折りたたんで持ち運べる「オートバイ ヘルメット専用トートバッグ」を発売
ビーズ株式会社
オートバイブランド「DOPPELGANGER」は、ヘルメットをすっぽり収納でき、折りたたんで小さく持ち運べる構造を備えた新製品「ライダースヘルメットトートバッグ（RIDERS HELMET TOTE BAG／DBT651-BK）」を2025年12月8日に発売しました。
バイク移動時や教習所利用時、ヘルメットの持ち運びに困るという声は多くあります。本製品は、折りたたみ可能な大容量トートとして利便性を提供します。
・バイザー付きヘルメットも入る大口径設計
・折りたたんで携行できる省スペース構造
・旅行にも使える約26Lの大容量
ヘルメットが入る大口径
オートバイ用ヘルメットに合わせた大きな開口部を備えています。
バイザー付きのオフロードヘルメットも収納でき、教習所デビューにも便利です。
折りたたみ可能な大容量バッグ
エコバッグのように折りたたみ、ボタンで留めるだけの簡単構造です。
使用時は26Lの大容量で、着替えやお土産など小旅行にも対応します。
実用的なポケット＆ストラップ類
正面に大きな二連フロントポケットを搭載し、冬用グローブ等の収納が可能です。
ショルダーストラップと前ずれを防ぐサポートストラップを標準装備しています。
■ 開発の経緯
「ヘルメットの持ち運びをもっと気軽にしてほしいという思いから企画しました。折りたたみ式でありながら十分な容量を確保し、教習所・ツーリング・キャンプなど、幅広いシーンで使える汎用性を重視しています。」
■ スペック詳細
製品名：ライダースヘルメットトートバッグ
型番・カラー：DBT651-BK／ブラック
参考価格：オープンプライス
サイズ：W52×H55cm
材質：ポリエステル
セット内容：ショルダーストラップ×1、サポートストラップ×1
詳細ページ：https://www.doppelganger.jp/product/dbt651-bk/