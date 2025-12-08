国立工芸館でCACLが制作した箸置き・陶片皿の販売を開始 能登半島地震、奥能登豪雨からの復興を文化の力で応援する特別展にて

株式会社CACL

国立工芸館にて12月9日（火）～2026年3月1日（日）に開催される展覧会「ひと、能登、アート。文化財（アート）がつなぐ。Art for the Noto Peninsula」にあわせて、CACLが制作した箸置きと陶片皿を国立工芸館内ミュージアムショップにて販売することが決定いたしました。

同展覧会は、能登半島地震、奥能登豪雨からの復興を文化の力で応援するためのもので、東京国立博物館をはじめとする都内の美術館・博物館が所蔵する多彩な作品が金沢の3つの美術館（石川県立美術館・金沢21世紀美術館・国立工芸館）に集結。工芸作品を中心に、国宝や重要文化財をはじめ誰もが知る名品の数々をご覧いただけます。

能登に拠点を置き、文化の力で復興を支援することを目指しているCACLとして、展示期間中に陶片を用いた作品を販売できることを嬉しく思います。

販売作品例

奥山純一・CACL代表コメント

今回ミュージアムショップに展開する作品は、何かしらの理由で使用できないとされ、廃棄されかけた陶磁器片たちを融合させて生まれた作品です。もとに戻すわけではなく、また新たなものへと生まれ変わっていくそのプロセスは、能登半島地震に向き合いながら前進していく地域の皆さんの姿とも重なるかもしれません。特に、割れた部分を無いことにして隠すわけではなく、あえて見せていくという、侘び寂びにも通じる思想。割れたところをむしろ美しいと愛でる心が日本にはあると感じます。欠けた部分には漆を何層にも重ねて柔らかく仕上げています。ぜひ、手に馴染む感触を楽しんでください。

「ひと、能登、アート。文化財（アート）がつなぐ。Art for the Noto Peninsula」概要

・期間：2025年12月9日（火）～2026年3月1日（日）

・会場：国立工芸館1階（石川県金沢市出羽町3-2）

・主催：石川県立美術館、金沢21世紀美術館、国立工芸館、石川県、金沢市、東京国立博物館

CACLについて

株式会社CACLは九谷焼がさかんな石川県能美市に拠点を置く企業です。伝統工芸を継承する人手の不足と、障がいのある人の働く選択肢の狭さや低賃金という2つの課題を掛け合わせ、解決するための事業を展開。これまで、陶磁器片をつなぎ合わせたアートピースやプロダクトの制作を行ってまいりました。2024年の能登半島地震をきっかけに「Stand with NOTO」プロジェクトを立ち上げ、復興支援の一環として、輪島塗の職人の仮設工房の設置と仕事創出に取り組んだのち、九谷焼の陶磁器片に珠洲焼片や輪島塗の技術などを加えて、より進化したアートプロジェクト「Rediscover project」も始動。能登半島地震で破損した陶磁器片からアート作品をつくり、金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」に出展いたしました。今年7月には廃棄される可能性のある伝統工芸品や規格外のものの新しい価値を再定義すべく、陶磁器片などを用いたプロダクトやマテリアルの探求・制作をするための実験的なブランドとして「KAKERA」を設立。パルファム ジバンシイとのコラボレーションを実施したほか、LIXIL、永山祐子建築設計との3社で能登の伝統的風景を未来へと継承していく共同プロジェクトを発足しています。

会社概要

社名：株式会社CACL

公式サイト：https://cacl.jp/

所在地：〒923-1245 石川県能美市辰口町リ56番地

代表者：奥山純一

設立：令和5年6月1日

Tel：0761-48-8004