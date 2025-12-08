¡Ú¿Í¼êÉÔÂ¡ß¸¶²Á¹âÆ¡Û°û¿©¶È³¦¤Î2Âç´íµ¡¤òÆ±»þ²ò·è¡ªÄ´Ì£ÎÁ25¡ó¤Îºï¸º¡¦Ç¯´Ö830Ëü±ß¸ú²Ì¤ò¥Æ¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§ÆüËÜÈ¯1ccÀºÌ©¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¡ÖECOSASÌ£¥Ô¥¿¡×
ASPiA JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºû¸¶·ûµ×¡Ë¤¬³«È¯¤¹¤ë1ccÀºÌ©¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¡ÖECOSASÌ£¥Ô¥¿¡×¤¬¡¢³°¿©¡¦¿©ÉÊ¶È³¦¤Îº¬ËÜ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ£¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë²è´üÅª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ccÃ±°Ì¤ÎÄ¶ÀºÌ©ÅÇ½Ð¤Ë¤è¤ê¡Ö·Ð¸³¡¦´ª¡¦´¶³Ð¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤²Ê³ØÅªÄ´Íý¤ò¼Â¸½¤·¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤«¤é¸Ä¿ÍÅ¹¤Þ¤ÇÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¦¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢ECOSASÌ£¥Ô¥¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ú¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª²ò·èºö¡Û
- Ä´Ì£ÎÁ²Á³Ê¡§Ä¾¶á2Ç¯¤Ç30¡ó¾å¾º¡Ê¶ÈÌ³ÍÑÄ´Ì£ÎÁ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²Á³Ê¿ä°Ü¡Ë ¢ª ¸¶²ÁÎ¨°µÇ÷¤Î¿¼¹ï²½
- ¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¢ª ·Ð¸³¼Ô³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤È¶µ°é¥³¥¹¥ÈÁýÂç
- ÉÊ¼Á¤Ð¤é¤Ä¤¢ª ¸ÜµÒÎ¥¤ì¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍÔÌÂ»¥ê¥¹¥¯
- ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º°µÎÏ¢ª »ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÂÐ±þµÁÌ³²½
¢ª ¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÂæ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬ECOSASÌ£¥Ô¥¿¤Ç¤¹
¡ÚÆ³Æþ´ë¶È¤Î¼ÂÎã¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÍýÏÀÃÍ¡Û
¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¡×
- »ÈÍÑÎÌ¡§Åö¼Ò¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁ»ÈÍÑÎÌ25¡óºï¸º¤ò³ÎÇ§
- Ç¯´Öºï¸º³Û¡§180～450Ëü±ß¡Ê¢¨»ÈÍÑµ¬ÌÏ¡¦¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
- ²á¾êÅêÆþ¥í¥¹¡§ÂçÉýºï¸º¡¡¢¨¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¡¦´Ä¶º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÖÏ«Ì³¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¡×
- Ä´Íý»þ´Ö¡§15¡óÃ»½Ì
- ¶µ°é»þ´Ö¡§70¡óºï¸º¡ÊÌ£ÉÕ¤±»ØÆ³ÉÔÍ×¡Ë
- Ç¯´ÖÏ«Ì³Èñºï¸º¡§150～380Ëü±ß
¡ÖÉÊ¼Á´ÉÍý¸ú²Ì¡×
- Ì£¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º
- Å¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÉ¸½à²½¤ò»Ù±ç
¡Ú¹ç·×¸ú²Ì¡ÛÇ¯´Ö330～830Ëü±ßºï¸º¤Î²ÄÇ½À
¢¨Æ³Æþ¸ú²Ì¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¦»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ö1ccÀºÅÙ¡ßÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Îµ»½Ñ³×¿·¡Ú³×¿·µ»½Ñ£±.¡Û1ccÃ±°Ì¤ÎÄ¶ÀºÌ©ÄêÎÌ¥·¥¹¥Æ¥à
·Ð¸³¡¦µ»½Ñ¡¦´¶³Ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ØÄêÎÌÅªÄ´Íý»Ù±ç¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â½éÆü¤«¤é½ÏÎý¼Ô¤Ë¶á¤¤Ä´ÍýÉÊ¼Á¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú³×¿·µ»½Ñ£².¡ÛÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡Ê8¡ß15¡ß7cm¡Ë
¤É¤ó¤Ê¶¹¤¤¿ßË¼¤Ë¤â¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤ÇÀßÃÖ´°Î»¡£Âç·¿ÀßÈ÷¤äÇÛ´É¹©»ö¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£´ûÂ¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¨ºÂ¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³×¿·µ»½Ñ£³.¡Û¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à
Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤äÁàºî¤ÏÉÔÍ×¡£¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÀµ³Î¤ÊÊ¬ÎÌ¤ò½Ö»þ¤ËÅÇ½Ð¡£¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â½éÆü¤«¤é½ÏÎý¼Ô¤Ë¶á¤¤Ä´ÍýÉÊ¼Á¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ÂÁ´´ð½à¡Û
- ISO9001Ç§¾Ú¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖECOSASÌ£¥Ô¥¿¤Ï¡ØÌ£¤ÎÌ±¼ç²½¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÎ®¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë--¤³¤ì¤³¤½¤¬¿¿¤Îµ»½Ñ³×¿·¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ø¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬ECOSASÌ£¥Ô¥¿¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¡×
ASPiA JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºû¸¶·ûµ×
»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ECOSASÌ£¥Ô¥¿¤Ï¡ÖÌ£¡¦¥³¥¹¥È¡¦¸úÎ¨¤òÆ±»þºÇÅ¬²½¤¹¤ëÀßÈ÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤«¤é¸Ä¿Í·Ð±ÄÅ¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶ÈÂÖ¤ÇÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¦¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Î¡ØÌµÂÌ»È¤¤ËÐÌÇ¡Ù¤È¡ØÉÊ¼ÁÉ¸½à²½¤Î¿ä¿Ê¡Ù¤òÎ¾Î©¤¹¤ë²è´üÅª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦É¸½à¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ASPiA JAPAN株式会社
