「ReFa VITALWEAR」と「ReFa LINEN」が　　　　　　　　　　　ヒルトン横浜の宿泊プランに採用

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド「ReFa（リファ）」が展開する、“美しくリカバリー”をコンセプトにしたウェアブランド「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」および、触れるたび、髪と肌を美しく導く「ReFa LINEN（リファ リネン）」が、横浜・新高島のウォーターフロントを満喫するハイクラスホテル「ヒルトン横浜」の期間限定宿泊プランに採用されました。

異国情緒ある港町や、歴史的な背景をもつ建造物など日本の近代化をリードしてきた横浜に世界的ブランド「ヒルトン」が誕生。世界最大級の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」に隣接するこの場所は、Yokohama Decoをデザインコンセプトとし、横浜と音楽でお客様をつなぐ唯一無二のエンターテイメントホテル。

2025年12月中旬からの予約開始（予定）にて、同ホテルのスイートルームを含む21の客室タイプが対象の宿泊プラン「ウェルネス エクスピリエンス」の販売が決定。ReFa VITALWEARなどのReFa製品、豪華アメニティラインナップで、上質な眠りとセルフケアをご体験ください。

ReFa VITALWEAR ・ ReFa LINEN ・ReFa Products

1. リファ バイタルテック モイストスムース スタンドカラー スリープウェア

ReFa VITALTECH MOISTSMOOTH STAND COLLAR SLEEPWEAR

2. リファ バイタルピロー プレミアムスイート

ReFa VITALPILLOW PREMIUM SUITE

3. リファ ピローカバー シルク プレミアムスイート

ReFa PILLOWCOVER SILK PREMIUM SUITE

4. リファ アウトバスローブ

ReFa OUTBATH ROBE

5. リファ ハンドタオル

ReFa HAND TOWEL

6. リファ フェイスタオル

ReFa HAIR FACE TOWEL

7. リファ バスタオル

ReFa BATH TOWEL

8. リファ バスマット

ReFa BATH MAT

9. リファ シェニールラグマット

ReFa SHAGGY RUG MAT

10.リファファインバブル U

ReFa FINE BUBBLE U

11. リファビューテック ドライヤー S+

ReFa BEAUTECH DRYER S+

12. リファストレートアイロン プロ

ReFa STRAIGHT IRON PRO

13. リファカールアイロン プロ

ReFa CURL IRON PRO

14. リファビューテックシャンプー/トリートメント/ボディウォッシュ10mLパウチ

ReFa BEAUTECH SHAMPOO/TREATMENT/BODY WASH 10mL POUCHES

全14アイテム

ReFa VITALWEARについて

「美しくリカバリー」をコンセプトに、美と健康の源である血行について研究を重ねてきたReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェアブランドです。

着ることで、心身を美しく整える、究極のリカバリーウェアを展開いたします。

全てのプロダクトへ、独自開発した「特殊繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）」に

五島の椿オイルを含浸させた生地を使用し、 しっとりと柔らかで、上質な肌心地を実現。プロダクトによってそれぞれ特徴の異なる３種の生地を使い分け、眠るときも、動くときも、くつろぐときも、ライフシーンに寄り添う心ほどける着心地をもたらします。

眠りを探究し､たどり着いたReFaの枕｡世界中から選び抜いたReFa最高品質の羽毛を､

三重・伊勢の超軟水で隅々まで洗い上げ､ラグジュアリーな寝心地を実現しました｡

さらに､独自開発繊維VITALTECH(R)が、肌と髪を凛とした美しさへと導きます。

※ReFa VITALPILLOWは一般医療機器ではございません。

ReFa LINENについて

毎日の暮らしに、優しいラグジュアリーを。

ReFa LINENは、あなたや、あなたの大切なひとの「日々の幸せ」と「美しさ」を

願って生まれました。 触れるたびに幸福感で満たされる心地よさと、髪や肌を美しく導く本格的なタオルリネンカテゴリです。

厳選された素材と独自の技術で優れた吸水性と、摩擦の少ない肌触りを追求した『ReFa BEAUTY TOWEL』シリーズ。

毎日触れるものだからこそ、ReFaは髪と肌の美しさを守る特別なタオルをつくりました。タオルドライによる摩擦ダメージを低減し、ふっくら柔らかなボリューム感で、触れるたび心地よさに包まれる時間をあなたに届けます。

ReFa について

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

ReFaブランドサイト https://www.refa.net/(https://www.refa.net/)

株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

MTGコーポレートサイト https://www.mtg.gr.jp/(https://www.mtg.gr.jp/)

ヒルトン横浜について

「ヒルトン横浜」は、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに位置し、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩 5 分、JR 「横浜駅」東口から徒歩 11 分に立地。収容人数 2 万人を誇る世界最大級の音楽専用アリーナ「 Kアリーナ横浜」に隣接し、街区「ミュージックテラス」のホテル棟として誕生いたしました。また「Yokohama Deco」をデザインコンセプトとし、今も横浜の街を印象づけているアール・デコのテイストを現代の横浜にアップデートさせた“この場所ならではのアール・デコ”が装うホテルです。



【施設概要】

施設名 ：ヒルトン横浜

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13

施設構成 ：地上26 階、地下 1 階 / 地上約 100m

設備 ：レストラン3 店舗

（オールデイダイニング、 スペシャリティレストラン、 バー ・ラウンジ）

エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場など

室数 ：339室

アクセス ：みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約5分・JR「横浜駅東口」から徒歩約11分

電話 ：045-641-8100

公式サイト：https://hiltonyokohama.jp/

www.mtg.gr.jp/feedback/