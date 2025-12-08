株式会社koujitsu、マーケティングBPOサービス『マーケスポット』を正式リリース - 広告・SNS・SEOを一気通貫で支援、代理店の1/10コストで成果最大化

【koujitsu BPOサービス『マーケスポット』とは】

株式会社koujitsu

koujitsu BPO 『マーケスポット』(https://lp-bpo.koujitsu.co.jp/)は、企業のマーケティング業務を包括的に代行・最適化するマーケティングBPO（Business Process Outsourcing）サービスです。

広告運用、SNS運用、SEO、LP改善など分断されがちな業務を統合し、戦略から実行・改善までを一気通貫で支援します。

中小企業やベンチャー企業が自社にマーケ担当者を抱えずとも、低コストで成果を出せる仕組みを提供します。



営業資料無料でダウンロード :https://utage-system.com/p/tJgPndd6X1FA

サービスの特徴：

▪️1.マーケティングBPOで実現する圧倒的なコストパフォーマンス

『マーケスポット』は、マーケティングBPOの仕組みを活用し、従来の代理店費用の約1/10という圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

1つの施策から始められるスモールスタート型のマーケティングBPO支援により、費用を抑えながらも高品質なマーケティング戦略を実行可能です。

▪️2.柔軟でスピーディなマーケティングBPO体制

「まずは広告運用だけ試したい」「SNSやSEOも含めて改善したい」など、企業の目的に応じて柔軟に構成できるマーケティングBPO体制を整えています。

複数チャネルを横断した施策もワンチームで対応し、スピードと柔軟性を両立したBPOマーケティング支援を実現します。

▪️3.1,200社以上の成功データを活用した高品質マーケティングBPO

koujitsuはこれまで1,200社以上のマーケティング支援実績を保有しており、その成功データを活かし、貴社に最適なマーケティング戦略を最短ルートで設計します。

専任ディレクターが窓口を一本化し、広告・SNS・SEO・LP改善を統合するマーケティングBPOの実行体制で成果を最大化します。

▼営業資料の一部を公開

『マーケスポット』の営業資料では、以下のような内容を詳しく解説しています。

ここでは、その一部を抜粋してご紹介します。

▪️支援内容▪️マーケティングスポットの強み▪️よくあるお悩み▪️料金プラン

営業資料無料でダウンロード :https://utage-system.com/p/tJgPndd6X1FA

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44773/table/28_1_8f9e4e33c9d9e2dddf395e21f130f868.jpg?v=202512080528 ]

今後の展望：

『マーケスポット』は、「なぜこの施策をやるのか？」という問いから始まる本質的なマーケティングBPO支援を重視しています。

中小・ベンチャー企業が“外注”ではなく“共創”できる環境を整え、戦略思考 × 実行力 × スピードを兼ね備えた「成果創出型BPOサービス」を目指します。

【無料個別相談のご案内】

自社のマーケティング課題に合わせたプランを、専任ディレクターが無料でご提案します。

「費用対効果を最大化したい」「SNS・広告・SEOの優先順位を整理したい」など、お悩みに合わせて最適なマーケティングBPO施策をご案内します。

▼無料個別相談はこちら

https://utage-system.com/p/vLwgQj9SazJq

会社概要

社名：株式会社koujitsu

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２１番７号 第5瑞穂ビル7階

代表者：代表取締役社長 柴田雄平

設立：2022年4月

事業内容：マーケティング事業、広告代理店事業、WEB制作事業、システム開発事業、動画クリエイティブ事業、外食事業

公式サイト：https://koujitsu.co.jp/