【三浦工業株式会社】2025年度 「ミウラの森」森づくり活動を実施～森林整備活動で地球環境保全へ貢献を！～

三浦工業株式会社（松山本社：愛媛県松山市、代表取締役：米田剛）は、2021年より「ミウラの森」（愛媛県松山市立岩米之野／4.3ha）の森づくり活動を実施しています。2025年11月8日(土)、ミウラグループ従業員とその家族52名および愛媛県、松山市、松山流域森林組合の方々を含めた関係者が参加して活動を実施いたしました。

この活動は、従業員による「ミウラの森」の森林整備と、自然と親しむことで自然に対する知識を備え、森林保全や地球環境保全へ貢献することを目的としています。また、「愛媛県企業の森づくりCO2吸収認証制度」に基づき、本活動で整備された森林の効果はCO2吸収量として数値認証されます。

2024年度は豪雨の影響により活動を実施できませんでしたが、今回は天候にも恵まれ、参加者数も過去最多となり、非常に活発な活動となりました。当日は、松山流域森林組合による伐倒デモンストレーションを見学した後、伐倒木の枝払いや広葉樹の植樹といった森林整備活動、森林インストラクターと落ち葉拾いをしながらの森林散策、しいたけの植菌、薪割りなど自然と親しむ活動が実施できました。

参加者の集合写真植樹の様子色づく木々の中の森林散策拾った落ち葉を調べる様子しいたけの植菌1しいたけの植菌2

ミウラグループでは、「ミウラの森」森づくり活動を通して、一人でも多くの社員や家族の方に環境保全活動に興味を持ってもらい、日常生活でも地球環境保全を意識できるよう、今後も取り組みを継続してまいります。

