ：2022年11月設立
代表者：代表取締役MF 伊藤 羊一
本社 ：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley内
URL ：https://www.musashino-valley.jp/